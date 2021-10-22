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22 октября 2021, 22:36

Такси в России и США: что между ними общего? А в чем разница?

Такси является неотъемлемой частью жизни в мегаполисе. Есть ряд обязательных правил, которые соблюдают таксисты, но не во всех странах они совпадают. Предлагаем вам сравнить, что общего в работе российских и американских таксистов, и в чем различия.
Такси

Ремень безопасности

В США очень строго следят за соблюдением правил дорожной безопасности, но таксисты являются той категорией водителей, на которых правило пристегиваться не распространяется. Причина, как не странно – безопасность.

Пристегнутый водитель почти не дает шансов на спасение в случае нападения пассажира сзади. А случаи такие не редкость, увы. Не пристегнутый ремень позволяет водителю выскочить из машины в любой опасной для него ситуации.

В России правило не пристегнутого ремня у таксистов действует лишь негласно, а закон требует использовать ремень всегда.

Все разговоры только по желанию клиента

Максимум, что вы услышите от американского таксиста, это слова приветствия. Вступать в разговор с пассажирами запрещено, если только сам клиент не проявит инициативу. В этом случае водитель может поддержать разговор, но должен завершить его сразу же, если клиент перестанет отвечать. Однако, это правило соблюдается не всеми водителями.

В России можно указать в приложении, хотите ли вы общаться во время поездки, но, как и в случае с американскими коллегами, российские таксисты не всегда соблюдают «режим тишины». Тут в ход идут негативные отзывы и низкие оценки от пассажиров, которые способны понизить общительность водителя на любом континенте.

В американских такси не бывает детских кресел

В США, как и в России существует обязательное правило для перевозки детей в машинах в специальных детских креслах, которые гарантируют их безопасность в поездке. Но на такси это правило не распространяется! В США взрослые, которые обязательно должны сопровождать ребенка в поездке –  как минимум, если этот ребенок настолько мал, что нуждается в автокресле – должны гарантировать его безопасность. То есть они пристегиваются сами, пристегивают ребенка, и следят за ним всю дорогу.

В России требования к таксистам строже, если вы вызываете машину и не предупреждаете о наличии ребенка, то вам могут отказать в поездке. Таксистам в России запрещено брать пассажиров с детьми, если машина не оборудована автокреслом.

Таксист решает, повезет ли вас и ваш багаж

Не все из нас путешествуют налегке, некоторые возят с собой чемоданы размера XL, а то и сразу два. Не удивляйтесь, если водитель такси в США откажется везти вас к месту назначения с огромным багажом – он имеет на это право.

По закону допустим провоз багажа разумных размеров, но вот эту самую разумность определяет водитель, а не пассажир.

В России, кроме запрета на провозку некоторых опасных и зловонных веществ, ограничение одно – размер багажника. Если ваш багаж способен влезть в багажник, чтобы тот мог закрыться, значит все ОК, можно ехать.

Тревожная кнопка для водителя

Машины такси в США оборудованы специальной тревожной кнопкой, которую водитель может нажать в случае опасности. Речь не обязательно о нападении, водителю просто может стать плохо, к примеру. При нажатии снаружи машины загорится желтый свет, который будет сигналом для полиции.

В России таких «тревожных кнопок» нет. Есть в некоторых службах кнопка отправки тревожного вызова коллегам-таксистам, Яндекс Такси внедрил кнопку «Конфликт», которая позволяет включить запись происходящего в салоне. А еще есть возможность отправки своего маршрута или вызов экстренных служб. Но вот американского варианта у нас нет.

Взаимная система оценок

Клиенты американских такси не только оценивают водителя, но и получают от него оценку своих пассажирских качеств. Это здорово дисциплинирует обе стороны.

В России тоже уже несколько лет действует двусторонняя система оценок в такси, но о ней, кажется, не все знают. Иначе чем объяснить дикие выходки, видеозаписи которых то и дело появляются в сети? Если ваш пассажирский рейтинг падает, то вы не только не получите хорошую машину на свой заказ, но в какой-то момент вообще можете оказаться в числе заблокированных пользователей. Хотя, для этого придется сильно постараться.

Водители такси обязаны осуществлять перевозку инвалидов и помогать им

Хотя по закону американские таксисты обязаны обеспечить доступность использования такси людьми с ограниченными возможностями, жестко регулируется это только для некоторых частных служб такси. Им в случае отказа везти инвалида грозит штраф и даже возможная потеря лицензии.

В России законом тоже запрещено отказывать инвалидам в проезде, но на практике ситуация несколько иная. В соцсетях периодически публикуются посты о грубости таксистов, отказавшихся везти человека с креслом-коляской. Никаких особых мер к таким водителям применено не будет.

Запись всего, что творится в салоне

На фоне растущих угроз безопасности водителей, такси в США оснастили системой видеозаписи. Впрочем, это вызвало и недовольства, поскольку начало записи было связано с запуском двигателя, а значит даже в отсутствие пассажиров водитель находился под наблюдением. Многие посчитали это нарушением границ приватности. Некоторые компании пошли навстречу и изменили правила мониторинга внутри салона, но не все.

В России машины такси тоже стали оснащать системами видеозаписи происходящего в салоне, но они не снимают постоянно, их включает и выключает сам водитель. Плюс в некоторых таксопарках тестируют камеры, которые периодически делают записи примерно по 10 секунд. Это позволяет отслеживать состояние водителя и контролировать соблюдением им правил. Например, чтобы в ходе поездки он не смотрел в телефон.

Плата за время ожидания

В этом водители обеих стран оказались солидарны – и в США, и в России нередки случаи, когда водитель включает счетчик раньше времени. Они таким образом стремятся «компенсировать время ожидания». Однако, в США есть строгое правило – бесплатное время ожидания пассажира 10 минут. Если за это время он не выйдет, то водитель запускает счетчик.

В России реально бесплатное время ожидания составляет 2-5 минут. Больше будут бесплатно ждать только грузовые машины.

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Такси в России и США: что между ними общего? А в чем разница?
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