Шестиместные грузовики «Садко Next» готовятся к отправке на родину кенгуру
«Скоро партия наших полноприводных «Садко Next» отправится из снежной русской зимы в жаркое австралийское лето, где они буду колесить по раскалённым от палящего солнца дюнам», - информирует автопроизводитель.
Это не «проба пера», ГАЗ уже осуществлял поставки праворульной модификации «Садко Next», правда, тогда на экспорт были отправлены машины в трехместном исполнении. Теперь же, как отмечает пресс-служба нижегородского предприятия, «на праворульном грузовике с двухрядной кабиной сможет уехать целая бригада».
Ввозом российских грузовиков на родину кенгуру занимается компания AAV из г. Брисбен. Ее представители и Группа ГАЗ вели переговоры на протяжении нескольких лет, и в итоге они увенчались успехом. В Австралии «Садко Next» продаётся под названием GAZ TrackMaster 4x4.
Специально для этого рынка на отечественный грузовик устанавливают круглые «советские» фары. У нас же, как всем известно, же «Садко Next» укомплектован оптикой от «ГАЗона Next».
Силовой агрегат тот же, что и в России – 4,4-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. (490 Нм максимального крутящего момента). Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач плюс раздаточная коробка. GAZ TrackMaster 4x4 также оснащён понижающей передачей и блокировками переднего и заднего дифференциалов.
«Австралийское» оснащение неплохое: уже в «базе» присутствуют кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, мультимедийная система, шноркель и электрическая лебёдка. В переводе на отечественную валюту 3-местный GAZ TrackMaster 4x4 предлагается в Австралии по цене 5,2 млн рублей. На родине подобный вариант стоит в районе 3 млн рублей.
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