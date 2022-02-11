Продлите жизнь своей машине: 11 советов по уходу
Проверяйте и вовремя меняйте воздушный фильтр
Двигателю требуется воздух для работы, он нужен для производства топливно-воздушной смеси. Чистотой воздух на дорогах не отличается, поэтому и нужен фильтр, который будет удерживать всю пыль и грязь.
Следите за состоянием аккумулятора
Это источник электричества для машины. Поэтому регулярно проверяйте контакты на предмет окисления, следите за уровнем заряда, не допускайте полной разрядки. Если долгое время не будете ездить на машине, то лучше вынуть аккумулятор. Не забывайте, что хранящийся в гараже аккумулятор придется периодически подзаряжать.
Контролируйте количество и состояние моторного масла
Регулярные проверки уровня моторного масла щупом это обязательное действие. Но в зависимости от разных факторов – возраст автомобиля, интенсивность и условия эксплуатации, состояние двигателя – масло может достаточно быстро превратиться в густую черную субстанцию, которая едва справляется со своими задачами. Так что обращайте внимание на цвет. Темно-коричневый говорит о том, что пора менять масло, а если оно стало черным – замена нужна срочно.
Никогда не игнорируйте проблему утечки масла. Во-первых, так вам придется постоянно его доливать. Во-вторых, утечки могут быть скрытыми, когда масло не стекает на землю, а уходит в камеру сгорания.
Контролируйте все рабочие жидкости
Чаще всего, мы заливаем в машину топливо, далее идут жидкость для омывания стекол, моторное масло и антифриз. Но есть и другие важные жидкости, забывать о замене которых нельзя.
- Трансмиссионная жидкость – периодичность замены зависит от типа привода и трансмиссии;
- Жидкость гидроусилителя руля – рекомендуется менять не реже, чем через каждые 80-100 тыс. км;
- Тормозная жидкость – рекомендуемый интервал замены каждые 40 тыс. км.
Помимо замены, важно контролировать уровень этих жидкостей, если подводящие магистрали или резервуары износились или повреждены, то могут быть утечки. Так что изучите инструкцию к машине, проверьте расположение всех бачков с жидкостями и периодически проверяйте их уровень.
Меняйте щетки стеклоочистителей вовремя
«Дворники» не способны служить вечно, у них растягивается прижимная пружина, изнашиваются резиновые скребки, да и вся консрукция со временем становится хлипкой.
Следите за давлением в шинах
Правильное давление в шинах зависит от типа шин и времени года. Если давление воздуха в норме, а контакт с дорогой правильный, то истирание шин идет равномерно. Кроме того, при нормальном давлении шин нет негативного воздействия на подвеску.
Свечи зажигания
Замена свечей является обязательной процедурой, но все зависит от типа свечей. Классические свечи с медными электродами рекомендуется менять каждые 30 тыс. км пробега, хотя считается, что максимальный их ресурс 50 тыс. км. А вот платиновые и иридиевые свечи служат до 100 тыс. км.
Не игнорируйте мойку машины
Регулярная мойка машины особенно важна в зимнее время, когда грязная жижа на дорогах состоит наполовину из реагентов.
Следите за тормозами
Минимальный интервал проверки состояния тормозных колодок и дисков – раз в 3 месяца. Для этого не обязательно ехать в автосервис, воспользуйтесь фонариком телефона и осмотрите тормоза – на дисках не должно быть ржавчины, а фрикционный слой на колодках должен быть минимум 4 мм. Пятна ржавчины на дисках и оголившийся металл колодок признак того, что их пора менять.
Петли и замки
Не забывайте, что заводская смазка не вечна, поэтому ежегодно проводите техобслуживание дверных петель и замков. Используйте WD-40 или другой вариант смазки, чтобы механизмы работали без скрипа, плавно и главное не ржавели.
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