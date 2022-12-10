Шипы или «липучка»: что думают об этом дорожники?
Шипованная резина, по мнению тех, кто укладывает асфальт, убирает его и впоследствии ремонтирует, быстрее изнашивает асфальтобетонное покрытие. А все потому, говорят, эксперты отрасли, что металлические шипы «выбивают» дорогу на составляющие. «Липучки» же, по их мнению, не вредят дорожному покрытию, производят меньше шума и служат дольше.
Экономически невыгодно
Андрей Демин, начальник Управления контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ ДТС: «Допустимая величина колеи в городе составляет от 2 до 4 мм, в зависимости от категории дорог. По данным коллег, обслуживающих крупные трассы, в течение зимнего периода износ верхнего слоя асфальта на крайних (левых) полосах движения, например, КАД (Кольцевая автодорога) или ЗСД (Западный скоростной диаметр) достигает 10 мм и более, на городских дорогах – до 5 мм. Выходит, что уже на третий год после ремонта, необходимо снова менять асфальт. Согласитесь, это экономически невыгодно».
Фото: istockphoto
Битумное вяжущее
ОФП-смеси имеют более плотный щебеночный каркас и битумное вяжущее. При укладке асфальта учитываются климат, интенсивность движения и транспортная нагрузка на каждом конкретном адресе. Таким образом, новое покрытие становится более устойчивым к образованию колеи в летний период, трещины и разрушения практически отсутствуют.
В КРТИ рекомендуют водителям использовать «липучки», правда, с оговоркой: если привычный маршрут пролегает по городским дорогам. Путешествуя на дальние расстояния, лучше отдать предпочтение шипованной резине.
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-
08.12.2022, 08:57
Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой
На большей части страны уже установилась полноценная зима с морозами и сугробами. С ее приходом некоторые автомобилисты успели столкнуться с проблемами запуска двигателя из-за старого или неисправного аккумулятора.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
-
04.12.2022, 19:53
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-
03.12.2022, 15:16
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Скромный «минус» в атмосфере совсем не повод отправляться на загородные водоемы тестировать толщину ледяного покрова. Она еще слабая, мало что выдерживает. Читать далее
-
02.12.2022, 15:48
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