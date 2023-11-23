Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси

Ранее мы писали В Петербурге открыли первый женский таксопарк С одной стороны, после проведения реформы в сфере такси наблюдается дефицит кадров, с другой – эксперты говорят ... Читать далее

Автопарк такси необходимо регулярно обновлять, примерно каждые три года, поэтому сервисы вынуждены были спешно искать новые варианты из представленных на рынке. Сейчас почти половину (48%) обновленного таксопарка составляют китайские и российские машины, пишут «Известия» со ссылкой на статистику одной из крупных отечественных лизинговых компаний.

На смену привычным моделям европейских и корейских брендов пришли китайские и российские. В регионах лидирует Lada, в Москве и Санкт-Петербурге популярны новые китайские Chery, Geely, Haval и Exeed. Наиболее востребованными в 2023 году стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Exeed LX.

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