Самые распространенные автомобили в Москве
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По данным аналитического агентства «Автостат», Москва по-прежнему обладает крупнейшим автопарком в стране. На ее долю приходится 8,4% об общего парка России. В числовом эквиваленте – это 3,7 млн легковых машин.
Hyundai Solaris
В базовой комплектации седан оснащается аудиоподготовкой с 4 динамиками и антенной, дневными ходовыми огнями в бампере, 15-дюймовыми колесами, склады. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.
Ford Focus
Focus в хорошие экономические времена занимал лидирующие позиции на рынке России. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом, правда, уже на вторичке.
KIA Rio
В машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.
Skoda Octavia
По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».
Volkswagen Polo
Уже в стартовой модификации Polo оснащен подвеской для плохих дорог, адаптирован для холодных климатических зон, оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом и многим другим.
LADA 2107
Когда-то за этим автомобилем стояли огромные очереди, он считался престижным. Модель просто боготворили жители южных республик советской страны, для которых он являлся символом преуспевания и богатства.
LADA 2106
«Шестерка» оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 71 л. с. В качестве трансмиссии выступает 4-ступенчатая «механика». Привод – задний.
Nissan X-Trail
В список доступного оборудования входят отечественный мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с возможностью голосового управления. В комплекс уже встроена навигация «Яндекс.Навигатор» и музыкальный потоковый сервис «Яндекс.Музыка». В Москве зарегистрировано 54 тыс. «Кашкаев».
Toyota Camry
Уже в «базе» машина имеет довольно богатое оснащение: легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.
LADA 2104
Неразрезной задний диван складывается, позволяя увеличивать объем багажника с 375 до 1340 л. На крыше возможно размещение длинного багажника. Полная загрузка ВАЗ 2104 составляет 455 кг. Все это обеспечило популярность «четверке» на долгие годы. Результат — десятое место в рейтинге самых популярных машин Москвы и 47,9 тыс. зарегистрированных машин.
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