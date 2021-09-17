Renault Logan обзаведется новой версией (она понравится таксистам)
Фото: drom.ru
За разработку и производство «газового» Renault Logan отвечает тольяттинская «АТС-Авто». Ее глава Алексей Сучков рассказал «Дрому», что комплект газобаллонного оборудования для установки в седан разработан собственными силами компании. В настоящее время битопливный Logan проходит сертификацию. Выпускать его планируют под собственным брендом «АТС» и с оригинальным числовым индексом, но продавать машины будут через дилерскую сеть Renault. Все автомобили сохранят заводскую гарантию.
Стоить битопливный Renault Logan будет ощутимо дороже стандартного бензинового автомобиля, но его эксплуатация обойдется намного дешевле. Окупить первоначальные вложения быстро удастся при больших пробегах. Ведь кубометр метана (СПГ) стоит сейчас порядка 20 рублей. Новая версия заинтересует в первую очередь корпоративных покупателей и таксистов.
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