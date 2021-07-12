ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Китае
Коллеги портала «Новые автомобили» провели исследование китайского авторынка и составили ТОП-5 самых популярных кроссоверов Поднебесной в июне 2021 года.
На первом месте разместился бестселлер Haval H6 последней версии. Только в июне 2021 года было продано 26 771 единиц, что на 17,4% больше, чем годом ранее. В России модель не представлена, зато можно купить новый Haval H9, как его позиционируют в компании — настоящий рамный внедорожник. Обновленный Haval H9 стал еще мощнее, комфортнее и безопаснее. Цены на модель на российском рынке начинаются от 2 750 000 рублей.
На втором месте расположился ещё один представитель китайского автопрома Changan CS75. Показатели этой модели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 3,5%, всего было распродано 20 тыс. авто. Российские дилеры предлагают купить Changan CS75FL, цена нового автомобиля начинается от 1,6 млн рублей, учитывая акции.
Третье место за японским кроссовером Honda CR-V с результатом 19 252 шт. (+26,5%). Цены у российских дилеров начинаются от 3 237 900 рублей, в салонах на сегодняшний день представлена рестайлинговая версия CR-V V 2021 года.
На четвертом месте опять творение китайского автопрома Geely Atlas Pro (Boyue), который совсем недавно появился на российском рынке. За Geely Atlas без приставки Pro в России просят от 1,5 млн руб. В Китае эта модель давно является одним из бестселлеров. Результат в июне - 18 133 реализованных авто (+1,4%).
Замыкает пятерку лидеров Toyota RAV4 с показателем 17 327 ед. (+3,2%). В России данный кроссовер можно купить по цене от 2,1 млн рублей.
- 1 200 000 РHonda CR-V 2012 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2016 в Москве
- 1 770 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
- 1 450 000 РHonda CR-V 2012 в Москве
- 1 545 000 РHonda CR-V 2014 в Москве
- 1 195 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 1 878 000 РHonda CR-V 2015 в Москве
- 849 000 РHonda CR-V 2008 в Москве
- 2 600 000 РHaval H9 2020 в Москве
- 2 950 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
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