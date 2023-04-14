УАЗ «Буханка» получила новую версию (притворилась «Фольксвагеном»)

24.05.2020, 16:59

Названы лучшие автомобили для грибников

С приближением лета в пору задуматься о надежном транспорте для поездки в лес по грибы, по ягоды. Езда по лесным дорогам на городском седане или «паркетнике» – это всегда испытание для нервов. Расскажем о трех автомобилях, которые позволят не волноваться о глубоких лужах и валунах на дороге.Читать далее