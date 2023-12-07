В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
В тестах участвовали сразу четыре китайских автомобиля и, впервые, модель из Вьетнама – большой кроссовер VinFast VF8. Большинство моделей доказали свою безопасность как для пассажиров, так и для пешеходов, а также продемонстрировали адекватную работу электронных ассистирующих систем. Но три модели смогли заработать лишь 4 звезды.
Hyundai Kona едва не получил 3 звезды. Кроссовер показал неважные результаты в тестах на безопасность пешеходов, а работа электронных помощников была далека от идеала, особенно системы предотвращения столкновений. Кроссовер Honda ZR-V получил уверенные 4 звезды. Это единственный гибридный автомобиль в нынешней серии тестов и самый легкий среди других участников. Он весит всего 1,6 тонны. Нарекания вызвала лишь работа электронных ассистентов, что не позволило ему получить 5 звезд.
Вьетнамский стартап VinFast недавно представил в Европе свою первую модель – пятиместный электрический кроссовер VF8 и стал первым вьетнамским автомобилем, протестированным NCAP. Модель получила 4 звезды. Нарекания вызвала недостаточная надежность ремней безопасности, но в остальном защиту признали хорошей.
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Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
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30.10.2023, 22:20
Hyundai показала яркий кроссовер: заниженная подвеска, 20-дюймовые колеса и багажник на крыше
К авторитетной в мире тюнинга автомобильной выставке SEMA корейская компания Hyundai приготовила экстремальную версию кроссовера Kona, предназначенную для «городских искателей приключений».Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
10.07.2023, 09:03
Эксперты назвали рекордсменов по снижению цен среди подержанных автомобилей
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-
25.05.2023, 07:14
Новый BMW 5-Series: автопилот и до 600 сил
Компания BMW представила седан 5-Series нового поколения (G60). Как и ожидалось модель дебютировала в двух ипостасях: ДВС с гибридной надстройкой mild hybrid и полностью электрический i5.Читать далее
-
19.05.2023, 12:55
Новую «пятерку» BMW рассекретили накануне премьеры
До официальной премьеры нового седана BMW остались считаные дни, дебют запланирован на 24 мая. Но дизайн новинки не удалось удержать в секрете, первое фото опубликовали в соцсетях.Читать далее
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