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12 ноября 2019, 23:01

Самые распространенные автомобили в Москве

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Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».

По данным аналитического агентства «Автостат», Москва по-прежнему обладает крупнейшим автопарком в стране. На ее долю приходится 8,4% об общего парка России. В числовом эквиваленте – это 3,7 млн легковых машин.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 1 058 900 Р
Корейский седан является самым распространенным автомобилем в Москве. На середину года здесь было зарегистрировано 87,8 тыс. единиц этой модели. Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Трансмиссий две на выбор: «автомат» или «механика».

В базовой комплектации седан оснащается аудиоподготовкой с 4 динамиками и антенной, дневными ходовыми огнями в бампере, 15-дюймовыми колесами, склады. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.

Ford Focus

Ford Focus
От 1.6 л, 105 л.с
Новый от 889 000 до 1 293 000 Р
На второй строчке рейтинга расположилось семейство «Фокусов». Их по данным на июль 2019 года зарегистрировано в столице 83,7 тыс. штук. Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом».

Focus в хорошие экономические времена занимал лидирующие позиции на рынке России. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом, правда, уже на вторичке.

KIA Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Корейское бюджетное семейство замыкает тройку лидеров московского автопарка, на него приходится 80,1 тыс. зарегистрированных ТС. На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».

В машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.

Skoda Octavia

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
В Москве зарегистрировано72,9 тыс. чешских седанов. На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый — 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с.

По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 599 900 до 879 900 Р
Замыкает первую пятерку самых распространенных автомобилей в российской столице этот немецкий седан. На середину года таких машин зарегистрировано в Москве 63,1 тыс. экземпляров. Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.  В качестве трансмиссии выступают 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Уже в стартовой модификации Polo оснащен подвеской для плохих дорог, адаптирован для холодных климатических зон, оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом и многим другим.

LADA 2107

ВАЗ (Lada) 2107
72 л.с
К удивлению, на шестой позиции расположилась отечественная «классика». Всего 56 тыс. штук зарегистрировано «семерок» в Москве. Производство модели с 72-сильным двигателем завершилось еще в 2012 году, однако автомобили по-прежнему пользуются спросом на вторичном авторынке.

Когда-то за этим автомобилем стояли огромные очереди, он считался престижным. Модель просто боготворили жители южных республик советской страны, для которых он являлся символом преуспевания и богатства.

LADA 2106

ВАЗ (Lada) 2106
От 1.3 л, 64/5600 л.с
Новый от 60 000 до 77 000 Р
Модель Волжского автопроизводителя стала самым массовым автомобилем, когда-либо выпускавшимся в СССР и России. Немудрено, что и в Москве машина числится в списке самых популярных – на нее приходится 54,4 тыс. шт.

«Шестерка» оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 71 л. с. В качестве трансмиссии выступает 4-ступенчатая «механика». Привод – задний.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
От 1.6 л, 130 л.с
Новый от 1 601 000 до 2 272 000 Р
Кроссовер предлагается с бензиновыми агрегатами объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.), а также с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или вариатор.

В список доступного оборудования входят отечественный мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с возможностью голосового управления. В комплекс уже встроена навигация «Яндекс.Навигатор» и музыкальный потоковый сервис «Яндекс.Музыка». В Москве зарегистрировано 54 тыс. «Кашкаев».

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
На предпоследней строчке рейтинга самых популярных машин в российской столице расположился этот японский седан. Он зарегистрирован в количестве 47,9 тыс. экз. В силовой линейке автомобиля числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП.

Уже в «базе» машина имеет довольно богатое оснащение: легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.

LADA 2104

ВАЗ (Lada) 2104
64 л.с
Пятиместный заднеприводный универсал ВАЗ 2104 и его модификации выпускались Волжским автомобильным заводом с 1984 по 2003 год. Создан на базе ВАЗ-2105 и пришел на смену ВАЗ-2102.

Неразрезной задний диван складывается, позволяя увеличивать объем багажника с 375 до 1340 л. На крыше возможно размещение длинного багажника. Полная загрузка ВАЗ 2104 составляет 455 кг. Все это обеспечило популярность «четверке» на долгие годы. Результат — десятое место в рейтинге самых популярных машин Москвы и 47,9 тыс. зарегистрированных машин.


