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29 марта 2020, 21:18

Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов

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Фото: Geely
Храбрость без закалки – холостой выстрел***. Интересно было раскусить, кем является новичок Coolray – пустышкой с яркой внешностью и не более того? Или у него все же есть база, благодаря которой новомодный Geely имеет все шансы получить характеристику серьезного автомобиля?
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

На тестовой презентации Coolray сотрудники компании неоднократно делали акцент на том, что имя Geely уже не принято ассоциировать исключительно с китайской родословной. Это теперь глобальный бренд и воспринимать его необходимо только в этом ключе. Тому, дескать, есть причины, главная из которых – 10-летняя кооперация с Volvo, а также еще с несколькими марками, вращающимися в орбите Geely Auto, включая Proton и Lotus.

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Аргумент сильный, не поспоришь. К тому же вышедший двумя годами ранее Atlas показал всем нам, что Geely с помощью своих шведских коллег научился-таки строить подобающие машины. Coolray в этом плане пошел еще дальше. Его позиционируют как первый глобальный продукт Geely с точки зрения имени, подхода к проектированию/производству и продаж по всему миру.

Покраснел от эмоций

Coolray - настоящий красавец, и я вряд ли найду в холодно-выдержанной шведской линейке машину столь броского, теплого и одновременно гармоничного характера. Каждый обвод, каждая линия и выштамповка – дань атлетизму. Дизайн словно кроился из мышц пловцов и прочих силовых спортсменов. В нем все поджаро, искренне и эстетично. В забитом титулованными игроками «чемпионате» серии B-SUV «китайцу» за облик без сомнения светит лидерство.

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
При работе над Collray дизайнеры явно фонтанировали и, возможно, немного переступили черту скромности. Я про красные суппорта. С этим цветом давно работают спортивно-премиальные монстры, он как бы стал их визитной карточкой, отчетливо намекая на все то, что связано со скоростью и большими деньгами. Посему в отношении Geely у некоторых «глашатаев» Интернета уже появилась характеристика «заколхозили».

Geely Coolray
177 л.с
Представители Geely отбиваются, мол, красный цвет лишний раз подчеркивает эмоциональность кроссовера, только и всего. И тут же адресуют в салон автомобиля, где красный имеет свое логическое продолжение в качестве основы оформления. У меня к этому цвету особое отношение - когда-то был автомобиль, выкрашенный в такой колер. Я ожидал, что красные вставки на передней панели вызовут если не аллергию, то мягкое отторжение. Но, пардон, ничего подобного. Очень аккуратный оттенок – неброский и не утомляющий, как некогда в Porsche и Mercedes. Цвет совершенно не действует как на быка, его за рулем вообще не замечаешь, он почти что нейтральный, и это большой плюс. 

Еще бы боковые ассиметричные дефлекторы убрать от водительского тела чуть ближе к ветровому стеклу, а то их «серебряные» окантовки при определенном внешнем освещении отражаются в наружном зеркале. Блик не резкий, нет, но он всегда некоей «тенью» находится в «лопухе», и ты боковым зрением невольно наблюдаешь на зеркальной глади какой-то объект, напоминающий транспортное средство. Это, извиняюсь, отвлекает.

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Оформительская идея рабочего места водителя неплоха – свежа и в меру резка, аккурат для  молодежи. Рельефный мульти-руль со срезанным в нижней части ободом, цифровая комбинация приборов с отличной графикой плюс стильная центральная консоль с 10-дюймовым «планшетом» «мультимедийки», лаконичным блоком климата – блин, любому «европейцу» пожелаешь такого исполнения. Я уж не говорю об электронном селекторе КПП, которого в данном сегменте днем с огнем не сыщешь.

Ногу в стремя

Откровений, признаться, много. LED-оптика «по кругу», включая корму, поворотники и противотуманки, крупная 18-я резина, добавляющая облику солидности и…четыре трубы выхлопа под задним бампером! Не зная, что к чему, воображение может «нарисовать» бойцовский V6 под капотом и выдаваемую им через «стволы» дурь в кучу атмосферного смрада.

