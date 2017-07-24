24 июля 2017, 16:04

Suzuki анонсировал выход спортивного Swift

Инженеры Suzuki работают над новым компактным хэтчбеком Swift Sport. Автомобиль будет представлен мировой публике на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре текущего года.
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Suzuki Swift
Выпускается с 2006 г.
Новый от 584 000 до 769 000 Р
Объявлений: 38
Отзывов: 4
Третье поколение модели получит новый дизайн. Все технических характеристики пока что засекречены, однако, по предварительным данным, трехдверной версии больше не будет. Зато у пятидверной модификации ручки задних дверей замаскированы на стойках, и издалека хэтчбек можно принять за трехдверку. Объем багажника увеличат с 200 до 254 литров.

Что касается «начинки» хэтчбека, то под капотом может оказаться 4-цилиндровый атмосферник 1.2 Dualjet мощностью 90 л.с. и 120 Нм. В более дорогом исполнении Swift Sport получит 3-цилиндровый турбомотор 1.0 Boosterjet с отдачей 111 л.с. и 170 Нм. Оба двигателя предложат с 5-ступенчатой «механикой», вариатором или 6-диапазонным «автоматом».

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Комментарии
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Я бы луше не спрашивал совета тут, а повез на СТО, там мб что-то намутят с ней нормельное
JohnParker
схватывает,но не заводится
| Менял насос в баке, мыл бак, менял фильтр.машина 1992года.проехал километров 200.вечером все в норме.утром схватываетсразу, но не заводится.поменял свечи-тот же резульиат.подсаажите в чем причина.
dinya
спасите помогите свист под капотом
Привет, да пробег тут не причем! Просто не качественно сделали! у тебя маховик подтянуть нужно ) ) ) позвони сюда +7 (926) 681 81 29
Бугай
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Suzuki анонсировал выход спортивного Swift
{{model_1219}}Третье поколение модели получит новый дизайн. Все технических характеристики пока что засекречены, однако, по предварительным данным, трехдверной версии больше не будет. Зато у пятидверной модификации ручки задних дверей замаскированы на стойках, и издалека хэтчбек можно принять за трехдверку. Объем багажника увеличат с 200 до 254 литров.Что касается «начинки» хэтчбека, то под капотом может оказаться 4-цилиндровый атмосферник 1.2 Dualjet мощностью 90 л.с. и 120 Нм. В более дорогом исполнении Swift Sport получит 3-цилиндровый турбомотор 1.0 Boosterjet с отдачей 111 л.с. и 170 Нм. Оба двигателя предложат с 5-ступенчатой «механикой», вариатором или 6-диапазонным «автоматом».
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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