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16 августа 2019, 00:15

Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор

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Самый свежий продукт в корзинке Lada Granta носит допобозначение Cross. Для чего он «выращен» и на кого рассчитан - намек, что называется, понятен. А понятно ли покупателю, за что он должен выкладывать денежку, которая, благодаря своему номиналу, имеет особенный звон?
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

ВАЗ (Lada) Granta Cross
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 554 900 до 643 900 Р
Если вы не поняли, мы говорим о сравнении: если, скажем, самая доступная «Гранта» (в кузове «седан») стоит 382 410 рублей, то за «кроссовый» универсал просят минимум 554 900 рублей. Скажете дорого? С точки зрения владельца добротной иномарки, даже верхняя ценовая планка ничуть не разорительна для кармана. Однако в регионах «селявишка» более скромная, зарплаты, по столичным меркам, сиротские, поэтому даже каждые 20-30 тысяч «сверху» - хороший повод задуматься: брать или не брать.

В мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга локомотивом продаж Lada является Vesta. За пределами же МКАД и КАД «Гранта» вне конкуренции. «АвтоВАЗ» ее своевременно обновил, и модель который месяц к ряду лидирует в списке самых продаваемых в РФ. Может, кого-то и удивит, но в соответствии со свежей статистикой АЕБ, продажи «Гранты» в минувшем месяце выросли на целых 40% (при среднерыночном «минусе»-то!). Отчасти данный рост обязан появлению в салонах дилеров Granta Cross.

В одном из петербургских дилерских центров Lada нам сказали, что доля универсала Granta и его новомодной «кроссовой» модификации может достигать 30%. Это, повторимся, в пятимиллионном городе. В регионах этот процент еще выше - тамошние покупатели, увы, не могут себе позволить уехать далее своих законных шести соток, поэтому они по-прежнему голосуют за недорогой практичный автомобиль.

Все атрибуты «кросса»

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

Конструктивно Granta Cross в целом повторяет стандартного «собрата»: переднеприводная «тележка» с ДВС, подвеска McPherson спереди и полузависимая балка кручения сзади, реечное рулевое управление с электроусилителем, передние дисковые (с вентиляцией) и задние барабанные тормоза. Иные настройки амортизаторов, усиленные сайлент-блоки, измененные пружины и перенастроенное рулевое управление. Багажник вмещает от 355 до 670 литров поклажи, в зависимости от положения спинки заднего дивана.
В прошлом году мы писали, как внешне преобразилась Granta, продлив себе срок жизни на неопределенное время. В случае с Granta Cross вазовские дизайнеры пошли еще дальше – посмотрите на прилагаемые фотографии, и вы увидите сами, насколько экстерьер, что называется, в духе времени. Я далек от каких-либо дифирамбов, но на улицах древнего Выборга, где туристам есть, что посмотреть и без автомобилей, на нас глазели с искрой откровенного интереса.

На фоне стандартного грузопассажирского универсала версия Cross выделяется благодаря черному пластиковому обвесу по периметру кузова, серебристым диффузорам в нижней части переднего и заднего бамперов, увеличенному за счет использования новых стоек до 198 мм дорожному просвету и 15-дюймовым колесным дискам броского дизайна.

Поскольку достаточно весомую часть нашего пребывания в Выборге и его окрестностях мы провели на лесных дорогах, определенных под спецучастки (СУ) 12 этапа Кубка РФ по ралли, то клиренс и черный пластиковый обвес оказались уместными. Тамошние грунтовки полны камней, а в зону петляющей трассы нередко «внедряются» ободранные ветви придорожных кустарников. Я еще подумал: как хорошо, что мы на «защищенном» кузове, хотя бы не стыдно будет вернуть машину автопроизводителю в первозданном «лаке». И уж каковы счастливчики дачники, кто будет на Granta Cross продираться сквозь свои «прерии» к вожделенным шести соткам.  

