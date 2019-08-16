Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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В мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга локомотивом продаж Lada является Vesta. За пределами же МКАД и КАД «Гранта» вне конкуренции. «АвтоВАЗ» ее своевременно обновил, и модель который месяц к ряду лидирует в списке самых продаваемых в РФ. Может, кого-то и удивит, но в соответствии со свежей статистикой АЕБ, продажи «Гранты» в минувшем месяце выросли на целых 40% (при среднерыночном «минусе»-то!). Отчасти данный рост обязан появлению в салонах дилеров Granta Cross.
В одном из петербургских дилерских центров Lada нам сказали, что доля универсала Granta и его новомодной «кроссовой» модификации может достигать 30%. Это, повторимся, в пятимиллионном городе. В регионах этот процент еще выше - тамошние покупатели, увы, не могут себе позволить уехать далее своих законных шести соток, поэтому они по-прежнему голосуют за недорогой практичный автомобиль.
Все атрибуты «кросса»
На фоне стандартного грузопассажирского универсала версия Cross выделяется благодаря черному пластиковому обвесу по периметру кузова, серебристым диффузорам в нижней части переднего и заднего бамперов, увеличенному за счет использования новых стоек до 198 мм дорожному просвету и 15-дюймовым колесным дискам броского дизайна.
Поскольку достаточно весомую часть нашего пребывания в Выборге и его окрестностях мы провели на лесных дорогах, определенных под спецучастки (СУ) 12 этапа Кубка РФ по ралли, то клиренс и черный пластиковый обвес оказались уместными. Тамошние грунтовки полны камней, а в зону петляющей трассы нередко «внедряются» ободранные ветви придорожных кустарников. Я еще подумал: как хорошо, что мы на «защищенном» кузове, хотя бы не стыдно будет вернуть машину автопроизводителю в первозданном «лаке». И уж каковы счастливчики дачники, кто будет на Granta Cross продираться сквозь свои «прерии» к вожделенным шести соткам.
Что и как внутри?
Считываемость приборов? Возможно, есть вопросы к дизайну шкал, но привыкаешь, в принципе, быстро. Не хватает датчика температуры? Но всегда ли он востребован!? Весьма полезной и уместной вижу крышку на верхнем «плато» приборной панели – какие-то бумаги или иную мелочевку запросто помещаются в данный отсек. Можно даже поставить смартфон с навигацией, правда, исключительно в горизонтальном положении. Прямоугольник бортового компьютера, приютившийся между кругляшами спидометра и тахометра выполнен в монохронном исполнении, еще бы ему добавить яркости/четкости отображения. Кругляш системы вентиляции, вроде как, на своем привычном месте (центральной консоли), но когда включаешь кондей, оранжевый диод его активации практически не виден.
|ВАЗ (Lada) Granta Cross Luxe 1.6 AMT
|1.6 л, 106 л.с
|робот 5
|0-100 - 12.7 с, 178 км/ч
|4148 x 1700 x 1560 мм
|передний
|АИ-95, 6.5 л на 100 км
|643 900 руб
|Все характеристики
Крутим и неплохо едем
Если принять во внимание, на кого ориентирована Granta Cross, и сколько за нее просят, вопросы к динамике отпадают сами собой. Тем более что перемещение в пространстве дается машине играючи. Связка 106-сильного 16-клапанного атмосферника и робота АМТ, что называется, вполне себе. Да, возможно, трансмиссия не так плавно, как на «мерседесе», щелкает ступенями, но свою функцию с точки зрения передачи момента выполняет неплохо.
Главное – всегда крутить мотор, который, кстати, любит езду на оборотах выше 3000 об/мин. В экспрессивном режиме движения переход на повышенные происходит вплоть до 5000-5500 об/мин, коробка держит себя молодцом. При этом если на 100 км/ч, в случае обгона, сброс на 2 передачи гарантирован, то уже при «ста десяти» придется ограничиться снисхождением с 5-й лишь на одну - 4-ю, не имея в арсенале желаемого тягового потенциала. Входя в крутой поворот с горкой за оным, лучше заранее ударить тапком по педали акселератора, дабы АМТ инициировала «ударные» обороты, и тогда потери динамики в выходе из виража удастся избежать.
Руль на скорости пустоват, в поворотах иногда требует коррекции. Рейка длинная – 3 полных оборота. Опять же, если пересесть на «Гранту» с хорошей иномарки, это можно воспринять как недостаток. Но, с другой стороны, человек ко всему привыкает, да и клиент у бренда не такой притязательный, посему – дело привычки. В свою очередь, специалисты завода говорят, что улучшить управляемость семейства Granta в действующих строгих ценовых рамках проекта проблематично.
За что платим?
Указанная в начале обзора цена – это с учетом механической КПП. В качестве доступной альтернативы, естественно, предусмотрена и такая. Помимо «ручки», в стартовую комплектацию Classic входит следующий набор оборудования: 8-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с., ABS, регулировка водительского кресла по высоте, кондиционер, обогрев и электропривод наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, ЦЗ, регулировка руля по высоте, водительский аэрбег, кнопка Эра Глонасс, задние подголовники, раскладывающееся 60:40 заднее сиденье, колеса 195/55 R15 Pirelli.
Верхняя комплектация носит название Lux (618 900 рублей). Здесь всего два мотора на выбор, оба – 16-клапанные: 1.6 16V 5MT и 1.6 16V AMT. К прочим опциям добавлены противотуманные фары, задние электростеклоподъемники, задние датчики парковки, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости.
Гарантия - 3 года или 100 000 км пробега.
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