18 января 2020, 16:44
ТОП-3 вседорожников для путешествий по России
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В России много красивых мест, до которых можно добраться только на автомобиле. Отправляясь в путь, следует учесть большие расстояния и неидеальное качество дорог. Лучше всего для поездки подойдет большой надежный внедорожник.
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Еще один интересный вариант для путешественников – Mercedes-Benz GL первого поколения рестайлинг. Кроссовер не отличается бескомпромиссной проходимостью, зато на сравнительно ровных дорогах он подкупает плавностью хода и управляемостью и обеспечивает пассажирам максимум комфорта и безопасности. В моторную гамму входят три агрегата: бензиновые объемом 4,7 литра (340 л.с.) и 5,5 литра (390 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель мощностью 225 сил. Все агрегаты сочетаются с АКПП и полным приводом.
Внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения (рестайлинг) немного уступает по скорости и комфорту первым двум автомобилям, но превосходит их по проходимости. Если в путешествии вы предпочитаете время от времени съезжать с асфальта, то лучше остановить выбор именно на Pajero с его крепкой рамой и хорошим внедорожным арсеналом. На вторичном рынке предлагаются автомобили как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. К первым относятся 3,0-литровый агрегат мощностью 180 сил и 3,8-литровый с отдачей 250 сил. Дизельную линейку представляет 3,2-литровый турбомотор, выдающий 200 л.с. Младший двигатель может работать с «механикой» и «автоматом», топовые агрегаты – только с АКПП.
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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
Читаю и..... Очень удивляюсь) кроме случая Романа из Курска , так как мой gl 320 проехал только 90000 км. Gl был приобетен в конце 2008 года и с того момента не было проблем ни с кондиционером ни с хромом ( просто надо на мойку заезжать, после каждой долгой поездки по нашим солевым дорогам ) , ни с турбиной ...
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
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