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Габариты «кроссовой» модификации четко определяют ее в компактный сегмент, именуемый у нас латинской буквой «B»: 4118x1700x1538 мм. Расстояние между колесными парами также невелико – всего 2476 мм. В снаряженном виде универсал весит от 1125 до 1160 кг в зависимости от модификации, а его полная масса достигает 1560 кг. Цвет запуска версии – огненно-рыжий «Аурум». Он новый, яркий и как нельзя лучше подходит «кроссу». Не любите выделяться? Есть еще 8 вариантов цветовой окраски, и все они – интересные предложения.

Что и как внутри?

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В оформлении интерьера каких-либо кардинальных отличий от стандартного универсала нет – оригинальность «кроссу» добавляют разве что оранжевые вставки на сиденьях и дверях, дополняющие основной черный цвет, да слегка измененная приборная панель. Все остальное – «как и было». Не стану в тысячный раз говорить про дубовый пластик – мне он не мешал ни разу, к тому же, в силу малого пробега автомобиля, не скрипел ни в одном месте.

Считываемость приборов? Возможно, есть вопросы к дизайну шкал, но привыкаешь, в принципе, быстро. Не хватает датчика температуры? Но всегда ли он востребован!? Весьма полезной и уместной вижу крышку на верхнем «плато» приборной панели – какие-то бумаги или иную мелочевку запросто помещаются в данный отсек. Можно даже поставить смартфон с навигацией, правда, исключительно в горизонтальном положении. Прямоугольник бортового компьютера, приютившийся между кругляшами спидометра и тахометра выполнен в монохронном исполнении, еще бы ему добавить яркости/четкости отображения. Кругляш системы вентиляции, вроде как, на своем привычном месте (центральной консоли), но когда включаешь кондей, оранжевый диод его активации практически не виден.

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Кресла, не в пример VW Polo, приняли меня в объятия как родного. Есть даже нечто наподобие боковой поддержки. Регулировки механические, но часто ли к ним прибегать? Зато вот простора спереди – что у водителя, что у пассажира справа – «полная коробочка». Обе передние двери открываются на большой угол, так что впихивать свой «тухес» в машину не проблематично. Еще бы звук от закрывающихся дверей сделать потише и «помягче». 

ВАЗ (Lada) Granta Cross Luxe 1.6 AMT
1.6 л, 106 л.с
робот 5
0-100 - 12.7 с, 178 км/ч
4148 x 1700 x 1560 мм
передний
АИ-95, 6.5 л на 100 км
643 900 руб
Все характеристики
Излишний звук, пожалуй, единственное, что «резануло» в ходе тест-драйва. Шумит, как показалось, отовсюду – из-под моторного отсека, в районе наружных зеркал, колесных арок и т.п. Думал, привыкну, но, увы, за пять дней единения с автомобилем этого так и не случилось: как только стрелка пересекает отметку 100 км/ч, автоматически входишь в зону шумового дискомфорта. И громче включенная музыка, в которой, кстати, чувствуется недостаток басов, спасает положение лишь отчасти.

Крутим и неплохо едем

Если принять во внимание, на кого ориентирована Granta Cross, и сколько за нее просят, вопросы к динамике отпадают сами собой. Тем более что перемещение в пространстве дается машине играючи. Связка 106-сильного 16-клапанного атмосферника и робота АМТ, что называется, вполне себе. Да, возможно, трансмиссия не так плавно, как на «мерседесе», щелкает ступенями, но свою функцию с точки зрения передачи момента выполняет неплохо.

Главное – всегда крутить мотор, который, кстати, любит езду на оборотах выше 3000 об/мин. В экспрессивном режиме движения переход на повышенные происходит вплоть до 5000-5500 об/мин, коробка держит себя молодцом. При этом если на 100 км/ч, в случае обгона, сброс на 2 передачи гарантирован, то уже при «ста десяти» придется ограничиться снисхождением с 5-й лишь на одну - 4-ю, не имея в арсенале желаемого тягового потенциала. Входя в крутой поворот с горкой за оным, лучше заранее ударить тапком по педали акселератора, дабы АМТ инициировала «ударные» обороты, и тогда потери динамики в выходе из виража удастся избежать.

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

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Что собой представляет АМТ с ее тремя режимами («городской», «спортивный», «зимний»), и каковы особенности управления, мы писали несколько лет назад, рассказывая о новой версии Lada Priora; повторяться не станем. За минувшее время вазовцы доработали коробку, и, по их словам, стабильность и надежность работы агрегата стали совсем иными (естественно, в лучшую сторону).   

Руль на скорости пустоват, в поворотах иногда требует коррекции. Рейка длинная – 3 полных оборота. Опять же, если пересесть на «Гранту» с хорошей иномарки, это можно воспринять как недостаток. Но, с другой стороны, человек ко всему привыкает, да и клиент у бренда не такой притязательный, посему – дело привычки. В свою очередь, специалисты завода говорят, что улучшить управляемость семейства Granta в действующих строгих ценовых рамках проекта проблематично.

За что платим?

Указанная в начале обзора цена – это с учетом механической КПП. В качестве доступной альтернативы, естественно, предусмотрена и такая. Помимо «ручки», в стартовую комплектацию Classic входит следующий набор оборудования: 8-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с., ABS, регулировка водительского кресла по высоте, кондиционер, обогрев и электропривод наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, ЦЗ, регулировка руля по высоте, водительский аэрбег, кнопка Эра Глонасс, задние подголовники, раскладывающееся 60:40 заднее сиденье, колеса 195/55 R15 Pirelli. 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор

 

Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
Тест драйв Lada Granta Cross естественный отбор
В версии Comfort (576 900 рублей) появляется возможность выбора мотора и трансмиссии: 1.6 8V 5MT, 1.6 16V 5MT и 1.6 16V AMT. Наряду с этим доступны: аудиосистема (Handsfree, USB), ДУ ЦЗ, складной ключ зажигания, аэрбег для переднего пассажира, сигнализация, подогрев передних кресел.

Верхняя комплектация носит название Lux (618 900 рублей). Здесь всего два мотора на выбор, оба – 16-клапанные: 1.6 16V 5MT и 1.6 16V AMT. К прочим опциям добавлены противотуманные фары, задние электростеклоподъемники, задние датчики парковки, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости.

Гарантия - 3 года или 100 000 км пробега.

