В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей

Ранее мы писали За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 ... Читать далее

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В финальной серии краш-тестов разбили 11 автомобилей, большинство из которыхэлектрокары: Volkswagen ID.7, Mercedes EQE, BYD Tang, Kia EV9, Xpeng G9, Smart №3, BYD Seal-U, Hyundai Kona, а также BMW 5-Series, VinFast VF8 и Honda ZR-V. Эксперты рассказали о тревожной тенденции: покупатели все чаще отдают предпочтение более тяжелым моделям с увеличенным дорожным просветом, что создает дополнительные риски для других водителей. В последних тестах только 3 автомобиля весили меньше 3 тонн и только один «Смарт» можно отнести к числу компактных.

В тестах участвовали сразу четыре китайских автомобиля и, впервые, модель из Вьетнама – большой кроссовер VinFast VF8. Большинство моделей доказали свою безопасность как для пассажиров, так и для пешеходов, а также продемонстрировали адекватную работу электронных ассистирующих систем. Но три модели смогли заработать лишь 4 звезды.

Фото: Euro NCAP

Hyundai Kona едва не получил 3 звезды. Кроссовер показал неважные результаты в тестах на безопасность пешеходов, а работа электронных помощников была далека от идеала, особенно системы предотвращения столкновений. Кроссовер Honda ZR-V получил уверенные 4 звезды. Это единственный гибридный автомобиль в нынешней серии тестов и самый легкий среди других участников. Он весит всего 1,6 тонны. Нарекания вызвала лишь работа электронных ассистентов, что не позволило ему получить 5 звезд.

Фото: Euro NCAP

Вьетнамский стартап VinFast недавно представил в Европе свою первую модель – пятиместный электрический кроссовер VF8 и стал первым вьетнамским автомобилем, протестированным NCAP. Модель получила 4 звезды. Нарекания вызвала недостаточная надежность ремней безопасности, но в остальном защиту признали хорошей.

Фото: Euro NCAP

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