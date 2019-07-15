15 июля 2019, 17:04
УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении
- 4907
- 0
Бельгийский дилер УАЗ объявил о скором начале продаж особой версии УАЗ Комби «Трофи», окрашенной в матовый оранжевый оттенок. Аналогичный цвет ранее предложили для экспедиционных версий внедорожников «Патриот» и «Хантер».
Ранее мы писали
Дилеры УАЗа начали принимать заказы на особую экспедиционную версию внедорожника «Хантер». Автомобиль отличается ...Читать далее
На первом этапе для версии «Трофи» предложили единственно возможный вариант окраски кузова - защитный зелёный. Но вскоре бельгийские покупатели смогут заказать «UAZ Bukhanka» и в матово-оранжевом цвете. В салонах российских дилеров УАЗ «Трофи Комби» стоит сейчас минимум 839 900 рублей. Цены в Бельгии на экстремальную версию «Буханки» вдвое выше и начинаются от 23 тысяч евро (более 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
Вне зависимости от модификации УАЗ «Трофи» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-40911 мощностью 112 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач BAIC. Привод – полный с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве