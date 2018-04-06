6 апреля 2018, 01:27

Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом

Суровые климатические и дорожные условия нашей страны вынуждают автопроизводителей подстраиваться под реалии России. Чтобы легковой автомобиль наверняка имел успех у потребителя, он должен обладать меткой «Адаптирован к РФ».
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Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом ВАЗ (Lada) Vesta, Datsun on-DO, Citroen, Peugeot 408, Skoda Rapid

Как правило, главные составляющие такой адаптации – зимний пакет опций, крепкая подвеска и, конечно, высокий дорожный просвет. Последний из списка пункт позволяет среднестатистическому россиянину не покупать дорогой кроссовер, а обойтись доступным седаном. Лучшие из них – в нашем обзоре.

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 529 000 до 760 000 Р

Lada Vesta

Сколько бы ни ругали «АвтоВАЗ» за дорогой продукт (базовая цена «Весты» составляет 569 900 рублей), есть у отечественного седана неоспоримое преимущество: его клиренс составляет внушительные для своего класса 178 мм. Автомобиль имеет в своем арсенале кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две фронтальные подушки безопасности, электронную систему контроля устойчивости, противобуксовочную систему, функцию помощи при старте на подъеме, аудиосистему с Bluetooth и USB . В более комфортных комплектациях есть парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.

В силовой линейке - 1,6-литровый двигатель, выдающий 106 л. с. или 1,8-литровый мотор с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач. Примечательно, что отечественный седан вошел в список самых безопасных автомобилей по результатам российского краш-теста ARCAP. Отечественная модель смогла набрать 14,1 балла и завоевать по шкале 4 звезды безопасности, взяв «бронзу». А это, надо отметить, лучший результат за всю историю российского автопрома!

Datsun оn-DO

Datsun on-DO
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 436 000 до 602 000 Р
Этот высокий седан с просветом 174 мм радует потребителей, прежде всего, ценой. За базовый оn-DO дилеры просят 451 000 рублей. Конечно, за такую сумму четырехдверка весьма скромно оснащена. Модель по умолчанию имеет лишь ABS, усилитель экстренного торможения, систему электронного распределения тормозных усилий, водительскую подушку безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. Под капотом - 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Но если погоня за комфортом – не самое главное, можно смело делать выбор в пользу этого бюджетника. В качестве бонуса получите рекордный в своем классе багажник: объем полезного пространства у модели заявлен на уровне 530 литров. А внутри него находится полноразмерная запаска.

Citroen C4 Sedan
Citroen C4
116 л.с
Новый 899 000 Р

Если бюджет позволяет взять седан подороже, рассмотреть можно и модель французского бренда. Он тоже имеет неплохой показатель дорожного просвета – 174 мм. Правда, цена на автомобиль составляет минимум 999 000 рублей, а это сродни прайсу «паркетника».

За что же просят такие деньги? Базовое оснащение С4 включает в себя: электронную систему стабилизации курсовой устойчивости, передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления для детского кресла на заднем сидении, заднее кресло, складывающееся в отношении 2/3.

Автомобиль предлагается с бензиновыми и дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Первые комплектуются 6-ступенчатыми механическими и автоматическими коробками передач. Дизельный агрегат выступает исключительно с «механикой».

Peugeot 408
От 1.6 л, 114 л.с
Новый от 949 000 до 1 212 000 Р

Peugeot 408

Еще один «француз» - «родственник» С4 Sedan – обладает клиренсом в 175 мм. Согласитесь, достойный показатель. Вдобавок к этому совсем недавно производитель обновил модель, сделав 408-й еще более пригодным для России. Судите сами: в стандартном оснащении седан получил усиленную подвеску, аккумулятор повышенной емкости и металлическую защиту картера, передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, полноразмерное запасное колесо.  

Покупателям доступны версии с бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также 1,6-литровым 114-сильным дизелем. В наличии 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Вот только начальный прайс в 979 000 рублей привлекает не многих.

Skoda Rapid

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 604 000 до 950 000 Р
А вот чешский конкурент обладает вполне демократичным ценником – от 636 000 рублей. Конечно, по сравнению с вышеперечисленными одноклассниками клиренс у этого седана меньше, но для своего класса тоже солидный – 170 мм. В список опций входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений. Впрочем, базовое исполнение тоже весьма богатое. В начальной комплектации доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова.

