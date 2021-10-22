BMW везет в Россию 544-сильный лифтбек: известны сроки
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Топовая версия BMW i4 M50 отличается полным приводом с двумя электромоторами. Двигатель на передней оси выдает 258 л.с., на задней – 313 л.с. Максимальная совокупная отдача в краткосрочном режиме Sport Boost достигает 544 сил и 795 Нм крутящего момента. Лифтбек массой почти 2,3 тонны набирает первую «сотню» за 3,9 секунды и может разогнаться до 225 км/ч (быстрее не дает электроника). Дальность хода превышает 500 километров. Бесшумный электрокар получил уникальный звук, чтобы оповещать пешеходов о приближении. Над «саундтреком» работал немецкий композитор Ханс Циммер, известный своей музыкой к кинофильмам.
В салоне на передней панели «парят» под единым стеклом два экрана. Приборный дисплей имеет диагональ 12,3 дюйма, а тачскрин медиасистемы – 14,9 дюйма. Разумеется, электромобиль получил полный набор электронных помощников, включая автопилот второго уровня с адаптивным «круизом», функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Продажи в Германии стартуют в ноябре 2021 года. Цены топовой М-версии начинаются от 70 тысяч евро (5,7 млн рублей по курсу). В Россию BMW i4 привезут летом 2022 года.
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