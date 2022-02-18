Спорткары, доказавшие, что за надежность не обязательно дорого платить
Subaru WRX STI
Доступная цена (менее 40 тыс. долларов в США) и вполне бюджетные расходы на обслуживание, порядка 760 долларов в год. В сочетании с турбированным двигателем на 310 л.с. это делает модель фаворитом у любителей японских спортивных машин.
Mazda MX-5 Miata
Из года в год этот автомобиль из Японии доказывает, что является одним из самых надежных спорткаров на рынке. И одним из самых потрясающих с точки зрения езды. Но самое главное, что стоит он от 26,9 тыс. долларов, а ежегодное обслуживание обойдется всего в 430 долларов!
Nissan 350Z
Предшественник нынешней модели 370Z был более надежным, чем его замена. Его обслуживание обходилось примерно в 450 долларов в год. Найти эту модель с пробегом в США можно за 16 тыс. долларов.
Honda Civic Type-R
Honda Civic известна своей надежностью и обилием комплектаций, но особенно впечатляет версия Civic Type-R. Стоит она несколько дороже, от 38 тыс. долларов, зато расходы на содержание составляют всего 370 долларов в год!
Subaru BRZ
Совместное творение Toyota и Subaru не могло оказаться неудачным. Особенно круто, что стоимость этого спорткара составляет менее 30 тыс. долларов. Водить эту машину одно удовольствие, этому способствуют надежный турбированный 4-цилиндровый двигатель в паре с МКПП.
Toyota MR2
Классический японский спорткар, доказавший, что время над ним не властно. К сожалению, его производство было свернуто из-за низких продаж. В США они попадаются по цене около 15 тыс. долларов, обслуживание будет обходиться максимум в 440 долларов в год.
Honda S2000
Шикарный двухместный родстер, выпускавшийся до 2009 года. В 2022 году его можно купить примерно за 30 тыс. долларов, а обслуживание составляет чуть более 400 долларов в год. По мнению некоторых энтузиастов, эта машина способна служить вам вечно при правильном уходе.
Toyota Celica
Ее спортивные качества часто недооценивают, а между тем эта машина обладает неплохим двигателем, высочайшей надежностью и продается на вторичном рынке США всего за 5 тыс. долларов. Добавьте к этому стоимость обслуживания в 370 долларов в год и обилие доступных запчастей, и вы поймете, почему эта машина отличный вариант.
Mazda 3 MPS
Спортивная модификацию хэчбека Mazda 3, выпускавшаяся с 2009 по 2013 годы. Ее двигатель мощностью 263 л.с. разгоняет машину до сотни за 5,2 секунды. А стоимость на вторичном рынке США, где она продавалась под именем Mazdaspeed 3, составляет менее 15 тыс. долларов. Обслуживание потребует всего 430 долларов в год.
Mitsubishi Lancer Evo
Многие фанаты были разочарованы, когда в 2015 году компания прекратила выпуск этой модели. Впрочем, это не означало конец для ее истории. В 2022 году стоимость машины с пробегом составляет 30 тыс. долларов, но это несравнимо меньше, чем цена многих европейский спорткаров. При этом обслуживание будет дороже, чем у остальных участников списка – 650 долларов в год.
- 3 100 000 РSubaru WRX 2017 в Москве
- 2 649 000 РSubaru WRX 2017 в Москве
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- 3 760 000 РSubaru WRX 2019 в Москве
- 4 380 000 РSubaru Impreza WRX STi, III 2011 в Москве
- 3 200 000 РMitsubishi Lancer Evolution 2007 в Москве
- 1 650 000 РMazda MX-5 2011 в Москве
- 1 549 000 РMitsubishi Lancer Evolution 2011 в Москве
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