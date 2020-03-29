Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
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Фото: Geely
На тестовой презентации Coolray сотрудники компании неоднократно делали акцент на том, что имя Geely уже не принято ассоциировать исключительно с китайской родословной. Это теперь глобальный бренд и воспринимать его необходимо только в этом ключе. Тому, дескать, есть причины, главная из которых – 10-летняя кооперация с Volvo, а также еще с несколькими марками, вращающимися в орбите Geely Auto, включая Proton и Lotus.
Покраснел от эмоций
Coolray - настоящий красавец, и я вряд ли найду в холодно-выдержанной шведской линейке машину столь броского, теплого и одновременно гармоничного характера. Каждый обвод, каждая линия и выштамповка – дань атлетизму. Дизайн словно кроился из мышц пловцов и прочих силовых спортсменов. В нем все поджаро, искренне и эстетично. В забитом титулованными игроками «чемпионате» серии B-SUV «китайцу» за облик без сомнения светит лидерство.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Еще бы боковые ассиметричные дефлекторы убрать от водительского тела чуть ближе к ветровому стеклу, а то их «серебряные» окантовки при определенном внешнем освещении отражаются в наружном зеркале. Блик не резкий, нет, но он всегда некоей «тенью» находится в «лопухе», и ты боковым зрением невольно наблюдаешь на зеркальной глади какой-то объект, напоминающий транспортное средство. Это, извиняюсь, отвлекает.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Ногу в стремя
Откровений, признаться, много. LED-оптика «по кругу», включая корму, поворотники и противотуманки, крупная 18-я резина, добавляющая облику солидности и…четыре трубы выхлопа под задним бампером! Не зная, что к чему, воображение может «нарисовать» бойцовский V6 под капотом и выдаваемую им через «стволы» дурь в кучу атмосферного смрада.
Но как же вы удивитесь, когда услышите про всего 3 цилиндра, обеспечивающих 1,5-литровую конструкцию с вертикальной компоновкой, непосредственным впрыском, 12-клапанным строением ГРМ и варьируемыми фазами газораспределения, 150-ю силами мощности. Понятно дело, не обошлось без турбокомпрессора. Сегодня «малый литраж + турбо» - самый что не есть тренд (вспомним, например, BMW), и Geely, как глобальный бренд, должен ему следовать.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
|Geely Coolray 1.5 AMT
|150 л.с
|робот 7
|4330 x 1800 x 1609 мм
|передний
|Все характеристики
Для того чтобы напомнила о себе система стабилизации, надо очень постараться. Да и пробуксовочная технология толерантна; главное с ней аккуратно обращаться, чтобы не «просыпалась» когда не надо. Все эти страхующие ассистенты не домогают своим невидимым присутствием – никакой резкой «рубки» тягового усилия, а только работу на стабилизацию хода.
На холостых вибрации не чувствуется, разве что в режиме сильной нагруженности, но это физика, товарищи. Сбросишь на пару передач вниз, и вновь «тишина». Изоляция мотора от неизбежных шумов вполне эффективная. Опять же за исключением предельных оборотов. Но много ли может навредить слуху «швейная машинка» в три цилиндра!?
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Все вижу, все знаю
На дорожные неровности короткоходная, но вполне энергоемкая подвеска реагирует жестковато; в некоторых случаях есть даже тряска. Зато в скоростных виражах автомобиль с траектории не спрыгивает, ведет себя цивилизованно – сказывается, в том числе, жесткость кузова.
Функция автопарковки послушная: доступны параллельный, поперечный заезды, движение «в бокс» и даже выезд. Не знаю, нужен ли последний подготовленному водителю, но кого-то порадует сам факт наличия. На все это «хозяйство» усердно работают 12 датчиков и камера 360 градусов. Мы сейчас говорим о технологии, которая у конкурентов B-SUV отсутствует в принципе, да и у игроков более высокого уровня имеется не повсеместно.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
«Через меню» - это касается всех «теплых» опций, за исключением подогрева лобового стекла. Его просто нет в списке оборудования, даже за допденьги. Китайцы посчитали, что наличие обогреваемого стекла добавит цены автомобилю, к тому же замена стекла «с нитями» обойдется в копеечку. При этом китайские товарищи не поскупились на панорамную крышу с люком (доступно со средней версии Luxe), которая, согласно продажам, не является самой востребованной опцией.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Ценник на Coolray из разряда конкурентоспособных. На первых порах будут доступны три комплектации: Luxury - 1 289 999 руб., Flagship – 1 449 999 руб. и Flagship Sport – 1 499 999 руб. Но в запасе у автомобиля стартовая версия Comfort. Она будет самой доступной. Ценник озвучивать пока не будем, потому как к лету, когда модификация приедет в Россию, в силу изменения курса валют, он может измениться. Но точно знаем: стоимость будет «по силам».
*** «Храбрость без закалки – холостой выстрел» (Иван Кожедуб)
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