Иван Братуха Фото автора и Lada
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Granta Cross
Взял (ВАЗ (Lada) Granta Cross
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
{{model_v2_no_show_6806}} Если вы не поняли, мы говорим о сравнении: если, скажем, самая доступная «Гранта» (в кузове «седан») стоит 382 410 рублей, то за «кроссовый» универсал просят минимум 554 900 рублей. Скажете дорого? С точки зрения владельца добротной иномарки, даже верхняя ценовая планка ничуть не разорительна для кармана. Однако в регионах «селявишка» более скромная, зарплаты, по столичным меркам, сиротские, поэтому даже каждые 20-30 тысяч «сверху» - хороший повод задуматься: брать или не брать.В мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга локомотивом продаж Lada является Vesta. За пределами же МКАД и КАД «Гранта» вне конкуренции. «АвтоВАЗ» ее своевременно обновил, и модель который месяц к ряду лидирует в списке самых продаваемых в РФ. Может, кого-то и удивит, но в соответствии со свежей статистикой АЕБ, продажи «Гранты» в минувшем месяце выросли на целых 40% (при среднерыночном «минусе»-то!). Отчасти данный рост обязан появлению в салонах дилеров Granta Cross. В одном из петербургских дилерских центров Lada нам сказали, что доля универсала Granta и его новомодной «кроссовой» модификации может достигать 30%. Это, повторимся, в пятимиллионном городе. В регионах этот процент еще выше - тамошние покупатели, увы, не могут себе позволить уехать далее своих законных шести соток, поэтому они по-прежнему голосуют за недорогой практичный автомобиль.Все атрибуты «кросса»{{gallery_1646}} {{photo_text_246}} В прошлом году мы писали, как внешне преобразилась Granta, продлив себе срок жизни на неопределенное время. В случае с Granta Cross вазовские дизайнеры пошли еще дальше – посмотрите на прилагаемые фотографии, и вы увидите сами, насколько экстерьер, что называется, в духе времени. Я далек от каких-либо дифирамбов, но на улицах древнего Выборга, где туристам есть, что посмотреть и без автомобилей, на нас глазели с искрой откровенного интереса.На фоне стандартного грузопассажирского универсала версия Cross выделяется благодаря черному пластиковому обвесу по периметру кузова, серебристым диффузорам в нижней части переднего и заднего бамперов, увеличенному за счет использования новых стоек до 198 мм дорожному просвету и 15-дюймовым колесным дискам броского дизайна. Поскольку достаточно весомую часть нашего пребывания в Выборге и его окрестностях мы провели на лесных дорогах, определенных под спецучастки (СУ) 12 этапа Кубка РФ по ралли, то клиренс и черный пластиковый обвес оказались уместными. Тамошние грунтовки полны камней, а в зону петляющей трассы нередко «внедряются» ободранные ветви придорожных кустарников. Я еще подумал: как хорошо, что мы на «защищенном» кузове, хотя бы не стыдно будет вернуть машину автопроизводителю в первозданном «лаке». И уж каковы счастливчики дачники, кто будет на Granta Cross продираться сквозь свои «прерии» к вожделенным шести соткам.   {{gallery_1647}} Габариты «кроссовой» модификации четко определяют ее в компактный сегмент, именуемый у нас латинской буквой «B»: 4118x1700x1538 мм. Расстояние между колесными парами также невелико – всего 2476 мм. В снаряженном виде универсал весит от 1125 до 1160 кг в зависимости от модификации, а его полная масса достигает 1560 кг. Цвет запуска версии – огненно-рыжий «Аурум». Он новый, яркий и как нельзя лучше подходит «кроссу». Не любите выделяться? Есть еще 8 вариантов цветовой окраски, и все они – интересные предложения. Что и как внутри?{{material_124517}} В оформлении интерьера каких-либо кардинальных отличий от стандартного универсала нет – оригинальность «кроссу» добавляют разве что оранжевые вставки на сиденьях и дверях, дополняющие основной черный цвет, да слегка измененная приборная панель. Все остальное – «как и было». Не стану в тысячный раз говорить про дубовый пластик – мне он не мешал ни разу, к тому же, в силу малого пробега автомобиля, не скрипел ни в одном месте. Считываемость приборов? Возможно, есть вопросы к дизайну шкал, но привыкаешь, в принципе, быстро. Не хватает датчика температуры? Но всегда ли он востребован!? Весьма полезной и уместной вижу крышку на верхнем «плато» приборной панели – какие-то бумаги или иную мелочевку запросто помещаются в данный отсек. Можно даже поставить смартфон с навигацией, правда, исключительно в горизонтальном положении. Прямоугольник бортового компьютера, приютившийся между кругляшами спидометра