Самые доступные гибридные автомобили в России в сентябре 2023 года

Ранее мы писали Названы самые красивые автомобили на российском рынке У каждого автолюбителя имеются собственные представления о красоте машины. Одни отдают предпочтение гладким ... Читать далее

Редакция портала «Автоновости дня» выбрала четыре наиболее интересных автомобиля с гибридной силовой установкой, официально представленных на российском рынке в сентябре 2023 года. Открывает список китайский кроссовер Skywell HT-i. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 103 л.с. и электромотора отдачей 177 сил. Емкости тяговой батареи (21,7 кВт-ч) хватает на 81 километр в чистом электрическом режиме. Продажи в России стартовали в начале июня 2023 года, и цены с тех пор не изменились. Базовая комплектация по-прежнему стоит минимум 3 990 000 рублей.

Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro e+. В состав гибридной силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Компанию ему составляют два электромотора совокупной мощностью 88 л.с. Суммарная отдача гибрида – 235 л.с. Кроссовер может проехать до 1 000 километров при условии полного бака и полностью зараженной батареи. Запас хода на чистом электричестве составляет 75 километров. Стоит такой автомобиль с учетом всех скидок – от 4 579 900 рублей.

Фото: Voyah

Остальные гибриды стоят существенно дороже. Например, топовый полноприводный гибридный китайский кроссовер Voyah Free с мощной силовой установкой на 693 л.с. и запасом хода свыше 650 километров оценили минимум в 7 990 000 рублей. Гибридный минивэн Voyah Dream, суммарная отдача силовой установки которого достигает 393 сил, а запас хода – 750 километров, стоит не менее 10 290 000 рублей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах