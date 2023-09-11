Самые доступные гибридные автомобили в России в сентябре 2023 года
Фото: Chery
Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro e+. В состав гибридной силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Компанию ему составляют два электромотора совокупной мощностью 88 л.с. Суммарная отдача гибрида – 235 л.с. Кроссовер может проехать до 1 000 километров при условии полного бака и полностью зараженной батареи. Запас хода на чистом электричестве составляет 75 километров. Стоит такой автомобиль с учетом всех скидок – от 4 579 900 рублей.
Остальные гибриды стоят существенно дороже. Например, топовый полноприводный гибридный китайский кроссовер Voyah Free с мощной силовой установкой на 693 л.с. и запасом хода свыше 650 километров оценили минимум в 7 990 000 рублей. Гибридный минивэн Voyah Dream, суммарная отдача силовой установки которого достигает 393 сил, а запас хода – 750 километров, стоит не менее 10 290 000 рублей.
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Экономить топливо – не самая сложная задача для автомобиля. А как много современных кроссоверов могут ездить и вовсе без топлива? Отвечая за бренд CHERY, скажем: такой автомобиль существует в российской линейке бренда. На данный момент это флагман марки Chery Tiggo 8 Pro e+, представленный в Чери Центре Авторусь Ленинский.Читать далее
-
18.08.2023, 18:22
Названы самые красивые автомобили на российском рынке
У каждого автолюбителя имеются собственные представления о красоте машины. Одни отдают предпочтение гладким стремительным формам, другим больше по вкусу брутальные, нарочито грубые обводы кузова. Но есть модели, которые безоговорочно притягивают взгляды на дороге.Читать далее
-
07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
-
23.07.2023, 16:40
5 самых доступных 7-местных кроссоверов в России летом 2023 года
Кроссоверы выгодно отличаются от обычных легковушек практичностью и увеличенным дорожным просветом. Семиместный вариант станет идеальным выбором для большой семьи и с легкостью заменит минивэн.Читать далее
-
12.06.2023, 23:35
4 самых интересных гибридных автомобиля в России в 2023 году
Гибридные автомобили можно назвать компромиссом между машинами с классическими ДВС и чистыми электрокарами. Они значительно более экономичны по сравнению с первыми, предлагают ощутимо большую дальность хода, чем вторые, и постепенно набирают популярность в России.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
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11.09.2023, 14:20
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