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Самые распространенные автомобили в Москве
По данным аналитического агентства «Автостат», Москва по-прежнему обладает крупнейшим автопарком в стране. На ее долю приходится 8,4% об общего парка России. В числовом эквиваленте – это 3,7 млн легковых машин.Hyundai Solaris{{model_v2_3004}}Корейский седан является самым распространенным автомобилем в Москве. На середину года здесь было зарегистрировано 87,8 тыс. единиц этой модели. Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Трансмиссий две на выбор: «автомат» или «механика».В базовой комплектации седан оснащается аудиоподготовкой с 4 динамиками и антенной, дневными ходовыми огнями в бампере, 15-дюймовыми колесами, склады. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.Ford Focus{{model_v2_421}}На второй строчке рейтинга расположилось семейство «Фокусов». Их по данным на июль 2019 года зарегистрировано в столице 83,7 тыс. штук. Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом».Focus в хорошие экономические времена занимал лидирующие позиции на рынке России. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом, правда, уже на вторичке.KIA Rio{{model_v2_620}}Корейское бюджетное семейство замыкает тройку лидеров московского автопарка, на него приходится 80,1 тыс. зарегистрированных ТС. На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».В машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.Skoda Octavia{{model_v2_1168}}В Москве зарегистрировано72,9 тыс. чешских седанов. На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый — 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с.По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».Volkswagen Polo{{model_v2_1854}}Замыкает первую пятерку самых распространенных автомобилей в российской столице этот немецкий седан. На середину года таких машин зарегистрировано в Москве 63,1 тыс. экземпляров. Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.  В качестве трансмиссии выступают 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Уже в стартовой модификации Polo оснащен подвеской для плохих дорог, адаптирован для холодных климатических зон, оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом и многим другим.LADA 2107 {{model_v2_1463}}К удивлению, на шестой позиции расположилась отечественная «классика». Всего 56 тыс. штук зарегистрировано «семерок» в Москве. Производство модели с 72-сильным двигателем завершилось еще в 2012 году, однако автомобили по-прежнему пользуются спросом на вторичном авторынке.Когда-то за этим автомобилем стояли огромные очереди, он считался престижным. Модель просто боготворили жители южных республик советской страны, для которых он являлся символом преуспевания и богатства. LADA 2106{{model_v2_2190}}Модель Волжского автопроизводителя стала самым массовым автомобилем, когда-либо выпускавшимся в СССР и России. Немудрено, что и в Москве машина числится в списке самых популярных – на нее приходится 54,4 тыс. шт.«Шестерка» оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 71 л. с. В качестве трансмиссии выступает 4-ступенчатая «механика». Привод – задний.Nissan X-Trail{{model_v2_960}}Кроссовер предлагается с бензиновыми агрегатами объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.), а также с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или вариатор.В список доступного оборудования входят отечественный мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с возможностью голосового управления. В комплекс уже встроена навигация «Яндекс.Навигатор» и музыкальный потоковый сервис «Яндекс.Музыка». В Москве зарегистрировано 54 тыс. «Кашкаев».Toyota Camry{{model_v2_1273}}На предпоследней строчке рейтинга самых популярных машин в российской столице расположился этот японский седан. Он зарегистрирован в количестве 47,9 тыс. экз. В силовой линейке автомобиля числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП.Уже в «базе» машина имеет довольно богатое оснащение: легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.LADA 2104{{model_v2_2189}}Пятиместный заднеприводный универсал ВАЗ 2104 и его модификации выпускались Волжским автомобильным заводом с 1984 по 2003 год. Создан на базе ВАЗ-2105 и пришел на смену ВАЗ-2102.Неразрезной задний диван складывается, позволяя увеличивать объем багажника с 375 до 1340 л. На крыше возможно размещение длинного багажника. Полная загрузка ВАЗ 2104 составляет 455 кг. Все это обеспечило популярность «четверке» на долгие годы. Результат — десятое место в рейтинге самых популярных машин Москвы и 47,9 тыс. зарегистрированных машин.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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