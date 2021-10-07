Уазовские «буханки» показывают на выставке в Нидерландах под именем Bukhanka
Фото: UAZ Netherlands
Фото: UAZ Netherlands
Фото: UAZ Netherlands
Нас может порадовать тот факт, что на суд видавших виды жителей Старого Света представлено несколько «буханок». Пардон, уазиков, которые в российской модельной линейке Ульяновского автозавода именуются «Семейство СГР», а в народе - более простым и понятным названием.
Интересно другое: слово «буханка», или правильнее будет написать Bukhanka, сегодня все чаще встречается в каталогах зарубежных партнеров УАЗ. В такой транскрипции его, например, можно прочесть на сайте компании UAZ Netherlands, которая сегодня представляет интересы российского завода в Нидерландах и как раз таки участвует в выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs-2021.
Какие конкретно «буханки» показывают жителям этой страны, видно на предлагаемых фотографиях. Для нас, естественно, никакого откровения, а вот «интуристу», как говорят уазовцы, нравится. Ну и, как говорится, нехай.
Кстати, по информации пресс-службы УАЗ, ульяновские автомобили с однообъемными покатыми кузовами окрестили «буханками» еще до того, как они встали на конвейер. Прочно приклеившееся к машине второе имя невольно родилось в стенах завода в середине 1950-х годов во время подготовки опытных образцов. Но кто мог тогда предположить, что «хлебобулочное» название вырастет в настоящий бренд?
Вместо жаркого пляжа – кемпер и природа
Отметим, что в период с января по сентябрь текущего года включительно на территории Нидерландов было продано 2785 кемперов – это для небольшой страны новый рекорд. Это почти на 27% больше, чем за первые три квартала прошлого года.
По словам экспертов, причины популярности караванов и автодомов лежат на поверхности: «В результате пандемии Covid-19 многие люди, что называется, повторно открыли для себя такой вид активного отдыха, как кемпинг. Вместо долгого перелета в жаркие страны отдых в кемпинге с собственным фургоном или кемпером является очень привлекательной альтернативой. Можно наслаждаться природой и свободно передвигаться, куда хотите».
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