2 апреля 2020, 20:01
Ресторатор Мнацаканов продает Porsche Panamera, чтобы выплатить сотрудникам зарплату
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Фото: s0.tchkcdn.com
Известный петербургский ресторатор Арам Мнацаканов продает свой личный автомобиль. Если бы эту строчку написали пару месяцев назад, большого смысла в ней не было бы. Но сегодня другие реалии. В первую очередь экономические.
Фото пользователей 110km.ru
Porsche Panamera
От 2.9 л, 462 л.с
Новый от 6 218 000 до 13 495 000 Р
Пост Мнацаканова в Instagram короток и ясен: «Продаю Porsche! Слабонервных прошу не смотреть, надеюсь, найду героя в наше непростое время».
Реакция подписчиков на такое обращение разная. Одни аплодируют: «Арам, Вы - молодец! Ещё 3 себе таких купите»! Другие упрекают бизнесмена в «красовании»: «Извините, конечно, но я считаю, что это пиар и не более. Да, бизнесу плохо, всем сейчас нехорошо. Но в таких ситуациях сначала делают, а потом выставляют на всеобщее обозрение, а не наоборот».
Напомним, что на данный момент стоимость Porsche Panamera, согласно данным официального сайта компании, начинается с 6,6 млн рублей. Самая дорогая версия Turbo S E-Hybrid Executive предлагается за 14,5 млн рублей. Рыночная стоимость 5-летних "Панамер", в среднем, 4 млн рублей, 3-летних - 6-8,5 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
автодромы есть для этого
хочу приобрести панамеру По всем параметрам мне подходит, отзывы почитал вроде никаких недостатков не нашел, кто ездил на ней, поделитесь опытом.
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
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