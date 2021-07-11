ТОП-10 горячих хэтчбеков, которые в повседневной жизни водить интересней, чем спорткары
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Спорткар совершенно не годится для ежедневных поездок, слишком прожорливы в городских пробках, неудобные для парковки из-за плохого обзора. Но есть альтернатива, это горячие хэтчбеки, водить которые в реальном мире приятней, чем суперкары.
Lancia Delta Integrale
Многие считают, что Lancia Delta HF Integrale лучший хот-хэтч из когда-либо созданных. В окончательной спецификации Evolution II стоит 2,0-литровый 16-клапанный двигатель с турбонаддувом мощностью 212 л.с. До 100 км/ч итальянский красавец разгоняется за 5,5 секунды. Привод полный.
Audi RS3
Только на бумаге Audi RS3 превзошел многие так называемые суперкары. Его 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает 395 л.с. и 354 фунт-фут крутящего момента. В сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением и системой полного привода Quattro, этот хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.
BMW 140i
Названный гипер-хэтчбеком, BMW 140i может похвастаться 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 335 л.с. и 368 фунт-фут крутящего момента, мотор сочетается с семиступенчатой коробкой передач. В режиме Sport Plus до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,4 секунды. Комфортабельный салон рассчитан на четырех человек и имеет приличный багажник, чего не хватает большинству суперкаров.
VW Golf R
Volkswagen Golf один из лучших когда-либо созданных универсальных автомобилей, способный справиться с большинством задач. Он прекрасно впишется в семью, на нем можно съездить в продуктовый магазин или отправится в путешествие по проселочным дорогам. Последний Golf R имеет полный привод и оснащен мотором объемом 316 л.с. и 310 фунт-фут крутящего момента, время разгона до 100 км/ч составляет 4,7 секунды.
Ford Focus RS
Модели Ford RS часто превышают ожидания. Шедевр инженерной мысли полноприводный Focus 2016 года обладает мощностью 345 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды. Он оборудован супер удобными сиденьями Recaro и имеет режим дрифта.
Toyota GR Yaris
Toyota продолжает доказывать, что нельзя превзойти специальную омологацию, особенно такую мощную, как миниатюрный GR Yaris. На родине её называют «маленькая карманная ракета». Разработанный с нуля как раллийный автомобиль GR оснащен 1,6-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 261 л.с. Полный привод, механическая коробка передач и индивидуальный корпус позволяют Ярису разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды.
Renault Megane RS
Renault Megane RS является доказательством того, что острые ощущения, которые водители получают от суперкаров можно получить и в пятидверной комплектации. В спецификации RS 300 Trophy Megane описывается как повседневный гоночный автомобиль с 296 л.с. и 295 фунт-фут крутящего момента. Это из самых четких и отзывчивых хэтчбеков, выпущенных за последние годы.
Honda Civic Type R
Превратившись в последние годы из округленного спортивного хэтчбека в крылатого монстра, новейший Civic Type R обладает впечатляющими характеристиками. Его 2-литровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает 316 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды. Модель обладает одним из лучших шасси и отличным рулевым управлением.
Hyundai i30N
Hyundai вышел на арену высококонкурентных горячих хэтчбеков с абсолютной слепотой. Кажущийся недостаточно мощным с 271 л.с. i30N был разработан бывшим начальником подразделения BMW M Альбертом Бирманном. Хорошо оборудованный Hyundai, способный превзойти автомобили в три раза дороже, демонстрирует приличное время разгона до 100 км/ч за 5,7 секунды.
Мерседес-AMG GLA 45
Когда AMG поставила 375-сильный двигатель с турбонаддувом в модный маленький GLA 45, получился очень мощный автомобиль для всех случаев и типов дорог. Благодаря полному приводу, увеличенному дорожному просвету, роскошному интерьеру и целому ряду технологий помощи водителю GLA 45 преодолевает расстояния с бешеной скоростью, обеспечивая при этом высокий комфорт. Чтобы достичь первой сотни ему надо 4,5-секунды.
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