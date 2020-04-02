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2 апреля 2020, 20:01

Ресторатор Мнацаканов продает Porsche Panamera, чтобы выплатить сотрудникам зарплату

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Фото: s0.tchkcdn.com
Известный петербургский ресторатор Арам Мнацаканов продает свой личный автомобиль. Если бы эту строчку написали пару месяцев назад, большого смысла в ней не было бы. Но сегодня другие реалии. В первую очередь экономические.
Ресторатор Мнацаканов продает Porsche Panamera чтобы выплатить сотрудникам зарплату

Фото пользователей 110km.ru

Porsche Panamera
От 2.9 л, 462 л.с
Новый от 6 218 000 до 13 495 000 Р
Расстаться с родным и милым сердцу Porsche Panamera он пожелал не от хорошей жизни. На вырученные, как он говорит, средства появится возможность расплатиться со долгами по заработной плате своим сотрудникам.  

Пост Мнацаканова в Instagram короток и ясен: «Продаю Porsche! Слабонервных прошу не смотреть, надеюсь, найду героя в наше непростое время».

Реакция подписчиков на такое обращение разная. Одни аплодируют: «Арам, Вы - молодец! Ещё 3 себе таких купите»! Другие упрекают бизнесмена в «красовании»: «Извините, конечно, но я считаю, что это пиар и не более. Да, бизнесу плохо, всем сейчас нехорошо. Но в таких ситуациях сначала делают, а потом выставляют на всеобщее обозрение, а не наоборот».

Напомним, что на данный момент стоимость Porsche Panamera, согласно данным официального сайта компании, начинается с 6,6 млн рублей. Самая дорогая версия Turbo S E-Hybrid Executive предлагается за 14,5 млн рублей. Рыночная стоимость 5-летних "Панамер", в среднем, 4 млн рублей, 3-летних - 6-8,5 млн рублей.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
владельцы порше помогите советом
хочу приобрести панамеру По всем параметрам мне подходит, отзывы почитал вроде никаких недостатков не нашел, кто ездил на ней, поделитесь опытом.
niki93
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
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Ресторатор Мнацаканов продает Porsche Panamera, чтобы выплатить сотрудникам зарплату
{{model_v2_no_show_2664}} Расстаться с родным и милым сердцу Porsche Panamera он пожелал не от хорошей жизни. На вырученные, как он говорит, средства появится возможность расплатиться со долгами по заработной плате своим сотрудникам.  Пост Мнацаканова в Instagram короток и ясен: «Продаю Porsche! Слабонервных прошу не смотреть, надеюсь, найду героя в наше непростое время».Реакция подписчиков на такое обращение разная. Одни аплодируют: «Арам, Вы - молодец! Ещё 3 себе таких купите»! Другие упрекают бизнесмена в «красовании»: «Извините, конечно, но я считаю, что это пиар и не более. Да, бизнесу плохо, всем сейчас нехорошо. Но в таких ситуациях сначала делают, а потом выставляют на всеобщее обозрение, а не наоборот».Напомним, что на данный момент стоимость Porsche Panamera, согласно данным официального сайта компании, начинается с 6,6 млн рублей. Самая дорогая версия Turbo S E-Hybrid Executive предлагается за 14,5 млн рублей. Рыночная стоимость 5-летних "Панамер", в среднем, 4 млн рублей, 3-летних - 6-8,5 млн рублей.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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