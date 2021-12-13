Разворот через сплошную могут простить, но злоупотреблять не рекомендуют
Фото: РИА Новости
Однако иногда водителю могут и вовсе простить подобное нарушение, если оно вызвано крайней необходимостью. Согласно статье 2.7 КоАП РФ, административным правонарушением не являются «действия, совершаемые для устранения опасности, непосредственно угрожающей человеку или охраняемым законом интересам общества, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред». Другими словами, инспектор ГИБДД простит водителю разворот через две сплошные, если тот везёт роженицу в больницу. Важно только помнить, что подобный маневр таит в себе потенциальную опасность, гораздо более серьезную, чем штраф или лишение прав.
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