Базовым агрегатом «Рапида» является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.

Арина Милая
Купить авто Лада, Датсун, Ситроен, Пежо, Шкода Веста, Ондо, 408, Рапид
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 408
Выбрал данный автомобиль так как соотношение цена/ качество были оптимальными. Приобретал жене, поэтому сразу же брал с коробкой автоматом. В целом за год эксплуотации был приятно удивлен качеством сборки и надежность машины. Моя жена хоть и неопытный водитель, однако за ее пежо довольно хорошо себя ...
Сергей
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
Георгий
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
чувак
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Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Как правило, главные составляющие такой адаптации – зимний пакет опций, крепкая подвеска и, конечно, высокий дорожный просвет. Последний из списка пункт позволяет среднестатистическому россиянину не покупать дорогой кроссовер, а обойтись доступным седаном. Лучшие из них – в нашем обзоре.{{model_v2_6176}} Lada VestaСколько бы ни ругали «АвтоВАЗ» за дорогой продукт (базовая цена «Весты» составляет 569 900 рублей), есть у отечественного седана неоспоримое преимущество: его клиренс составляет внушительные для своего класса 178 мм. Автомобиль имеет в своем арсенале кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две фронтальные подушки безопасности, электронную систему контроля устойчивости, противобуксовочную систему, функцию помощи при старте на подъеме, аудиосистему с Bluetooth и USB . В более комфортных комплектациях есть парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова. В силовой линейке - 1,6-литровый двигатель, выдающий 106 л. с. или 1,8-литровый мотор с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач. Примечательно, что отечественный седан вошел в список самых безопасных автомобилей по результатам российского краш-теста ARCAP. Отечественная модель смогла набрать 14,1 балла и завоевать по шкале 4 звезды безопасности, взяв «бронзу». А это, надо отметить, лучший результат за всю историю российского автопрома!Datsun оn-DO{{model_v2_3408}} Этот высокий седан с просветом 174 мм радует потребителей, прежде всего, ценой. За базовый оn-DO дилеры просят 451 000 рублей. Конечно, за такую сумму четырехдверка весьма скромно оснащена. Модель по умолчанию имеет лишь ABS, усилитель экстренного торможения, систему электронного распределения тормозных усилий, водительскую подушку безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. Под капотом - 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Но если погоня за комфортом – не самое главное, можно смело делать выбор в пользу этого бюджетника. В качестве бонуса получите рекордный в своем классе багажник: объем полезного пространства у модели заявлен на уровне 530 литров. А внутри него находится полноразмерная запаска.Citroen C4 Sedan{{model_v2_1812}}Если бюджет позволяет взять седан подороже, рассмотреть можно и модель французского бренда. Он тоже имеет неплохой показатель дорожного просвета – 174 мм. Правда, цена на автомобиль составляет минимум 999 000 рублей, а это сродни прайсу «паркетника». За что же просят такие деньги? Базовое оснащение С4 включает в себя: электронную систему стабилизации курсовой устойчивости, передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления для детского кресла на заднем сидении, заднее кресло, складывающееся в отношении 2/3. Автомобиль предлагается с бензиновыми и дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Первые комплектуются 6-ступенчатыми механическими и автоматическими коробками передач. Дизельный агрегат выступает исключительно с «механикой». {{model_v2_3131}} Peugeot 408Еще один «француз» - «родственник» С4 Sedan – обладает клиренсом в 175 мм. Согласитесь, достойный показатель. Вдобавок к этому совсем недавно производитель обновил модель, сделав 408-й еще более пригодным для России. Судите сами: в стандартном оснащении седан получил усиленную подвеску, аккумулятор повышенной емкости и металлическую защиту картера, передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, полноразмерное запасное колесо.  Покупателям доступны версии с бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также 1,6-литровым 114-сильным дизелем. В наличии 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Вот только начальный прайс в 979 000 рублей привлекает не многих.Skoda Rapid{{model_v2_3320}} А вот чешский конкурент обладает вполне демократичным ценником – от 636 000 рублей. Конечно, по сравнению с вышеперечисленными одноклассниками клиренс у этого седана меньше, но для своего класса тоже солидный – 170 мм. В список опций входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений. Впрочем, базовое исполнение тоже весьма богатое. В начальной комплектации доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Базовым агрегатом «Рапида» является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.
2018-04-06
Автор: Арина Милая
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