Продажи в Германии тоже падают: кто в лидерах?

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Эксперты портала Njcar проанализировали итоги апрельских продаж и составили рейтинг самых продаваемых в Германии новых легковых автомобилей. Компания Volkswagen, несмотря на 31-процентное падение, продолжает удерживать лидерские позиции. В минувшем месяце дилеры реализовали 29,8 тыс. автомобилей. Кроме того, моделям бренда в апреле достались все три первых места в ТОП бестселлеров немецкого авторынка.

Лучшим стал Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 4,4 тыс. покупателей (-39%). Вторая строчка досталась Volkswagen Passat с результатом 3,98 тыс. проданных автомобилей (-8%), а третья – кроссоверу Volkswagen T-Roc с 3,86 тыс. единиц (-21%).

Второе место среди автопроизводителей принадлежит марке BMW, завершившей месяц с показателем 16,53 тыс. проданных автомобилей и падением на 19%. Бестселлером бренда стал кроссовер BMW X3, продажи которого выросли на 38% до 2,48 тыс. экземпляров.

С минимальным отрывом от BMW идет Mercedes-Benz с результатом 16,47 тыс. автомобилей и падением на 25% по сравнению с АППГ. Самой востребованной моделью марки оказался Mercedes C-Class, продажи которого увеличились вдвое до 2,49 тыс. экземпляров (+96%).

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