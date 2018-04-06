Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Как правило, главные составляющие такой адаптации – зимний пакет опций, крепкая подвеска и, конечно, высокий дорожный просвет. Последний из списка пункт позволяет среднестатистическому россиянину не покупать дорогой кроссовер, а обойтись доступным седаном. Лучшие из них – в нашем обзоре.
Lada Vesta
Сколько бы ни ругали «АвтоВАЗ» за дорогой продукт (базовая цена «Весты» составляет 569 900 рублей), есть у отечественного седана неоспоримое преимущество: его клиренс составляет внушительные для своего класса 178 мм. Автомобиль имеет в своем арсенале кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две фронтальные подушки безопасности, электронную систему контроля устойчивости, противобуксовочную систему, функцию помощи при старте на подъеме, аудиосистему с Bluetooth и USB . В более комфортных комплектациях есть парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.
В силовой линейке - 1,6-литровый двигатель, выдающий 106 л. с. или 1,8-литровый мотор с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач. Примечательно, что отечественный седан вошел в список самых безопасных автомобилей по результатам российского краш-теста ARCAP. Отечественная модель смогла набрать 14,1 балла и завоевать по шкале 4 звезды безопасности, взяв «бронзу». А это, надо отметить, лучший результат за всю историю российского автопрома!
Datsun оn-DO
Но если погоня за комфортом – не самое главное, можно смело делать выбор в пользу этого бюджетника. В качестве бонуса получите рекордный в своем классе багажник: объем полезного пространства у модели заявлен на уровне 530 литров. А внутри него находится полноразмерная запаска.
Citroen C4 Sedan
Если бюджет позволяет взять седан подороже, рассмотреть можно и модель французского бренда. Он тоже имеет неплохой показатель дорожного просвета – 174 мм. Правда, цена на автомобиль составляет минимум 999 000 рублей, а это сродни прайсу «паркетника».
За что же просят такие деньги? Базовое оснащение С4 включает в себя: электронную систему стабилизации курсовой устойчивости, передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления для детского кресла на заднем сидении, заднее кресло, складывающееся в отношении 2/3.
Автомобиль предлагается с бензиновыми и дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Первые комплектуются 6-ступенчатыми механическими и автоматическими коробками передач. Дизельный агрегат выступает исключительно с «механикой».
Peugeot 408
Еще один «француз» - «родственник» С4 Sedan – обладает клиренсом в 175 мм. Согласитесь, достойный показатель. Вдобавок к этому совсем недавно производитель обновил модель, сделав 408-й еще более пригодным для России. Судите сами: в стандартном оснащении седан получил усиленную подвеску, аккумулятор повышенной емкости и металлическую защиту картера, передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, полноразмерное запасное колесо.
Покупателям доступны версии с бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также 1,6-литровым 114-сильным дизелем. В наличии 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Вот только начальный прайс в 979 000 рублей привлекает не многих.
Skoda Rapid
Базовым агрегатом «Рапида» является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.
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