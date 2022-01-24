Tesla и Volvo усилили присутствие в Южной Корее. А кто же в аутсайдерах?
При этом традиционные лидеры южнокорейского рынка - Volkswagen, Ford и Jaguar Land Rover, похоже, теряют темпы продаж и долю присутствия.
Tesla впервые вышла на корейский рынок в июне 2017 года, а вскоре начала быстро демонстрировать высокие позиции. По состоянию на 2020 год Tesla занимала 6 место по объему продаж импортных легковых автомобилей в Южной Корее, а в прошлом году сумела обогнать Volvo и Volkswagen.
Самым продаваемым электрокаром марки Tesla стала Model 3 с результатом 8898 ед., на 2 месте - Model Y, старт продаж которой пришелся на 2021-й (8891 ед.).
Устойчивостью отличаются показатели Volvo, которая жестко конкурирует с Tesla за 4 место. Скандинавы, застолбившие за собой в прошлом году пятую строчку среди иностранцев, смогли реализовать на родине Hyundai и Kia 15 056 новых автомобилей. Это на 17,6% больше, чем в предыдущем году (12 799 ед.).
Подкосил «дизельгейт»
А вот Volkswagen до сих пор не смог восстановить объем продаж, который сократился в период 2016-2017 г.г. из-за скандала с выбросами, известного как «дизельгейт». По данным Ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьюторов Кореи (KAIDA), Volkswagen в 2015 году продал 35 778 автомобилей и занял 3 место. Однако в 2016 году, когда разразился тот скандал, объем продаж сократился до 13 178 ед.
С июня 2016 года по 2017-й немецкой компании запретили продажи в Южной Корее, и, понятное дело, она не смогла продать ни одного транспортного средства. Кроме того, компенсационный план компании не удовлетворил многих корейских клиентов, что привело к нисходящему тренду продаж. С тех пор продажи восстановились незначительно – в 2021-м Volkswagen нашел покупателей на 14 369 своих машин. В 2022 году немцы запустят в Южной Корее 3 новые модели, включая электромобиль ID.4.
Продажи Ford и Jaguar Land Rover, когда-то продававших на местном рынке по 10 000 машин и более, также идут вяло. Если, например, в 20218-м американский концерн продал 11 586 ед., то в прошлом году лишь 6 885 ед. Jaguar Land Rover, реализовавший 4 года назад 15 473 автомобиля, в 2021-м году довольствовался результатом всего 3558 ед. В рейтинге продаж импортных легковых автомобилей Ford занимал 11 место, а Land Rover - 16-е.
Вопросы к качеству
Падение продаж Jaguar Land Rover, по оценке корейских экспертов, связано с негативным воздействием «сарафанного радио» по поводу накопившихся жалоб потребителей на сервисное обслуживание.
«Продажи несколько пострадали, по сравнению с 2018 годом, поскольку клиенты в онлайн-режиме часто поднимали вопросы качества. «Штаб-квартира в Великобритании и компания Jaguar Land Rover Korea активно реагируют на все эти замечания», —говорится в письменном заявлении Jaguar Land Rover Korea. - Из-за распространения Covid-19 в Великобритании в 2020 году производство переживало не лучшие времена. Не в лучшем свете оказались спрос и предложение в самой Южной Корее. Кроме того, мировой дефицит полупроводников с прошлого года является фактором, который негативно влияет на наши продажи».
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