2 февраля 2018, 12:17

Умная парковка: немец использовал Смарты в роли парковочных столбиков

Житель Дюссельдорфа нашел оригинальное решение проблемы с неправильной парковкой. Водители регулярно бросали свои машины, перегораживая широкий въезд на подземный паркинг. Устав протискиваться между ними на своем внедорожнике, мужчина купил два автомобиля Smart ForTwo и аккуратно расставил их по краям подъездной дороги.
^
Умная парковка: немец использовал Смарты в роли парковочных столбиков Smart ForTwo
Smart ForTwo
Выпускается с 1998 г.
Новый от 655 000 до 755 000 Р
Отзывов: 2
Район Оберкасселе в немецком Дюссельдорфе считается одним из престижных. Земля, парковка и недвижимость здесь стоят немало. Но наслаждаться жизнью в тихом зеленом районе местным жителям мешают машины. Многие приезжают сюда прогуляться по берегу реки или поиграть в теннис на расположенных поблизости кортах. Свои автомобили они паркуют, как попало, иногда блокируя подъезды к подземным гаражам.

Что делать? По закону устанавливать блокираторы запрещено. Но житель одного из домов нашел выход из ситуации. Он купить два серебристых автомобиля Smart и запарковал их справа и слева от широкого въезда в свой просторный подземный гараж. Теперь они с женой беспрепятственно въезжают и выезжают из дома на большом внедорожнике.

По словам соседей, Смарты играют роль парковочных столбиков уже три года. Достаточно, чтобы попасть на гугл-карты. Сорняки пышно разрослись в шинах и по краю водостока. За это время автомобили уезжали лишь однажды. По-видимому, чтобы пройти техосмотр. И въезд был тут же вновь заблокирован другими машинами.

С точки зрения властей и полиции, все законно. Ведь запрещается монтировать лишь стационарные ограничители. А Смарты при необходимости всегда можно отогнать в сторону. 
Дороги и пробки Смарт For Two, Фор Ту

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Электрический Smart ForTwo признан самым «зеленым»
постебусь) ) ) в смысле
Saimaa
Smart ForTwo – выбор баскетболиста
Шакил О’Нил популярный американский баскетболист был замечен на днях за рулем крохотного автомобиля Smart ForTwo. Это подтверждает объективность наших недавних  рассуждений по поводу размеров и цвета авто и как это отражает личность человека.Совершенно не обязательно владеть модным роскошным лимузином ...
Авто владелец
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Smart Автомудрость Smart АвтоПитер Smart Дизайн и тюнинг Smart Новинки и концепт кары Smart Новости и акции автосалонов Smart Автосалоны и дилеры марки Smart Аренда и прокат авто марки Smart Автоклубы и форумы автозавчастей марки Smart Автосервисы и магазины автозапчастей марки Smart
Главные материалы
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Smart ForTwo
Объявления о продаже Smart ForTwo
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Умная парковка: немец использовал Смарты в роли парковочных столбиков
{{model_1725}}Район Оберкасселе в немецком Дюссельдорфе считается одним из престижных. Земля, парковка и недвижимость здесь стоят немало. Но наслаждаться жизнью в тихом зеленом районе местным жителям мешают машины. Многие приезжают сюда прогуляться по берегу реки или поиграть в теннис на расположенных поблизости кортах. Свои автомобили они паркуют, как попало, иногда блокируя подъезды к подземным гаражам.Что делать? По закону устанавливать блокираторы запрещено. Но житель одного из домов нашел выход из ситуации. Он купить два серебристых автомобиля Smart и запарковал их справа и слева от широкого въезда в свой просторный подземный гараж. Теперь они с женой беспрепятственно въезжают и выезжают из дома на большом внедорожнике.По словам соседей, Смарты играют роль парковочных столбиков уже три года. Достаточно, чтобы попасть на гугл-карты. Сорняки пышно разрослись в шинах и по краю водостока. За это время автомобили уезжали лишь однажды. По-видимому, чтобы пройти техосмотр. И въезд был тут же вновь заблокирован другими машинами.С точки зрения властей и полиции, все законно. Ведь запрещается монтировать лишь стационарные ограничители. А Смарты при необходимости всегда можно отогнать в сторону. 
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Краснодар Севастополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG