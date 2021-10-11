Сервис каршеринга признался, что зарабатывает на штрафах сотни миллионов рублей
Из этих средств собственно на краткосрочной аренде автомобилей с января по июнь 2021 года компания заработала 3,9 млрд рублей, еще 682 миллиона было получено в виде штрафов за различные нарушения. Таким образом, каждый 6-й рубль (13,8% выручки) «Делимобиль» получил, штрафуя клиентов по разным поводам. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сумма выросла почти в два раза (было 356 млн рублей).
При этом если валовая прибыль «Делимобиля» за 2020 год составила 72 млн рублей, то в первом полугодии 2021 года она выросла до 1 млрд рублей. Годом ранее сервис был убыточным. Но чистой прибыли у компании нет. С учетом затрат на маркетинг, налоги, административные и прочие расходы первое полугодие закончилось с убытком в 1 млрд рублей.
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- 299 000 РHyundai Matrix 2007 в Москве
- 2 250 000 РMercedes C-класс 2019 в Москве
- 2 530 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 390 000 РRenault Scenic 2005 в Москве
- 3 350 000 РLand Rover Discovery Sport 2020 в Москве
- 349 000 РSkoda Octavia 2006 в Москве
- 2 350 000 РBMW X4 2015 в Москве
- 369 000 РFord Fusion 2006 в Москве
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