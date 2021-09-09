Посмотрите на самый уродливый электрокар в мире (создатели утверждают, что он идеальный)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Помимо удачных технических решений и характеристик, авторы решили смешать и различные элементы дизайна самых востребованных на сегодняшний день электрокаров: Audi e-tron GT, BMW i3, Mercedes-Benz EQS, Citroen e-Berlingo, Honda e, Lexus UX300e, Mini Cooper SE и Porsche Taycan. Каждый из них по-своему прекрасен, но итоговый гибридный автомобиль получился ужасным.
В противовес неприглядному облику, заявленные технические характеристики и невидимые достоинства вызывают уважение. Технические близнецы Porsche Taycan и Audi e-tron GT обеспечили высокую скорость зарядки благодаря электрической системе 800 В, которая восполнять запас хода на 100 км примерно за 5 минут без перегрева аккумуляторов. Электронные зеркала заднего вида и прочие гаджеты взяты от Honda e. От фургона Citroen e-Berlingo достался просторный салон. В отделке интерьера используются материалы, изготовленные из растительных волокон, как на BMW i3.
Кроссовер Lexus UX300e обеспечил концепт расширенной 10-летней гарантией, а Mercedes-Benz EQS дал впечатляющие 770 километров без подзарядки. Управляемость заимствовали у Porsche Taycan, а забавные стилистические элементы – у Mini Cooper SE. Все эти функции отобрали на основе ответов автовладельцев электрокаров и читателей Auto Express и DrivingElectric.
- 7 750 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 6 590 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 17 400 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 2 319 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 2 385 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 2 269 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 1 500 000 РBMW i3 2016 в Москве
- 2 470 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 1 725 000 РBMW i3 2017 в Москве
- 2 350 000 РBMW i3 2017 в Москве
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