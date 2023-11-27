За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Помимо китайской модели в список финалистов также вошли (в алфавитном порядке): BMW 5-series, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR и Volvo EX30. Имя победителя назовут 26 февраля 2024 года в рамках Женевского автосалона. В состав действующего жюри ECOTY-2024 входят 59 автомобильных журналистов из 22 стран Европы. Два российских члена жюри, Вадим Овсянкин и Сергей Знаемский, временно отстранены от участия до окончания конфликта на Украине.
Напомним, в прошлом году немного неожиданно победа досталась американскому компактному кроссоверу Jeep Avenger. Правда, собирают его для европейского рынка на заводе в Польше.
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Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
25.05.2023, 07:14
Новый BMW 5-Series: автопилот и до 600 сил
Компания BMW представила седан 5-Series нового поколения (G60). Как и ожидалось модель дебютировала в двух ипостасях: ДВС с гибридной надстройкой mild hybrid и полностью электрический i5.Читать далее
-
19.05.2023, 12:55
Новую «пятерку» BMW рассекретили накануне премьеры
До официальной премьеры нового седана BMW остались считаные дни, дебют запланирован на 24 мая. Но дизайн новинки не удалось удержать в секрете, первое фото опубликовали в соцсетях.Читать далее
-
21.02.2023, 11:53
Новая методика исчисления транспортного налога: в ГИБДД дали разъяснения
В соответствии с рекомендациями Министерства финансов с 15 февраля 2023 в России используется новая методика исчисления транспортного налога электромобилей и гибридов.Читать далее
-
27.11.2023, 17:31
В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее
-
27.11.2023, 16:06
Как снизить шум от зимней резины: 4 способа
Шипы на зимней резине хорошо влияют на безопасность, но серьезно увеличивают уровень шума в салоне. Эксперты рассказали, как минимизировать неприятные ощущения.Читать далее
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