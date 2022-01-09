«Тигр-2»: правда ли, что он был лучшим танком Второй мировой войны?
Вскоре после появления первых «Тигров» немецкое командование решило создать танк, оснащённый тем же эффективным 88-миллиметровым орудием, но имеющий более толстую броню, расположенную под большими углами наклона, то есть, по сути – ещё более защищённую версию «Тигра».
Мощная броня и лучшая пушка
Проектом поначалу занялась компания Porsche. Но в этот раз Фердинанд Порше потерпел неудачу, и в итоге танком «Тигр-2» занялась компания «Хеншель». Однако, в её разработку были включены некоторые конструктивные решения от других фирм. В январе 1944 года появились первые серийные «Тигры-2» или, как их ещё называли «Королевские Тигры».
Толщина лобовой брони нового танка составляла от 120 до 150 миллиметров. Для сравнения тот же ИС-2 имел лоб толщиной «всего» 100 – 120. Броня бортов и кормы была восьмидесятимиллиметровой. Толщина крыши корпуса равнялась 40 мм. Масса машины достигла 68 тонн. На момент своего появления «Тигр-2», вероятно, был самым защищённым танком в мире. Однако, к этому времени у Рейха, явно проигрывающего Коалиции, уже возникли очень серьёзные проблемы, в том числе, и с ресурсами. Поэтому при производстве «Королевских Тигров» пришлось использовать менее подходящие марки стали, что негативно сказалось на защищённости создаваемых машин.
«Тигр-2» вооружался пушкой KwK 43 – по сути, несколько улучшенным вариантом орудия первого «Тигра». Калибр остался тем же – 88 миллиметров, но была увеличена длина ствола. Это улучшило и без того великолепные бронепробиваемость и точность стрельбы. Многими экспертами орудие «Королевского Тигра» называется самым лучшим орудием Второй Мировой войны в своём классе.
В отличие от предшественника, второй «Тигр» получил не один, а два пулемёта. Один по-прежнему устанавливался совместно с орудием, а второй стоял в шаровой установке, что позволяло наводить его независимо от пушки. Так же, как и поздние образцы первых «Тигров», «Тигр-2» оснащался мортирой для стрельбы осколочными снарядами на небольших дистанциях.
В движение «Королевского Тигра» приводил немного изменённый двигатель с первого «Тигра». Максимальная скорость предсказуемо оказалась чуть меньше: 41,5 км/ч (по шоссе).
Недостатки «Королевского Тигра»
На практике машина получилась неоднозначной. Вооружение и бронирование действительно были превосходными. Но, как уже было отмечено, на практике из-за тотальной нехватки ресурсов броня некоторых танков оказалась хуже, чем задумывалось. Двигатель и трансмиссия, взятые у предшественников, не справлялись с массой «Тигра-2», поэтому их надёжность на новой машине резко снизились.
Были и другие проблемы, особенно с ходовой частью, некоторые детали которой часто ломались. Помимо поломок, «Тигр-2» требовал плановой регулярной профилактики определённых узлов, что в условиях войны осуществлять было сложно. Кроме того, из-за большой массы пострадала проходимость танка, хотя и не катастрофически. Был и ещё один нюанс: у немецких танкистов не было времени на то, чтобы достаточно хорошо изучить новые машины прежде, чем отправляться на них в бой.
Лучший или нет?
Как бы там ни было, в случае «дуэли» с любым другим танком Второй мировой, «Тигр-2», вероятнее всего, вышел бы победителем. Известен случай, когда орудие «Тигра-2» одним выстрелом вывело из строя ИС-2 на дистанции 1 700 метров!
Аналогов у «Королевского Тигра», по сути, не было. Советские ИС-2 и появившиеся позже ИС-3 имели несколько другую направленность и являлись именно танками прорыва, а «Тигр-2» предназначался в первую очередь для уничтожения себе подобных.
По заключению американских экспертов, единственной проблемой «Королевских Тигров» стала нехватка ресурсов. Производить столь совершенные, но сложные машины в тех условиях, в которых оказалась Германия, было практически невозможно.
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