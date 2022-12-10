Шипы или «липучка»: что думают об этом дорожники?

Шипованная резина, по мнению тех, кто укладывает асфальт, убирает его и впоследствии ремонтирует, быстрее изнашивает асфальтобетонное покрытие. А все потому, говорят, эксперты отрасли, что металлические шипы «выбивают» дорогу на составляющие. «Липучки» же, по их мнению, не вредят дорожному покрытию, производят меньше шума и служат дольше.

Экономически невыгодно

Шипы, по утверждению дорожников, более эффективны на льду, однако погода во многих российских регионах (скажем, в Петербурге и Ленобласти) – дама непостоянная, скользкие участки дороги чередуются с оттаявшими или расчищенными. Получается, что большую часть зимы шипы контактируют с асфальтом, образуя на нем дорожные дефекты.

Андрей Демин, начальник Управления контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ ДТС: «Допустимая величина колеи в городе составляет от 2 до 4 мм, в зависимости от категории дорог. По данным коллег, обслуживающих крупные трассы, в течение зимнего периода износ верхнего слоя асфальта на крайних (левых) полосах движения, например, КАД (Кольцевая автодорога) или ЗСД (Западный скоростной диаметр) достигает 10 мм и более, на городских дорогах – до 5 мм. Выходит, что уже на третий год после ремонта, необходимо снова менять асфальт. Согласитесь, это экономически невыгодно».

Фото: istockphoto

Битумное вяжущее

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В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры администрации Санкт-Петербурга (КРТИ) говорят, что дорожное сообщество постоянно ведет работу по выбору типа асфальтобетона, устойчивому к износу шипов. Так, например, с 2019 года в городе на Неве активно применяют асфальтобетонное покрытие, состав которого разрабатывается с применением инновационных технологий — метода объемно-функционального проектирования, или ОФП.

ОФП-смеси имеют более плотный щебеночный каркас и битумное вяжущее. При укладке асфальта учитываются климат, интенсивность движения и транспортная нагрузка на каждом конкретном адресе. Таким образом, новое покрытие становится более устойчивым к образованию колеи в летний период, трещины и разрушения практически отсутствуют.

В КРТИ рекомендуют водителям использовать «липучки», правда, с оговоркой: если привычный маршрут пролегает по городским дорогам. Путешествуя на дальние расстояния, лучше отдать предпочтение шипованной резине.

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