В Петербурге открыли первый женский таксопарк

Ранее мы писали В Петербурге заработала горячая линия для клиентов такси и каршеринга Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило об открытии горячей телефонной линии, по которой клиенты ... Читать далее

Первый женский таксопарк расположился в бизнес-центре на Свердловской набережной. В пресс-службе такси-сервиса объяснили свое решение создать женское отделение растущим интересом женщин к работе в такси. В 2023 году число женщин-таксистов увеличилось на 15% по сравнению с 2022 годом, пишет GazetaSPb . Тенденцию связывают с целым комплексом причин. Водители имеют возможность гибко выстраивать рабочий график, совмещая работу в такси с другими делами. Оформление занимает всего несколько часов, достаточно подать заявку и дождаться ее одобрения.

Ранее мы писали, что с 13 по 24 ноября 2023 года в Петербурге будет работать горячая линия для клиентов такси и каршеринга. Специалисты Роспотребнадзора отвечают на вопросы, связанные с правилами оказания транспортных услуг и защитой прав потребителей при пользовании сервисами.

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