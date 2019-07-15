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15 июля 2019, 17:04

УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении

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Бельгийский дилер УАЗ объявил о скором начале продаж особой версии УАЗ Комби «Трофи», окрашенной в матовый оранжевый оттенок. Аналогичный цвет ранее предложили для экспедиционных версий внедорожников «Патриот» и «Хантер».
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
УАЗ готовит Буханку в оранжевом настроении
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Особую версию «Буханки» для сурового бездорожья представили в апреле 2019 года. Автомобиль с приставкой «Трофи» отличается от стандартного фургона «Комби» набором «вседорожных» опций. Машина получила черные стальные колесные диски и «зубастые» покрышки BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16. На крыше установили экспедиционный багажник, а на задней двери – лестницу. Изменилась форма ручек открывания дверей, а ключ зажигания теперь подходит и к дверным замкам. В салоне передние сидения обзавелись функцией обогрева и появились сдвижные форточки. 

На первом этапе для версии «Трофи» предложили единственно возможный вариант окраски кузова - защитный зелёный. Но вскоре бельгийские покупатели смогут заказать «UAZ Bukhanka» и в матово-оранжевом цвете. В салонах российских дилеров УАЗ «Трофи Комби» стоит сейчас минимум 839 900 рублей. Цены в Бельгии на экстремальную версию «Буханки» вдвое выше и начинаются от 23 тысяч евро (более 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).

Вне зависимости от модификации УАЗ «Трофи» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-40911 мощностью 112 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач BAIC. Привод – полный с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении
{{material_126461}}Особую версию «Буханки» для сурового бездорожья представили в апреле 2019 года. Автомобиль с приставкой «Трофи» отличается от стандартного фургона «Комби» набором «вседорожных» опций. Машина получила черные стальные колесные диски и «зубастые» покрышки BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16. На крыше установили экспедиционный багажник, а на задней двери – лестницу. Изменилась форма ручек открывания дверей, а ключ зажигания теперь подходит и к дверным замкам. В салоне передние сидения обзавелись функцией обогрева и появились сдвижные форточки. На первом этапе для версии «Трофи» предложили единственно возможный вариант окраски кузова - защитный зелёный. Но вскоре бельгийские покупатели смогут заказать «UAZ Bukhanka» и в матово-оранжевом цвете. В салонах российских дилеров УАЗ «Трофи Комби» стоит сейчас минимум 839 900 рублей. Цены в Бельгии на экстремальную версию «Буханки» вдвое выше и начинаются от 23 тысяч евро (более 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).Вне зависимости от модификации УАЗ «Трофи» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-40911 мощностью 112 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач BAIC. Привод – полный с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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