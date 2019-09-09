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9 сентября 2019, 17:05

Smart не будет поставлять в Россию новые модели

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Фото: Smart
В салонах российских дилеров обновленные электрические Smart EQ ForTwo и EQ ForFour вряд ли появятся. Концерн Daimler решил, что нецелесообразно тратить деньги на сертификацию автомобилей, которые заведомо не будут пользоваться спросом в России.
Smart не будет поставлять в Россию новые модели

Фото: Smart

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Компания Smart попрощалась с двигателями внутреннего сгорания, чтобы полностью сосредоточиться на электромобилях ...
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Год назад стало известно, что Smart отказывается от двигателей внутреннего сгорания и становится полностью электрическим брендом. В ознаменование этого эпохального шага в августе 2019 года с конвейера сошел 21 автомобиль в прощальной серии Final Collector's Edition. Автомобили создавались при участии известного промышленного дизайнера Константина Грчича и специалистов подразделения Brabus. Их адресовали, в первую очередь, коллекционерам и преданным поклонникам бренда.

Выпуск электрических «Смартов» продолжится на заводах во Франции и в Словении. В ближайшем будущем Smart переедет в Китай. На Франкфуртском автосалоне покажут рестайлинговые электрические модели Smart EQ ForTwo и Smart EQ ForFour, которые отличаются обновленным дизайном и модернизированной медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Но до России электрические «Смарты» не доедут, сообщает портал «РЖД-Партнер». В компании посчитали, что не имеет смысла вкладываться в сертификацию, учитывая крайне низкую популярность электрокаров в нашей стране. 

С января по июль 2019 года отечественные дилеры реализовали лишь 188 электромобилей. Это, конечно, в 2,6 раза больше, чем год назад, но все равно ничтожно мало для коммерческого успеха. Главным драйвером роста стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. В первой половине года на него пришлось более половины (50,3%) продаж всех электрокаров в России. Эксперты говорят о двух ключевых факторах, препятствующих росту популярности электрокаров в России: высокая стоимость и низкие температуры. Сдвинуть ситуацию с места могли бы программы господдержки и развитие инфраструктуры зарядных станций. Но пока руководство страны отдает приоритет газомоторному топливу.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Smart For Four
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Маргарита
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Со скромным аппетитом: 5 самых экономичных автомобилей
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Михаил Присмотров
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Smart не будет поставлять в Россию новые модели
{{material_127455}}Год назад стало известно, что Smart отказывается от двигателей внутреннего сгорания и становится полностью электрическим брендом. В ознаменование этого эпохального шага в августе 2019 года с конвейера сошел 21 автомобиль в прощальной серии Final Collector's Edition. Автомобили создавались при участии известного промышленного дизайнера Константина Грчича и специалистов подразделения Brabus. Их адресовали, в первую очередь, коллекционерам и преданным поклонникам бренда.Выпуск электрических «Смартов» продолжится на заводах во Франции и в Словении. В ближайшем будущем Smart переедет в Китай. На Франкфуртском автосалоне покажут рестайлинговые электрические модели Smart EQ ForTwo и Smart EQ ForFour, которые отличаются обновленным дизайном и модернизированной медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Но до России электрические «Смарты» не доедут, сообщает портал «РЖД-Партнер». В компании посчитали, что не имеет смысла вкладываться в сертификацию, учитывая крайне низкую популярность электрокаров в нашей стране. С января по июль 2019 года отечественные дилеры реализовали лишь 188 электромобилей. Это, конечно, в 2,6 раза больше, чем год назад, но все равно ничтожно мало для коммерческого успеха. Главным драйвером роста стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. В первой половине года на него пришлось более половины (50,3%) продаж всех электрокаров в России. Эксперты говорят о двух ключевых факторах, препятствующих росту популярности электрокаров в России: высокая стоимость и низкие температуры. Сдвинуть ситуацию с места могли бы программы господдержки и развитие инфраструктуры зарядных станций. Но пока руководство страны отдает приоритет газомоторному топливу.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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