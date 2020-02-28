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28 февраля 2020, 08:25

Путешественник проедет через всю Россию на советских машинах

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Российский путешественник Андрей Меньшиков в марте отправится в масштабный автопробег через всю Россию. Акцию он посвятит 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В качестве транспортных средств будут использованы только автомобили советской эпохи: ГАЗ-21, ГАЗ-67, ГАЗ-М-20 «Победа», а часть пути Меньшиков преодолеет на мотоцикле «Урал».
Путешественник проедет через всю Россию на советских машинах

 

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Андрей Меньшиков – член ямальского отделения Русского географического общества (РГО) и опытный путешественник. В 2017 – 2019 годах он совершил автоэкспедицию от Ямала до Сахалина. Общая протяженность маршрута тогда составила свыше 20 тысяч километров, сообщает ТАСС. Путешественнику даже удалось пересечь на «Ниве» замерший Татарский пролив, отделяющий Сахалин от материка.

Сейчас Андрей Меньшиков намерен проехать через всю Россию с востока на запад, побывав в общей сложности в 25 регионах. В марте он стартует из Владивостока. Заедет в самый северный город нашей страны Певек, расположенный на Чукотке. Затем отправится на запад и посетит самый южный город России – Дербент. Завершится маршрут, посвященный 75-летию Победы, в Калининграде в конце мая. 

Путешественник будет использовать советские машины, которые предоставят местные жители. Сред них – ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 «Победа» и даже мотоцикл «Урал». Наиболее трудным участком станет северная часть маршрута, где экспедицию ждут холод, ветер и бездорожье.


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Отзывы по теме
Форум ГАЗ 21 Волга
да машина шикарная но где бы мне найти оплетку на руль диаметром 42 нигде не могу найти
татьяна 13.14 27.09.2011
Форум ГАЗ M-20 Победа
У Победы нет передней оси, да и задней тоже Почитали бы хотя бы техническое описание, что ли...
Николай
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Еще на УАЗики "Андорию" ставили - почему не написали?
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Путешественник проедет через всю Россию на советских машинах
{{material_128783}}Андрей Меньшиков – член ямальского отделения Русского географического общества (РГО) и опытный путешественник. В 2017 – 2019 годах он совершил автоэкспедицию от Ямала до Сахалина. Общая протяженность маршрута тогда составила свыше 20 тысяч километров, сообщает ТАСС. Путешественнику даже удалось пересечь на «Ниве» замерший Татарский пролив, отделяющий Сахалин от материка.Сейчас Андрей Меньшиков намерен проехать через всю Россию с востока на запад, побывав в общей сложности в 25 регионах. В марте он стартует из Владивостока. Заедет в самый северный город нашей страны Певек, расположенный на Чукотке. Затем отправится на запад и посетит самый южный город России – Дербент. Завершится маршрут, посвященный 75-летию Победы, в Калининграде в конце мая. Путешественник будет использовать советские машины, которые предоставят местные жители. Сред них – ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 «Победа» и даже мотоцикл «Урал». Наиболее трудным участком станет северная часть маршрута, где экспедицию ждут холод, ветер и бездорожье.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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