Но как же вы удивитесь, когда услышите про всего 3 цилиндра, обеспечивающих 1,5-литровую конструкцию с вертикальной компоновкой, непосредственным впрыском, 12-клапанным строением ГРМ и варьируемыми фазами газораспределения, 150-ю силами мощности. Понятно дело, не обошлось без турбокомпрессора. Сегодня «малый литраж + турбо» - самый что не есть тренд (вспомним, например, BMW), и Geely, как глобальный бренд, должен ему следовать.    

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
У движка шведские корни (Т3), и пусть мы его не видели в российской линейке Volvo, по миру мотор уже наколесил миллионы километров. Ребята из Proton и Lynk&Ko отзываются о моторе только эпитетами, и не важно, что конкретно на их машинах 177-сильная отдача. Главное, как мы понимаем, момент, а он для трех цилиндров завидный – 255 Нм (при 1500-4000 об/мин).

Geely Coolray 1.5 AMT
150 л.с
робот 7
4330 x 1800 x 1609 мм
передний
Все характеристики
Легкое прикосновение к педали акселератора – и сразу вспоминаешь, пристегнут ли. Выстреливает Coolray не по принуждению, а по совести. Я не знаю, нужно ли, с точки зрения безопасности, пользоваться кнопкой «Спорт» в населенном пункте, но в этом режиме автомобиль особо динамичен. Когда я узнал, что «дежурная сотня» занимает чуть более 8 секунд, не поверил: по ощущениям куда быстрее.

Для того чтобы напомнила о себе система стабилизации, надо очень постараться. Да и пробуксовочная технология толерантна; главное с ней аккуратно обращаться, чтобы не «просыпалась» когда не надо. Все эти страхующие ассистенты не домогают своим невидимым присутствием – никакой резкой «рубки» тягового усилия, а только работу на стабилизацию хода. 

На холостых вибрации не чувствуется, разве что в режиме сильной нагруженности, но это физика, товарищи. Сбросишь на пару передач вниз, и вновь «тишина». Изоляция мотора от неизбежных шумов вполне эффективная. Опять же за исключением предельных оборотов. Но много ли может навредить слуху «швейная машинка» в три цилиндра!?

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Подпевающий турбомотору 7-диапазонный «робот» с парой «мокрых» сцеплений направляет весь потенциал на переднюю ось. В Geely уверяют, что коробка не страдает перегревом, и это, мол, подтвердили суровые испытания в несколько сотен тысяч километров. «Робот» китайцы называют своим, хотя по кодировке видно, что он используется на машинах разных марок. В понятие «свой» они вкладывают ту долгую и кропотливую работу по доводке и усовершенствованию «донорского» агрегата, которая была проведена. Наверное, имеют право. Вот если бы еще над уменьшением «аппетита» немного покудесничали, а то 8-9 л/100км в «миксе» не есть мало для скромных трех цилиндров и полутора литров.  

Все вижу, все знаю

На дорожные неровности короткоходная, но вполне энергоемкая подвеска реагирует жестковато; в некоторых случаях есть даже тряска. Зато в скоростных виражах автомобиль с траектории не спрыгивает, ведет себя цивилизованно – сказывается, в том числе, жесткость кузова.

Функция автопарковки послушная: доступны параллельный, поперечный заезды, движение «в бокс» и даже выезд. Не знаю, нужен ли последний подготовленному водителю, но кого-то порадует сам факт наличия. На все это «хозяйство» усердно работают 12 датчиков и камера 360 градусов. Мы сейчас говорим о технологии, которая у конкурентов B-SUV отсутствует в принципе, да и у игроков более высокого уровня имеется не повсеместно.

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Линии на экране динамичные, показывают траекторию движения. В верхних комплектациях присутствует камера, закрепленная в решетке радиатора, – через нее можно реализовать функцию видеорегистратора (естественно, с установкой SD-карты). Посредством этой камеры мы видим на малых скоростях (до 30 км/ч), что происходит по ходу движения и в том направлении, куда включен поворотник. Плюс трансляция траектории с моделированием дорожных объектов (скажем, поребрика или парковочного столбика). Опять же, нужно это или не нужно? У каждого свой ответ, но при желании всегда можно отключить.

