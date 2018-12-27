27 декабря 2018, 23:34
Suzuki анонсировала две новые версии Jimny
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Компания Suzuki специально для Токийского автосалона подготовила две модификации внедорожника Jimny нового поколения. Публике покажут пикап Jimny Sierra Pickup Style и автомобиль для экстремального бездорожья Jimny Survive.
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Продажи рамного внедорожника Suzuki Jimny четвертого поколения начнутся в нашей стране весной следующего года ...Читать далее
Экстремальный трехдверный внедорожник Jimny Survive позволит выжить в самых сложных условиях. Автомобиль получил усиленные бамперы, пороги и днище. На внедорожник установили лебедку, на колесах появились бедлоки, а на крыше закрепили сенд-траки. На месте сидений второго организовали пространство для снаряжения.
Suzuki Jimny четвертого поколения дебютировал в Японии летом, европейскую версию представили в октябре. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, неразрезные мосты, полноприводную трансмиссию и «раздатку» с понижающей передачей. В моторную гамму вошли 660-кубовый турбомотор (64 л.с., 103 Нм) и 1,5-литровый «атмосферник» (102 л.с., 130 Нм). Оба агрегата могут работать в паре с 5-ступенчатой МКПП или с 4-диапазонным «автоматом». Продажи нового Jimny в России должны начаться весной 2019 года.
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Отзывы по теме
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
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