и тахометра выполнен в монохронном исполнении, еще бы ему добавить яркости/четкости отображения. Кругляш системы вентиляции, вроде как, на своем привычном месте (центральной консоли), но когда включаешь кондей, оранжевый диод его активации практически не виден. {{gallery_1645}} Кресла, не в пример VW Polo, приняли меня в объятия как родного. Есть даже нечто наподобие боковой поддержки. Регулировки механические, но часто ли к ним прибегать? Зато вот простора спереди – что у водителя, что у пассажира справа – «полная коробочка». Обе передние двери открываются на большой угол, так что впихивать свой «тухес» в машину не проблематично. Еще бы звук от закрывающихся дверей сделать потише и «помягче».  {{params_61233}} Излишний звук, пожалуй, единственное, что «резануло» в ходе тест-драйва. Шумит, как показалось, отовсюду – из-под моторного отсека, в районе наружных зеркал, колесных арок и т.п. Думал, привыкну, но, увы, за пять дней единения с автомобилем этого так и не случилось: как только стрелка пересекает отметку 100 км/ч, автоматически входишь в зону шумового дискомфорта. И громче включенная музыка, в которой, кстати, чувствуется недостаток басов, спасает положение лишь отчасти. Крутим и неплохо едемЕсли принять во внимание, на кого ориентирована Granta Cross, и сколько за нее просят, вопросы к динамике отпадают сами собой. Тем более что перемещение в пространстве дается машине играючи. Связка 106-сильного 16-клапанного атмосферника и робота АМТ, что называется, вполне себе. Да, возможно, трансмиссия не так плавно, как на «мерседесе», щелкает ступенями, но свою функцию с точки зрения передачи момента выполняет неплохо. Главное – всегда крутить мотор, который, кстати, любит езду на оборотах выше 3000 об/мин. В экспрессивном режиме движения переход на повышенные происходит вплоть до 5000-5500 об/мин, коробка держит себя молодцом. При этом если на 100 км/ч, в случае обгона, сброс на 2 передачи гарантирован, то уже при «ста десяти» придется ограничиться снисхождением с 5-й лишь на одну - 4-ю, не имея в арсенале желаемого тягового потенциала. Входя в крутой поворот с горкой за оным, лучше заранее ударить тапком по педали акселератора, дабы АМТ инициировала «ударные» обороты, и тогда потери динамики в выходе из виража удастся избежать.{{gallery_1648}} {{material_106331}} Что собой представляет АМТ с ее тремя режимами («городской», «спортивный», «зимний»), и каковы особенности управления, мы писали несколько лет назад, рассказывая о новой версии Lada Priora; повторяться не станем. За минувшее время вазовцы доработали коробку, и, по их словам, стабильность и надежность работы агрегата стали совсем иными (естественно, в лучшую сторону).    Руль на скорости пустоват, в поворотах иногда требует коррекции. Рейка длинная – 3 полных оборота. Опять же, если пересесть на «Гранту» с хорошей иномарки, это можно воспринять как недостаток. Но, с другой стороны, человек ко всему привыкает, да и клиент у бренда не такой притязательный, посему – дело привычки. В свою очередь, специалисты завода говорят, что улучшить управляемость семейства Granta в действующих строгих ценовых рамках проекта проблематично.За что платим?Указанная в начале обзора цена – это с учетом механической КПП. В качестве доступной альтернативы, естественно, предусмотрена и такая. Помимо «ручки», в стартовую комплектацию Classic входит следующий набор оборудования: 8-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с., ABS, регулировка водительского кресла по высоте, кондиционер, обогрев и электропривод наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, ЦЗ, регулировка руля по высоте, водительский аэрбег, кнопка Эра Глонасс, задние подголовники, раскладывающееся 60:40 заднее сиденье, колеса 195/55 R15 Pirelli.  {{gallery_1649}} В версии Comfort (576 900 рублей) появляется возможность выбора мотора и трансмиссии: 1.6 8V 5MT, 1.6 16V 5MT и 1.6 16V AMT. Наряду с этим доступны: аудиосистема (Handsfree, USB), ДУ ЦЗ, складной ключ зажигания, аэрбег для переднего пассажира, сигнализация, подогрев передних кресел.Верхняя комплектация носит название Lux (618 900 рублей). Здесь всего два мотора на выбор, оба – 16-клапанные: 1.6 16V 5MT и 1.6 16V AMT. К прочим опциям добавлены противотуманные фары, задние электростеклоподъемники, задние датчики парковки, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости. Гарантия - 3 года или 100 000 км пробега.
2019-08-16
Автор: Иван Братуха Фото автора и Lada
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