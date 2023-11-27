За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список

Ранее мы писали Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов ... Читать далее

На прошлой неделе был опубликован лонг-лист, в который вошли 28 претендентов. Интересно, что в их число попали сразу 7 моделей родом из Китая. BYD Atto 3 (Yuan Plus), BYD Han, BYD Dolphin, BYD Seal и Nio ET7 – исключительно китайские автомобили, а Smart #1 и Volvo EX30 созданы в сотрудничестве с китайскими инженерами и выпускают их на китайских автозаводах. Некоторые даже предположили, что автомобиль из Поднебесной может получить титул лучшего в Европе. Но такие прогнозы пока преждевременны. В опубликованном сегодня списке 7 финалистов, остался только один «китаец» – электрический седан BYD Seal, прямой конкурент Tesla Model 3.

Помимо китайской модели в список финалистов также вошли (в алфавитном порядке): BMW 5-series, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR и Volvo EX30. Имя победителя назовут 26 февраля 2024 года в рамках Женевского автосалона. В состав действующего жюри ECOTY-2024 входят 59 автомобильных журналистов из 22 стран Европы. Два российских члена жюри, Вадим Овсянкин и Сергей Знаемский, временно отстранены от участия до окончания конфликта на Украине.

Напомним, в прошлом году немного неожиданно победа досталась американскому компактному кроссоверу Jeep Avenger. Правда, собирают его для европейского рынка на заводе в Польше.

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