Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota

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Эксперты изучали только автомобили, представленные на североамериканском рынке. В десятку самых долговечных моделей вошли семь автомобилей японских марок и только три американские машины от концерна General Motors. Безоговорочными лидерами стали внедорожники Toyota. Средний максимальный пробег Toyota Sequoia составляет 478 тысяч километров, а Toyota Land Cruiser – 450 тысяч километров. Третье место досталось еще одному большому внедорожнику, Chevrolet Suburban, с результатом 428 тысяч километров.

Замыкают первую пятерку Toyota Tundra (412 тыс. км) и GMC Yukon XL (406 тыс. км). Также в ТОП-10 самых долговечных автомобилей США вошли Toyota Prius (403 тыс. км), Chevrolet Tahoe (402 тыс. км), Honda Ridgeline (400 тыс. км), Toyota Avalon (395 тыс. км) и Toyota Highlander Hybrid (394 тыс. км). Как можно заметить, подавляющее большинство моделей в списке – это внедорожники или пикапы. Седан только один.

Фото: Toyota

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В общей сложности эксперты ISeeCars проанализировали данные порядка 2 миллионов автомобилей. Было учтено 20 модельных годов, с 2002 по 2021 год. В общей сложности в список попали 55 моделей. Toyota и Lexus занимают лидирующие позиции, получив 16 мест. General Motors досталось второе место (9 моделей). Далее идут Honda (8) и Ford (7).

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