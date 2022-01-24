«Родное сердце»: что за моторы выпускают иностранные заводы в России?
Активное участие в проекте приняла Hyundai WIA Corporation, международная компания в сфере машиностроения и станкостроения. Завод Hyundai WIA расположился в непосредственной близости от сборочного предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где вот уже второй десяток лет «клонируют» самые продаваемые в России малолитражки Hyundai и Kia.
Для Hyundai WIA Corporation это уже пятый подобный проект в мире. На сегодняшний день Hyundai WIA Corporation владеет заводами по производству двигателей в Южной Корее, КНР и Мексике. Серийное производство двигателей в СПб стартовало в начале октября 2021 года. Инициаторы проекта заявили, что в течение первого года вновь созданное ООО «Хендэ Виа Рус» намерено изготовить не менее 240 000 двигателей с дальнейшим увеличением объемов производства до 330 000 шт. в год (при 3-сменном рабочем графике).
Таким образом, при выходе на полную производственную мощность предприятие «Хендэ Виа Рус» намерено не только даст работу 500 сотрудникам, но и станет крупнейшим производителем двигателей иностранного бренда на территории нашей страны. Достаточно сказать, что объем инвестиций в завод составил 15,8 млрд рублей. Планируется, что новое предприятие будет активно развивать российских производителей компонентов двигателей.
Первым и, как следует ожидать, основным продуктом завода «Хендэ Виа Рус» станут бензиновые 1,6-литровые ДВС серии Gamma, а с конца 2022-го им компанию должны составить 2-литровые «атмосферники» семейства Nu. Двигатели будут устанавливаться на Hyundai Solaris и Creta, а также на дуэт марки Kia - Rio и Rio X.
Что это за Gamma?
Когда в июне минувшего года заводчане презентовали Hyundai Creta II поколения, многих удивило, что они без изменений перекочевали на обновленный кроссовер. Корреспондент 110km.ru тогда поинтересовался у Андрея Казака, директора производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», по какой причине решили не трогать ДВС.
Представитель автосборочного завода тогда ответил следующим образом: «Данные моторы - идеальные для данного автомобиля. Я сам немало проехал на «Крете» и лично проверял, как они себя ведут. И 1,6-литровый агрегат, и 2-литровый вариант – это не то, что хотим мы, заводчане, а чего желает потребитель, это важно для понимания. Они надежные и долговечные, полностью устраивают нашего покупателя. При этом какой бы то ни было разницы между этими двигателями в плане производства не существует».
Сервисмены говорят, что при надлежащем уходе моторы серии Gamma ходят 400 000 км и более. Главное, своевременно (раз в 7 500-10 000 км) менять моторное масло, заливать качественное топливо и не допускать перегрева. Цепь ГРМ работает до 150 000–200 000 км пробега, опять же, при хорошем масле и нераллийном стиле езды. Зачастую звездочки изнашиваются сильнее, чем сама цепь. Конструкция алюминиевого блока цилиндров позволяет менять гильзы на новые, тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки ДВС можно ремонтировать несколько раз.
У завода есть помощники в регионах
При этом картер для этого мотора Hyundai WIA намерен закупать у завода алюминиевого литья «Росалит» (г. Заволжье Нижегородской области), входящего в структуру Sollers. Данное предприятие, следует отметить, не новичок в автопроме – вот уже 3 года оно поставляет крышки коробки передач на завод грузовых автомобилей Volvo в Калуге. У того же Sollers, точнее, в лице контролируемой им компании «УАЗ-Автокомпонент», «Хендэ Виа Рус» закупает коленчатые валы для двигателей Gamma.
1,6-литровые двигатели Gamma можно обнаружить под капотом не только Hyundai Solaris/Creta и Kia Rio петербургской сборки, они же устанавливаются на «автоторовские» Kia Cerato и Soul. При этом последние две машины плюс «Крета» имеют и альтернативный мотор – 2-литровый. Калининградские Kia Sportage и Hyundai Tucson атмосферным мотором 1,6 литра не оснащаются.
Грядущая локализация производства 2-литрового двигателя, предназначенного для ряда моделей Hyundai-Kia, собираемых на «Автоторе», может поднять вопрос о переносе производства некоторых машин (прежде всего, Hyundai) в город на Неве, на площадку в Шушарах, которая в свое время принадлежала компании GM, а недавно была выкуплена Hyundai Motor. Так говорят эксперты, консультировавшие коллег из «Коммерсанта». Сам же автопроизводитель старается избегать комментариев по этому вопросу. В общем, поживем-увидим.
Неужто конец эры ДВС?
Под самый Новый год Hyundai Motor остановила разработку ДВС, об этом оповестило издание The Korea Economic Daily. Из опубликованной информации следует, что руководство компании распустило подразделение в Исследовательском центре Намьянг, которое занималось проектированием и разработкой традиционных силовых установок.
Дескать, новый руководитель отдела исследований и разработок Пак Чун Кук, сменивший несколько дней назад на этом посту немца Альберта Бирмана, порекомендовал своим сотрудникам сосредоточиться на инновационных разработках, в которых будет использован огромный опыт, накопленный за годы работы. Со стороны автокомпании официальных комментариев до сих пор не последовало.
А Калуга ориентируется на экспорт
Интересно, что заволжский завод «Росалит» старается, что называется, «и нашим, и вашим» (в хорошем смысле слова). Анонсировано изготовление блоков цилиндров двигателей DV6, которые с мая 2021 года выпускаются в Калуге и устанавливаются на «каблучки» Citroen Berlingo и Peugeot Partner. До того момента моторы поставляли на калужский завод из Франции. Интересно, что «ПСМА Рус» стал единственным в России предприятием, локально производящим дизельные двигатели для легковых автомобилей.
К возможным проблемам дизеля DV6 принято относить отложения в системе смазки, износ турбокомпрессора Garrett, ремня ГРМ и отказы электроники, но в целом судачат о нем крайне редко, поскольку DV6 – не мягкий круассан, и не так много веских поводов для его разумной критики.
В октябре 2021-го концерн Stellantis, который объединяет марки Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, объявил о начале поставок российских дизелей DV6 за рубеж. В 2022 году выпуск этих 90 сильных моторов за границей прекратится, поэтому определенная часть продукции участка двигателей «ПСМА Рус» нацелена на экспорт. В какие страны? Вряд ли в европейские, поскольку калужские дизели отвечают эконормам «Евро 5», а в той же Европе требуется подтверждение «Евро 6». Так что, здравствуй, Алжир и иже с ним!
За прошедшие годы внедрено 14 различных моделей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, на экспорт в Европу отгружено 2000 автомобилей. Согласно стратегии Stellantis, необходимо довести годовой выпуск экспортной продукции до 30 000 ед. Экспортное производство будет расширяться в том числе по ассортименту. К примеру, в наступившем году на предприятии запустят производство микроавтобуса Fiat Scudo.
В настоящее время «ПСМА Рус» изготавливает седаны Peugeot 408 и Citroen C4, 6 модификаций микроавтобусов Peugeot, Citroen и Opel, «каблучки» Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.
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