29 декабря 2018, 09:42

В Москве подорожает эвакуация

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С 1 января 2019 года в Москве увеличиваются тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей, нарушающих правила парковки. На сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщается, что расценки не повышались на протяжении пяти лет. С учетом ежегодной инфляции действующие тарифы перестали окупать затраты на эвакуацию.
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В Москве подорожает эвакуация
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В АМПП подчеркнули, что эвакуация – это сложный процесс. Ведомство не только оплачивает работу водителя эвакуатора. Тариф должен покрывать расходы на бензин и регулярные ТО для эвакуатора, а также зарплату рабочих и техников. С 2013 года инфляция в стране «съела» часть средств, поэтому АПММ вынужден немного увеличить тарифы.

В новом году за принудительную эвакуацию легкового автомобиля или мотоцикла с двигателем мощностью до 80 л.с. придется заплатить 3 200 рублей вместо нынешних 3 000 рублей. Эвакуация легковушки мощностью от 80 до 250 л.с. обойдется в 5 200 рублей (сейчас – 5 000 рублей). Еще более мощные автомобили категории В эвакуируют за 7 400 рублей, а грузовые и негабаритные машины – за 49 200 рублей.

Подорожает и хранение эвакуированных автомобилей. Сутки на штрафстоянке для категории А с января будут стоить 520 рублей вместо 500 рублей. За автомобили категорий C, D и Е, а также негабаритный транспорт попросят по 2 200 рублей в сутки (сейчас – 2 000 рублей). При этом для тех, кто оплачивает эвакуацию и штрафстоянку в течение 60 дней предусмотрена скидка 25%.


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В Москве подорожает эвакуация
{{material_125392}}В АМПП подчеркнули, что эвакуация – это сложный процесс. Ведомство не только оплачивает работу водителя эвакуатора. Тариф должен покрывать расходы на бензин и регулярные ТО для эвакуатора, а также зарплату рабочих и техников. С 2013 года инфляция в стране «съела» часть средств, поэтому АПММ вынужден немного увеличить тарифы.В новом году за принудительную эвакуацию легкового автомобиля или мотоцикла с двигателем мощностью до 80 л.с. придется заплатить 3 200 рублей вместо нынешних 3 000 рублей. Эвакуация легковушки мощностью от 80 до 250 л.с. обойдется в 5 200 рублей (сейчас – 5 000 рублей). Еще более мощные автомобили категории В эвакуируют за 7 400 рублей, а грузовые и негабаритные машины – за 49 200 рублей.Подорожает и хранение эвакуированных автомобилей. Сутки на штрафстоянке для категории А с января будут стоить 520 рублей вместо 500 рублей. За автомобили категорий C, D и Е, а также негабаритный транспорт попросят по 2 200 рублей в сутки (сейчас – 2 000 рублей). При этом для тех, кто оплачивает эвакуацию и штрафстоянку в течение 60 дней предусмотрена скидка 25%.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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