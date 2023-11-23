Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
На смену привычным моделям европейских и корейских брендов пришли китайские и российские. В регионах лидирует Lada, в Москве и Санкт-Петербурге популярны новые китайские Chery, Geely, Haval и Exeed. Наиболее востребованными в 2023 году стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Exeed LX.
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
21.11.2023, 10:51
Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
АвтоВАЗ рассказал о новом рекорде, установленном Lada Granta. Семейство бюджетных автомобилей обогнало по объемам продаж своих предшественников: Lada Priora, Lada Granta и даже легендарную «девятку» ВАЗ-2109.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
20.11.2023, 09:31
Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют
Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
21.11.2023, 10:51
Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
АвтоВАЗ рассказал о новом рекорде, установленном Lada Granta. Семейство бюджетных автомобилей обогнало по объемам продаж своих предшественников: Lada Priora, Lada Granta и даже легендарную «девятку» ВАЗ-2109.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
20.11.2023, 09:31
Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют
Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
- 2 228 000 РGeely Coolray 2022 в Москве
- 2 013 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 2 938 000 РGeely Atlas Pro 2023 в Москве
- 2 490 000 РGeely Coolray 2022 в Зеленограде
- 2 130 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Зеленограде
- 2 920 000 РGeely Atlas Pro 2023 в Москве
- 2 698 000 РGeely Coolray 2022 в Москве
- 2 850 000 РGeely Atlas Pro 2022 в Москве
- 2 090 000 РChery Tiggo 7 Pro 2020 в Зеленограде
- 2 655 000 РChery Tiggo 7 Pro 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий