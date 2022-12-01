С нового Mercedes-Benz E-Class сорвали камуфляж: первые изображения

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Редакция сайта Autoevolution собрала воедино все шпионские снимки Mercedes-Benz E-Class нового поколения и с помощью независимых дизайнеров Reichel Car Design попыталась воссоздать облик новинки. Можно предположить, что автомобиль получит радиаторную решетку с тремя горизонтальными планками и одной вертикальной посередине. Боковые вентиляционные отверстия в переднем бампере получили хромированную окантовку, а фары со сложной графикой и встроенными ДХО сильнее «прищурились».

Капот стал более рельефным, а весь облик нового Mercedes-Benz E-Class – более динамичным. Зарядный порт на левом заднем крыле свидетельствует о скрывающейся внутри гибридной силовой установке. Изображений кормы, к сожалению, пока нет. Но ждать осталась недолго. Премьера должна состояться в течение ближайших месяцев. Известно, что автомобиль нового поколения построен на архитектуре MRA II, подразумевающей широкий набор силовых установок: бензиновых, дизельных и гибридных разной степени электрификации.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р )

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