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Качество изображения вне критики. Интересно, что экран, на который все это выводится, доступен уже с базовой комплектации. В этом плане китайцев точно не победишь. Но есть некоторое неудобство «планшетизации»: самые житейские функции зачем-то переводятся на «цифру» без альтернативного и всем привычного «мануала». Скажем, чтобы элементарно включить подогрев кресла, придется входить в меню экрана и «бегать» по разделам в поисках необходимого. Так и хочется сказать, что, мол, зимой замерзнешь, пока найдешь на экране заветную функцию. Но у автопроизводителя на это есть козырный ответ: используйте дистанционный запуск, который, кстати, доступен с третьей (из четырех) комплектации.

«Через меню» - это касается всех «теплых» опций, за исключением подогрева лобового стекла. Его просто нет в списке оборудования, даже за допденьги. Китайцы посчитали, что наличие обогреваемого стекла добавит цены автомобилю, к тому же замена стекла «с нитями» обойдется в копеечку. При этом китайские товарищи не поскупились на панорамную крышу с люком (доступно со средней версии Luxe), которая, согласно продажам, не является самой востребованной опцией.

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов

Фото: Geely

Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Тест драйв Geely Coolray цветение анемонов
Ну, раз есть – пущай, как говорится, будет, а заодно добавляет света в салон, особенно на второй ряд, где, простите, весьма и весьма просторно для машины длиной всего 4,3 метра. Азиатские инженеры объясняют сей факт использованием новой платформы BMA (B-segment Modular Architecture), которая была разработана ими в содружестве с инженерами Volvo. Получилось и, правда, неплохо; во всяком случае по этому параметру преимущество перед Changan CS35 Plus, Hyundai Creta и Renault Kaptur налицо.

Ценник на Coolray из разряда конкурентоспособных. На первых порах будут доступны три комплектации: Luxury - 1 289 999 руб., Flagship – 1 449 999 руб. и Flagship Sport – 1 499 999 руб. Но в запасе у автомобиля стартовая версия Comfort. Она будет самой доступной. Ценник озвучивать пока не будем, потому как к лету, когда модификация приедет в Россию, в силу изменения курса валют, он может измениться. Но точно знаем: стоимость будет «по силам».

