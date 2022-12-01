С нового Mercedes-Benz E-Class сорвали камуфляж: первые изображения
Фото: Autoevolution
Капот стал более рельефным, а весь облик нового Mercedes-Benz E-Class – более динамичным. Зарядный порт на левом заднем крыле свидетельствует о скрывающейся внутри гибридной силовой установке. Изображений кормы, к сожалению, пока нет. Но ждать осталась недолго. Премьера должна состояться в течение ближайших месяцев. Известно, что автомобиль нового поколения построен на архитектуре MRA II, подразумевающей широкий набор силовых установок: бензиновых, дизельных и гибридных разной степени электрификации.
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-
11.11.2022, 17:11
До конца 2022 года мы, вероятно, узнаем имя нового собственника завода Mercedes-Benz в Есипово
Об этом представителям прессы сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. На данный момент, уточнил вице-премьер, окончательного решения не принято. Читать далее
-
14.09.2022, 09:05
Названы автомобили, которые не стоит покупать в бюджете до 2 млн рублей
Вопрос «новый или подержанный» сейчас актуален, как никогда. У дилеров заканчиваются новые автомобили, а на вторичном рынке много неликвида. Покупая вместо новой машины подержанную иномарку классом повыше, надо проявлять осмотрительность.Читать далее
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13.09.2022, 11:11
Катафалк Елизаветы II вызвал у англичан вопросы
В эти дни все Соединенное королевство погружено в траур по Елизавете II, которая мирно скончалась в возрасте 96 лет в минувший четверг, 8 сентября, в кругу семьи в своем любимом шотландском замке Балморал. Катафалк с телом королевы проехал по улицам Эдинбурга, вызвав в британском обществе недоумение.Читать далее
-
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