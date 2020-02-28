28 февраля 2020, 08:25
Путешественник проедет через всю Россию на советских машинах
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Российский путешественник Андрей Меньшиков в марте отправится в масштабный автопробег через всю Россию. Акцию он посвятит 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В качестве транспортных средств будут использованы только автомобили советской эпохи: ГАЗ-21, ГАЗ-67, ГАЗ-М-20 «Победа», а часть пути Меньшиков преодолеет на мотоцикле «Урал».
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Сейчас Андрей Меньшиков намерен проехать через всю Россию с востока на запад, побывав в общей сложности в 25 регионах. В марте он стартует из Владивостока. Заедет в самый северный город нашей страны Певек, расположенный на Чукотке. Затем отправится на запад и посетит самый южный город России – Дербент. Завершится маршрут, посвященный 75-летию Победы, в Калининграде в конце мая.
Путешественник будет использовать советские машины, которые предоставят местные жители. Сред них – ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 «Победа» и даже мотоцикл «Урал». Наиболее трудным участком станет северная часть маршрута, где экспедицию ждут холод, ветер и бездорожье.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
да машина шикарная но где бы мне найти оплетку на руль диаметром 42 нигде не могу найти
У Победы нет передней оси, да и задней тоже Почитали бы хотя бы техническое описание, что ли...
Еще на УАЗики "Андорию" ставили - почему не написали?
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