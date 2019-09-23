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23 сентября 2019, 14:55

Skoda отзывает в России 1,2 тысячи автомобилей

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Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей автомобили Skoda Octavia и Skoda Yeti. Причиной стал риск утечки моторного масла из-за ослабнувших винтов регулятора фаз газораспределения.
Skoda отзывает в России 1 2 тысячи автомобилей

Фото взято из открытых источников

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Российский офис концерна Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей трех ...
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Специалисты Volkswagen Group выяснили, что у автомобилей с двигателями объемом 1,2 литра и 1,6 литра винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могли со временем ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытекать на проезжую часть. Буквально несколько дней назад из-за данной неисправности в сервис пригласили 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, реализованных в России в 2014 – 2015 годах. Сейчас речь идет о 1 242 экземплярах Skoda Octavia и Yeti, которые были проданы в аналогичный период (с 2014 по 2015 год).

В ближайшее время всех владельцев известят о необходимости подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Если автомобиль подпадает под действие отзыва можно позвонить в удобный дилерский центр и записаться на бесплатный ремонт.

В июне 2019 года в сервис пригласили автомобили сразу трех моделей: лифтбеки Octavia и Superb, а также кроссоверы Kodiaq. Причиной стала неисправность водительской подушки безопасности. У некоторых автомобилей в случае аварии сработавшая подушка безопасности водителя может надуваться недостаточно быстро. Подобный дефект может стать причиной травм, поэтому компания решила, не дожидаясь неприятных последствий, провести добровольный отзыв небезопасных автомобилей.


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Skoda отзывает в России 1,2 тысячи автомобилей
{{material_127594}}Специалисты Volkswagen Group выяснили, что у автомобилей с двигателями объемом 1,2 литра и 1,6 литра винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могли со временем ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытекать на проезжую часть. Буквально несколько дней назад из-за данной неисправности в сервис пригласили 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, реализованных в России в 2014 – 2015 годах. Сейчас речь идет о 1 242 экземплярах Skoda Octavia и Yeti, которые были проданы в аналогичный период (с 2014 по 2015 год).В ближайшее время всех владельцев известят о необходимости подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Если автомобиль подпадает под действие отзыва можно позвонить в удобный дилерский центр и записаться на бесплатный ремонт.В июне 2019 года в сервис пригласили автомобили сразу трех моделей: лифтбеки Octavia и Superb, а также кроссоверы Kodiaq. Причиной стала неисправность водительской подушки безопасности. У некоторых автомобилей в случае аварии сработавшая подушка безопасности водителя может надуваться недостаточно быстро. Подобный дефект может стать причиной травм, поэтому компания решила, не дожидаясь неприятных последствий, провести добровольный отзыв небезопасных автомобилей.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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