Стоит ли тратить деньги на дорогие свечи: плюсы и минусы иридиевых и платиновых свечей зажигания
Стоимость и срок службы
Дорогие свечи служат намного больше, чем обычные варианты с медными электродами. Но их стоимость также может быть в 5 раз выше! Поэтому многие предпочитают просто чаще менять свечи, чем переплачивать за электроды из иридия. Поскольку разница в сроках замены составляет примерно те же 5 раз, то расходы на свечи в итоге будут одинаковыми и у того, кто ездит на дешевых, и у обладателя дорогих. Но есть и другие моменты, которые нужно учитывать при принятии решения.
Свечи с медными электродами
Самый распространенный и дешевый вариант свечей зажигания. Медный сердечник электрода покрыт никелевым сплавом, применяют эти свечи в самых разных автомобилях. К их несомненным достоинствам можно отнести стоимость и возможность использования в двигателях с турбонаддувом.
Среди недостатков:
- Сравнительно низкая температура плавления, что ведет к более быстрому изнашиванию электрода;
- Более толстый центральный электрод, требующий больше энергии для производства искры.
Срок службы таких свечей составляет до 30 тыс. км, но замена не составляет особых проблем, т.к. это самые дешевые свечи на рынке. Однако, по мере износа свечей, возрастает расход топлива. И если затянуть с заменой, то легко можно получить +8-10% к расходу бензина. Поэтому менять их стоит чаще, чем раз в 30 тыс. км.
Платиновые свечи с одним электродом
Этот вид свечей имеет на электроде напайку из драгоценного металла – платины. Такие свечи долговечнее и надежнее, чем варианты с медным электродом. Из-за выделения большего количества тепла, эти свечи меньше покрываются нагаром. Главным их недостатком является высокая стоимость, в сравнении с медными, но это окупается их увеличенным сроком службы до 80 тыс. км, причем даже при использовании не лучшего топлива.
Рекомендуются для двигателей, в которых катушки зажигания установлены на каждой свече.
Платиновые свечи с центральным и боковыми электродами
Платиновые напайки наносятся не только на центральный, но и на боковые электроды, что еще больше увеличивает стоимость свечи. Отличаются высокой надежностью и долгим сроком службы.
Свечи с иридиевым электродом
Самый дорогой вид свечей зажигания, при этом они способны служить более 100 тыс. км пробега. Благодаря своему сверхтонкому электроду, свечи выдают искру при более низком напряжении. Иридий в 6 раз прочнее платины, а его температура плавления на 700 градусов выше. Они самые дорогие из всех, но расход топлива при использовании этих свечей не возрастет даже после 50 тыс. км. Производительность двигателя также не страдает, если сравнивать с тем, что происходит после 20 тыс. км пробега с обычными свечами.
Почему иридиевые свечи такие дорогие и нужны ли они вам
По данным на февраль 2022 года стоимость 1 грамма иридия составляет 125 долларов, что почти в 4 раза дороже 1 грамма платины. Впрочем, сейчас ситуация улучшилась, ведь в июне 2021 цена составляла 200 долларов за грамм металла. Несмотря на то, что иридия в свече очень мало, стоимость этого металла сильно влияет на себестоимость свечей.
Стоит ли покупать дорогие свечи? Зависит от того, что рекомендовал производитель автомобиля. В некоторых случая дорогие свечи необходимость, обусловленная техническими характеристиками. Но в большинстве случаев решать можно исходя из состояния машины и условий эксплуатации – современные и дорогие машины, совершающие длительные поездки, будут благодарны за иридиевые свечи. Ну а если вы за год не проезжаете и 10 тыс. км, да и машина не из новых, то вряд ли есть смысл тратиться на такие свечи.
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