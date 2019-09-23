23 сентября 2019, 14:55
Skoda отзывает в России 1,2 тысячи автомобилей
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Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей автомобили Skoda Octavia и Skoda Yeti. Причиной стал риск утечки моторного масла из-за ослабнувших винтов регулятора фаз газораспределения.
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В ближайшее время всех владельцев известят о необходимости подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Если автомобиль подпадает под действие отзыва можно позвонить в удобный дилерский центр и записаться на бесплатный ремонт.
В июне 2019 года в сервис пригласили автомобили сразу трех моделей: лифтбеки Octavia и Superb, а также кроссоверы Kodiaq. Причиной стала неисправность водительской подушки безопасности. У некоторых автомобилей в случае аварии сработавшая подушка безопасности водителя может надуваться недостаточно быстро. Подобный дефект может стать причиной травм, поэтому компания решила, не дожидаясь неприятных последствий, провести добровольный отзыв небезопасных автомобилей.
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