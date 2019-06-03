3 июня 2019, 08:58
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
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В салонах российских дилеров сегодня, 3 июня, официально начинаются продажи кроссовера Kia Soul третьего поколения. Покупателям предлагают выбор из трех моторов, трех коробок передач и семи уровней оснащения – всего 11 комбинаций. Стоит новый Soul не менее 1 029 900 рублей.
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В российскую моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. для версии GT Line. Первый агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона, второй – только с АКПП. Турбомотор сочетается исключительно с 7-ступенчатым «роботом». Привод по умолчанию полный, а тормоза – дисковые на всех колесах.
В список базового оснащения входит кондиционер, передние и задние стеклоподъемники, 6 подушек безопасности и шторки безопасности, 16-дюймовые стальные колесные диски с колпаками, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и поддержкой Bluetooth, а также системы ABS, ESC, BAS, система помощи при старте на подъеме и система контроля давления в шинах.
В более дорогих комплектациях появляется полностью светодиодная оптика, люк, 2-зонный климат-контроль, 18-дюймовые легкосплавные колеса, кожаная отделка салона, 10,25-дюймовый экран медиасистемы с навигацией, Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида и парктроники по кругу. Топовая версия GT Line (от 1 629 900 рублей) не имеет люка и рейлингов на крыше, зато отличается оригинальным обвесом, сдвоенными патрубками выпускной системы и спортивной отделкой салона с красной контрастной прострочкой.
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