*** «Храбрость без закалки – холостой выстрел» (Иван Кожедуб)

Иван Братуха
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Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
На тестовой презентации Coolray сотрудники компании неоднократно делали акцент на том, что имя Geely уже не принято ассоциировать исключительно с китайской родословной. Это теперь глобальный бренд и воспринимать его необходимо только в этом ключе. Тому, дескать, есть причины, главная из которых – 10-летняя кооперация с Volvo, а также еще с несколькими марками, вращающимися в орбите Geely Auto, включая Proton и Lotus. {{material_123083}} Аргумент сильный, не поспоришь. К тому же вышедший двумя годами ранее Atlas показал всем нам, что Geely с помощью своих шведских коллег научился-таки строить подобающие машины. Coolray в этом плане пошел еще дальше. Его позиционируют как первый глобальный продукт Geely с точки зрения имени, подхода к проектированию/производству и продаж по всему миру.Покраснел от эмоцийCoolray - настоящий красавец, и я вряд ли найду в холодно-выдержанной шведской линейке машину столь броского, теплого и одновременно гармоничного характера. Каждый обвод, каждая линия и выштамповка – дань атлетизму. Дизайн словно кроился из мышц пловцов и прочих силовых спортсменов. В нем все поджаро, искренне и эстетично. В забитом титулованными игроками «чемпионате» серии B-SUV «китайцу» за облик без сомнения светит лидерство. {{gallery_1988}} При работе над Collray дизайнеры явно фонтанировали и, возможно, немного переступили черту скромности. Я про красные суппорта. С этим цветом давно работают спортивно-премиальные монстры, он как бы стал их визитной карточкой, отчетливо намекая на все то, что связано со скоростью и большими деньгами. Посему в отношении Geely у некоторых «глашатаев» Интернета уже появилась характеристика «заколхозили». {{model_v2_no_show_6875}} Представители Geely отбиваются, мол, красный цвет лишний раз подчеркивает эмоциональность кроссовера, только и всего. И тут же адресуют в салон автомобиля, где красный имеет свое логическое продолжение в качестве основы оформления. У меня к этому цвету особое отношение - когда-то был автомобиль, выкрашенный в такой колер. Я ожидал, что красные вставки на передней панели вызовут если не аллергию, то мягкое отторжение. Но, пардон, ничего подобного. Очень аккуратный оттенок – неброский и не утомляющий, как некогда в Porsche и Mercedes. Цвет совершенно не действует как на быка, его за рулем вообще не замечаешь, он почти что нейтральный, и это большой плюс.  Еще бы боковые ассиметричные дефлекторы убрать от водительского тела чуть ближе к ветровому стеклу, а то их «серебряные» окантовки при определенном внешнем освещении отражаются в наружном зеркале. Блик не резкий, нет, но он всегда некоей «тенью» находится в «лопухе», и ты боковым зрением невольно наблюдаешь на зеркальной глади какой-то объект, напоминающий транспортное средство. Это, извиняюсь, отвлекает. {{gallery_1989}} Оформительская идея рабочего места водителя неплоха – свежа и в меру резка, аккурат для  молодежи. Рельефный мульти-руль со срезанным в нижней части ободом, цифровая комбинация приборов с отличной графикой плюс стильная центральная консоль с 10-дюймовым «планшетом» «мультимедийки», лаконичным блоком климата – блин, любому «европейцу» пожелаешь такого исполнения. Я уж не говорю об электронном селекторе КПП, которого в данном сегменте днем с огнем не сыщешь. Ногу в стремяОткровений, признаться, много. LED-оптика «по кругу», включая корму, поворотники и противотуманки, крупная 18-я резина, добавляющая облику солидности и…четыре трубы выхлопа под задним бампером! Не зная, что к чему, воображение может «нарисовать» бойцовский V6 под капотом и выдаваемую им через «стволы» дурь в кучу атмосферного смрада.Но как же вы удивитесь, когда услышите про всего 3 цилиндра, обеспечивающих 1,5-литровую конструкцию с вертикальной компоновкой, непосредственным впрыском, 12-клапанным строением ГРМ и варьируемыми фазами газораспределения, 150-ю силами мощности. Понятно дело, не обошлось без турбокомпрессора. Сегодня «малый литраж + турбо» - самый что не есть тренд (вспомним, например, BMW), и Geely, как глобальный бренд, должен ему следовать.     {{gallery_1990}} У движка шведские корни (Т3), и пусть мы его не видели в российской линейке Volvo, по миру мотор уже наколесил миллионы километров. Ребята из Proton и Lynk&Ko отзываются о моторе только эпитетами, и не важно, что конкретно на их машинах 177-сильная отдача. Главное, как мы понимаем, момент, а он для трех цилиндров завидный – 255 Нм (при 1500-4000 об/мин). {{params_62145}}Легкое прикосновение к педали акселератора – и сразу вспоминаешь, пристегнут ли. Выстреливает Coolray не по принуждению, а по совести. Я не знаю, нужно ли, с точки зрения безопасности, пользоваться кнопкой «Спорт» в населенном пункте, но в этом режиме автомобиль особо динамичен. Когда я узнал, что «дежурная сотня» занимает чуть более 8 секунд, не поверил: по ощущениям куда быстрее. Для того чтобы напомнила о себе система стабилизации, надо очень постараться. Да и пробуксовочная технология толерантна; главное с ней аккуратно обращаться, чтобы не «просыпалась» когда не надо. Все эти страхующие ассистенты не домогают своим невидимым присутствием – никакой резкой «рубки» тягового усилия, а только работу на стабилизацию хода.  