Продажи в Германии тоже падают: кто в лидерах?
Лучшим стал Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 4,4 тыс. покупателей (-39%). Вторая строчка досталась Volkswagen Passat с результатом 3,98 тыс. проданных автомобилей (-8%), а третья – кроссоверу Volkswagen T-Roc с 3,86 тыс. единиц (-21%).
Второе место среди автопроизводителей принадлежит марке BMW, завершившей месяц с показателем 16,53 тыс. проданных автомобилей и падением на 19%. Бестселлером бренда стал кроссовер BMW X3, продажи которого выросли на 38% до 2,48 тыс. экземпляров.
С минимальным отрывом от BMW идет Mercedes-Benz с результатом 16,47 тыс. автомобилей и падением на 25% по сравнению с АППГ. Самой востребованной моделью марки оказался Mercedes C-Class, продажи которого увеличились вдвое до 2,49 тыс. экземпляров (+96%).
- 1 690 000 РMercedes C-класс 2012 в Москве
- 448 000 РVolkswagen Passat 2001 в Москве
- 2 320 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 2 149 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 4 840 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 3 160 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
- 2 259 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
- 3 340 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
- 1 590 000 РMercedes C-класс 2012 в Москве
- 2 320 000 РVolkswagen Passat 2016 в Москве
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