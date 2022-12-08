Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Замыкают первую пятерку Toyota Tundra (412 тыс. км) и GMC Yukon XL (406 тыс. км). Также в ТОП-10 самых долговечных автомобилей США вошли Toyota Prius (403 тыс. км), Chevrolet Tahoe (402 тыс. км), Honda Ridgeline (400 тыс. км), Toyota Avalon (395 тыс. км) и Toyota Highlander Hybrid (394 тыс. км). Как можно заметить, подавляющее большинство моделей в списке – это внедорожники или пикапы. Седан только один.
В общей сложности эксперты ISeeCars проанализировали данные порядка 2 миллионов автомобилей. Было учтено 20 модельных годов, с 2002 по 2021 год. В общей сложности в список попали 55 моделей. Toyota и Lexus занимают лидирующие позиции, получив 16 мест. General Motors досталось второе место (9 моделей). Далее идут Honda (8) и Ford (7).
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-
30.11.2022, 08:14
Пожар уничтожил пять автомобилей, арендованных под отпуск Байдена
Краткосрочный отпуск, приуроченный ко Дню благодарения, президент США Джо Байден провел на фешенебельном курорте на острове Нантакет, штат Массачусетс. Вспыхнувший пожар уничтожил все пять автомобилей, арендованных Секретной службой.Читать далее
-
21.11.2022, 19:35
Чтобы приставы не отобрали Toyota Land Cruiser, неплательщик алиментов раскошелился на 4,1 млн рублей
Нежелание расставаться со своим внедорожником Toyota Land Cruiser заставило некоего жителя Москвы в полном объеме выплатить долг по алиментам в размере 4 млн 142 тыс. рублей. Как нетрудно догадаться, не обошлось без вмешательства судебных приставов. Читать далее
-
21.11.2022, 12:31
Какие подержанные автомобили подешевели в 2022 году
Цены на новые автомобили стремительно росли на протяжении всего 2022 года. Похожая тенденция наблюдалась и на вторичном рынке. Однако, далеко не все популярные модели прибавили в цене, некоторые стали стоить ощутимо дешевле.Читать далее
-
16.11.2022, 09:56
Toyota Prius сменил поколение: нескучный дизайн и вдвое больше мощности
Компания Toyota представила Prius пятого поколения, предназначенный для европейского рынка. Версия для США дебютирует с разницей в несколько часов. Дизайн хэтчбека больше нельзя назвать скучным, а мощность гибридной силовой установки выросла на 100 лошадиных сил.Читать далее
-
21.09.2022, 10:00
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Китайский производитель внедорожников и пикапов SVH представил новую модель. Новинка не только бессовестно скопирована с пикапа Toyota Tundra нового поколения, но и созвучно называется – Tundar.Читать далее
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