На холостых вибрации не чувствуется, разве что в режиме сильной нагруженности, но это физика, товарищи. Сбросишь на пару передач вниз, и вновь «тишина». Изоляция мотора от неизбежных шумов вполне эффективная. Опять же за исключением предельных оборотов. Но много ли может навредить слуху «швейная машинка» в три цилиндра!?{{gallery_1991}} Подпевающий турбомотору 7-диапазонный «робот» с парой «мокрых» сцеплений направляет весь потенциал на переднюю ось. В Geely уверяют, что коробка не страдает перегревом, и это, мол, подтвердили суровые испытания в несколько сотен тысяч километров. «Робот» китайцы называют своим, хотя по кодировке видно, что он используется на машинах разных марок. В понятие «свой» они вкладывают ту долгую и кропотливую работу по доводке и усовершенствованию «донорского» агрегата, которая была проведена. Наверное, имеют право. Вот если бы еще над уменьшением «аппетита» немного покудесничали, а то 8-9 л/100км в «миксе» не есть мало для скромных трех цилиндров и полутора литров.   Все вижу, все знаюНа дорожные неровности короткоходная, но вполне энергоемкая подвеска реагирует жестковато; в некоторых случаях есть даже тряска. Зато в скоростных виражах автомобиль с траектории не спрыгивает, ведет себя цивилизованно – сказывается, в том числе, жесткость кузова. Функция автопарковки послушная: доступны параллельный, поперечный заезды, движение «в бокс» и даже выезд. Не знаю, нужен ли последний подготовленному водителю, но кого-то порадует сам факт наличия. На все это «хозяйство» усердно работают 12 датчиков и камера 360 градусов. Мы сейчас говорим о технологии, которая у конкурентов B-SUV отсутствует в принципе, да и у игроков более высокого уровня имеется не повсеместно. {{gallery_1992}} Линии на экране динамичные, показывают траекторию движения. В верхних комплектациях присутствует камера, закрепленная в решетке радиатора, – через нее можно реализовать функцию видеорегистратора (естественно, с установкой SD-карты). Посредством этой камеры мы видим на малых скоростях (до 30 км/ч), что происходит по ходу движения и в том направлении, куда включен поворотник. Плюс трансляция траектории с моделированием дорожных объектов (скажем, поребрика или парковочного столбика). Опять же, нужно это или не нужно? У каждого свой ответ, но при желании всегда можно отключить.{{material_129340}} Качество изображения вне критики. Интересно, что экран, на который все это выводится, доступен уже с базовой комплектации. В этом плане китайцев точно не победишь. Но есть некоторое неудобство «планшетизации»: самые житейские функции зачем-то переводятся на «цифру» без альтернативного и всем привычного «мануала». Скажем, чтобы элементарно включить подогрев кресла, придется входить в меню экрана и «бегать» по разделам в поисках необходимого. Так и хочется сказать, что, мол, зимой замерзнешь, пока найдешь на экране заветную функцию. Но у автопроизводителя на это есть козырный ответ: используйте дистанционный запуск, который, кстати, доступен с третьей (из четырех) комплектации.«Через меню» - это касается всех «теплых» опций, за исключением подогрева лобового стекла. Его просто нет в списке оборудования, даже за допденьги. Китайцы посчитали, что наличие обогреваемого стекла добавит цены автомобилю, к тому же замена стекла «с нитями» обойдется в копеечку. При этом китайские товарищи не поскупились на панорамную крышу с люком (доступно со средней версии Luxe), которая, согласно продажам, не является самой востребованной опцией. {{gallery_1993}} Ну, раз есть – пущай, как говорится, будет, а заодно добавляет света в салон, особенно на второй ряд, где, простите, весьма и весьма просторно для машины длиной всего 4,3 метра. Азиатские инженеры объясняют сей факт использованием новой платформы BMA (B-segment Modular Architecture), которая была разработана ими в содружестве с инженерами Volvo. Получилось и, правда, неплохо; во всяком случае по этому параметру преимущество перед Changan CS35 Plus, Hyundai Creta и Renault Kaptur налицо. Ценник на Coolray из разряда конкурентоспособных. На первых порах будут доступны три комплектации: Luxury - 1 289 999 руб., Flagship – 1 449 999 руб. и Flagship Sport – 1 499 999 руб. Но в запасе у автомобиля стартовая версия Comfort. Она будет самой доступной. Ценник озвучивать пока не будем, потому как к лету, когда модификация приедет в Россию, в силу изменения курса валют, он может измениться. Но точно знаем: стоимость будет «по силам». *** «Храбрость без закалки – холостой выстрел» (Иван Кожедуб)
2020-03-29
Автор: Иван Братуха
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