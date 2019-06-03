3 июня 2019, 08:58

Стартовали официальные продажи новой Kia Soul

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В салонах российских дилеров сегодня, 3 июня, официально начинаются продажи кроссовера Kia Soul третьего поколения. Покупателям предлагают выбор из трех моторов, трех коробок передач и семи уровней оснащения – всего 11 комбинаций. Стоит новый Soul не менее 1 029 900 рублей.
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
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Премьера Kia Soul третьего поколения состоялась в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль переехал на новую модульную платформу К2 и стал больше, технологичнее и ярче. Его габаритные размеры: 4 197 мм x 1 801 мм x 1 600 мм, колесная база – 2 600 мм, дорожный просвет – до 180 мм. Объем багажника – 364 литра. 

В российскую моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. для версии GT Line. Первый агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона, второй – только с АКПП. Турбомотор сочетается исключительно с 7-ступенчатым «роботом». Привод по умолчанию полный, а тормоза – дисковые на всех колесах.

В список базового оснащения входит кондиционер, передние и задние стеклоподъемники, 6 подушек безопасности и шторки безопасности, 16-дюймовые стальные колесные диски с колпаками, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и поддержкой Bluetooth, а также системы ABS, ESC, BAS, система помощи при старте на подъеме и система контроля давления в шинах.

В более дорогих комплектациях появляется полностью светодиодная оптика, люк, 2-зонный климат-контроль, 18-дюймовые легкосплавные колеса, кожаная отделка салона, 10,25-дюймовый экран медиасистемы с навигацией, Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида и парктроники по кругу. Топовая версия GT Line (от 1 629 900 рублей) не имеет люка и рейлингов на крыше, зато отличается оригинальным обвесом, сдвоенными патрубками выпускной системы и спортивной отделкой салона с красной контрастной прострочкой.

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Стартовали официальные продажи новой Kia Soul
{{material_126345}}Премьера Kia Soul третьего поколения состоялась в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль переехал на новую модульную платформу К2 и стал больше, технологичнее и ярче. Его габаритные размеры: 4 197 мм x 1 801 мм x 1 600 мм, колесная база – 2 600 мм, дорожный просвет – до 180 мм. Объем багажника – 364 литра. В российскую моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. для версии GT Line. Первый агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона, второй – только с АКПП. Турбомотор сочетается исключительно с 7-ступенчатым «роботом». Привод по умолчанию полный, а тормоза – дисковые на всех колесах.В список базового оснащения входит кондиционер, передние и задние стеклоподъемники, 6 подушек безопасности и шторки безопасности, 16-дюймовые стальные колесные диски с колпаками, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и поддержкой Bluetooth, а также системы ABS, ESC, BAS, система помощи при старте на подъеме и система контроля давления в шинах.В более дорогих комплектациях появляется полностью светодиодная оптика, люк, 2-зонный климат-контроль, 18-дюймовые легкосплавные колеса, кожаная отделка салона, 10,25-дюймовый экран медиасистемы с навигацией, Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида и парктроники по кругу. Топовая версия GT Line (от 1 629 900 рублей) не имеет люка и рейлингов на крыше, зато отличается оригинальным обвесом, сдвоенными патрубками выпускной системы и спортивной отделкой салона с красной контрастной прострочкой.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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