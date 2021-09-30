Представлен новый Jeep Grand Cherokee: когда в Россию?
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
«Длинному» Grand Cherokee положены только 3,6-литровая «шестерка» Pentastar (297 л.с.) и 5,7-литровый мотор V8 Hemi (362 л.с.). Пятиместный Grand Cherokee получил еще гибридную версию на базе 2,0-литровой «турбочетверки» суммарной отдачей 381 л.с. Аналогичная силовая установка есть у внедорожника Jeep Wrangler 4xe.
Гибридный Grand Cherokee отличается более продвинутой системой полного привода Quadra-Trac II с двухступенчатой раздаткой и демультипликатором с понижающим коэффициентом 2,72:1. Все остальные версии оснащаются системой Quadra-Trac I с муфтой на передней оси. Останется у 5-местного Grand Cherokee и «экстремальная» версия Trailhawk. Она будет отличаться системой полного привода Quadra-Drive II с электронной блокировкой дифференциала, пневмоподвеской Quadra-Lift, внедорожным ограничителем скорости Selec-Speed, стабилизатором с гидрозамком, стальной защитой днища и системой контроля тяги Selec-Terrain.
В салоне внедорожника появилась медиасистема Uconnect 5 с тачскрином диагональю 8,4 или 10,1 дюйма (в зависимости от комплектации) и 10,25-дюймовой виртуальной «приборкой». За доплату можно заказать проекционный экран (10 дюймов) и дополнительный тачскрин диагональю 10,25 дюйма, установленный перед пассажиром. Стандартно все внедорожники оснащаются системой автоматического экстренного торможения, адаптивным «круизом» и функцией удержания в полосе.
Продажи обычных 5-местных Grand Cherokee стартуют в США в четвертом квартале 2021 года. В начале 2022-го на местный рынок выйдет гибридная версия. До России новинка доберется во втором квартале 2022 года. Кстати, гибридную версию нам тоже обещают, но появится она не ранее 2023 года.
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