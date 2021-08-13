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13 августа 2021, 14:45

ТОП-6 самых надежных немецких автомобилей

Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen и Audi — одни из самых уважаемых немецких автомобильных брендов в мире. Эти машины олицетворяют престиж, мощность и эффективность. Давайте посмотрим на одни из самых надежных немецких автомобилей в мире.
Фото: hotcars.com
ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей
ТОП 6 самых надежных немецких автомобилей

Германия может похвастаться вторым по величине количеством автомобильных брендов в мире. Опережает её только Япония. Немцы считают, что в бизнесе нет ничего хуже, чем недостаток мастерства, и хотя их автомобили дороже, чем мировые аналоги, вы не можете не заметить, насколько они качественно сделаны.

Mercedes-Benz E-Class

Может ли быть список хороших немецких автомобилей, в который не входит Мерседес? Бренд зарекомендовал себя как представитель роскоши. E-Class — самая продаваемая модель Benz и за это отвечает надежность автомобиля. Благодаря отличным показателям безопасности, роскошному интерьеру, надежному управлению и мощному двигателю E-Class завоевал хорошую репутацию во всем мире.

Porsche 911

Porsche 911 считается надежным автомобилем высшего класса. Двухдверный роскошный спорткар несомненно рассчитан на длительный срок службы. Спустя 20 лет модель до сих пор славится надежностью, что является её преимуществом.

Audi A4

Автомобили Audi великолепны, когда дело доходит до качества, используемых материалов и отделки, но надежность, если честно, может и не быть их основным коньком. Автомобили S1 Quattro могли стать лучшим выбором по надежности среди автомобилей Audi, но они немного отстают от A4. Audi A4 бывают переднеприводными и полноприводными. У них хорошая топливная экономичность, а оценка безопасности превосходит все ожидания. В отличие от многих автомобилей Audi, у них нет проблем с подвеской и двигателем, правда если вовремя проходить техосмотр.

BMW 328i

Автомобили BMW требуют повышенного внимания и они дороги в обслуживании. Но при правильном обслуживании BMW является одним из самых надежных автомобилей неяпонского производства. Тормозная система BMW 328i уникальна, как и его управляемость. Техническое обслуживание может стать головной болью, но после тратить деньги нужно будет только на заправку и мойку автомобиля.

VW Golf GTI

Volkswagen довольно много раз подвергались тщательной проверке надежности своих автомобилей, особенно в США и Китае. В России же пока к марке относятся с уважением, даже несмотря на их вариаторы. Несмотря на критику, Volkswagen Gift GTI оставался неизменным на протяжении многих лет. Этот легкий в управлении автомобиль отличается высокой надежностью и неплохим комфортом.

Mercedes-Benz CLS Class

Четырехдверное купе, впервые выпущенное в 2004 году, является прекрасным представителем совершенства Mercedes-Benz. Как и большинство немецких автомобилей, CLS предлагает большую мощность и элегантность, автомобиль также отличается высокой надежностью.

Упомянутые модели: Audi A4 (от 1 985 000 Р), Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Mercedes E (от 2 950 000 Р), Volkswagen Golf GTI (от 1 936 000 Р)
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