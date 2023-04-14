УАЗ «Буханка» получила новую версию (притворилась «Фольксвагеном»)
Фото: 73online.ru
Напомним, УАЗ «Буханку» выпускают на заводе с 1965 года. Сейчас автомобиль оснащают 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-409 мощностью 112 сил, который работает в паре с 5-ступенчатой МКП, полным приводом типа part-time и понижающей передачей. Базовая версия 9-местного микроавтобуса стоит от 1 108 000 рублей.
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07.10.2021, 18:13
Уазовские «буханки» показывают на выставке в Нидерландах под именем Bukhanka
В нидерландском Утрехте открылась традиционная специализированная выставка автодомов и кемперов Kampeer & Caravan Jaarbeurs-2021. Посетителей много, поскольку тема эта для европейцев исторически привлекательная.Читать далее
-
24.05.2020, 16:59
Названы лучшие автомобили для грибников
С приближением лета в пору задуматься о надежном транспорте для поездки в лес по грибы, по ягоды. Езда по лесным дорогам на городском седане или «паркетнике» – это всегда испытание для нервов. Расскажем о трех автомобилях, которые позволят не волноваться о глубоких лужах и валунах на дороге.Читать далее
-
04.02.2020, 12:11
Экспедиционную «Буханку» оценили в 974 900 рублей
Ульяновский автозавод анонсировал новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья. Версия «Экспедиция» построена на базе «Комби» и стоит от 974 900 рублей.Читать далее
-
15.07.2019, 17:04
УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении
Бельгийский дилер УАЗ объявил о скором начале продаж особой версии УАЗ Комби «Трофи», окрашенной в матовый оранжевый оттенок. Аналогичный цвет ранее предложили для экспедиционных версий внедорожников «Патриот» и «Хантер». Читать далее
-
25.04.2019, 12:00
Экстремальную «Буханку» оценили в 829 900 рублей
Ульяновский автозавод выпустил особую версию «Буханки» для сурового бездорожья. Автомобиль с набором дополнительного «вседорожного» оборудования обойдется на 130 000 рублей дороже базовой модификации.Читать далее
-
14.04.2023, 11:21
Мошенники «развели» петербургского водителя посреди оживленной трассы
Журналисты и полиция регулярно предупреждают автомобилистов о новых мошеннических схемах, но преступникам все равно удается втереться в доверие и выманить у водителей солидные суммы.Читать далее
-
14.04.2023, 08:21
В Конго хотят собирать КамАЗы
Власти Демократической республики Конго (ДРК) проявляют большой интерес к российским грузовикам и даже хотят открыть в столице страны Киншасе собственное автосборочное производство.Читать далее
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