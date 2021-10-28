Страховщики назвали основных виновников ДТП с пометкой на возраст: и это вовсе не пенсионеры
Фото: И. Братуха
А именно: основными виновниками ДТП на дорогах страны чаще всего становятся водители от 30 до 34 лет и от 35 до 39 лет из числа тех, кто управляет подержанными автомобилями. На долю первых пришлось наибольшее количество всех зарегистрированных аварий – 17%, на долю вторых – 16%.
В первую, если так можно выразиться, тройку попали также возрастные группы от 25 до 29 лет и от 40 до 44 лет, их показатель – 13%.
Выявлены и другие интереснее моменты: так, например, в 28,4% случаев виновники ДТП находились за рулем автомобилей, чей возраст составлял от 6 до 10 лет. Далее в этом списке фигурируют подержанные машины, выпущенные в период с 2006 по 2010 г.г. (их доля - 25,8%) и практические новые автомобили с пробегом до 5 лет (19,3%).
В страховой компании акцентируют внимание на том, что водители в возрасте от 30 до 34 лет чаще других провоцирует дорожно-транспортные происшествия, поскольку уже обладают опытом вождения, а потому нет-нет да и позволяют себе езду с ветерком. Те, кому 35–39 лет, также частенько пренебрегают требованиями ПДД.
При этом страховщики характеризуют нынешний уровень дорожно–транспортной аварийности в России как высокий.
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