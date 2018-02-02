2 февраля 2018, 12:17
Умная парковка: немец использовал Смарты в роли парковочных столбиков
Житель Дюссельдорфа нашел оригинальное решение проблемы с неправильной парковкой. Водители регулярно бросали свои машины, перегораживая широкий въезд на подземный паркинг. Устав протискиваться между ними на своем внедорожнике, мужчина купил два автомобиля Smart ForTwo и аккуратно расставил их по краям подъездной дороги.
Smart ForTwo
Выпускается с 1998 г.
Новый от 655 000 до 755 000 Р
Отзывов: 2
Что делать? По закону устанавливать блокираторы запрещено. Но житель одного из домов нашел выход из ситуации. Он купить два серебристых автомобиля Smart и запарковал их справа и слева от широкого въезда в свой просторный подземный гараж. Теперь они с женой беспрепятственно въезжают и выезжают из дома на большом внедорожнике.
По словам соседей, Смарты играют роль парковочных столбиков уже три года. Достаточно, чтобы попасть на гугл-карты. Сорняки пышно разрослись в шинах и по краю водостока. За это время автомобили уезжали лишь однажды. По-видимому, чтобы пройти техосмотр. И въезд был тут же вновь заблокирован другими машинами.
С точки зрения властей и полиции, все законно. Ведь запрещается монтировать лишь стационарные ограничители. А Смарты при необходимости всегда можно отогнать в сторону.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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