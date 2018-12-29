29 декабря 2018, 09:42
В Москве подорожает эвакуация
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С 1 января 2019 года в Москве увеличиваются тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей, нарушающих правила парковки. На сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщается, что расценки не повышались на протяжении пяти лет. С учетом ежегодной инфляции действующие тарифы перестали окупать затраты на эвакуацию.
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В новом году за принудительную эвакуацию легкового автомобиля или мотоцикла с двигателем мощностью до 80 л.с. придется заплатить 3 200 рублей вместо нынешних 3 000 рублей. Эвакуация легковушки мощностью от 80 до 250 л.с. обойдется в 5 200 рублей (сейчас – 5 000 рублей). Еще более мощные автомобили категории В эвакуируют за 7 400 рублей, а грузовые и негабаритные машины – за 49 200 рублей.
Подорожает и хранение эвакуированных автомобилей. Сутки на штрафстоянке для категории А с января будут стоить 520 рублей вместо 500 рублей. За автомобили категорий C, D и Е, а также негабаритный транспорт попросят по 2 200 рублей в сутки (сейчас – 2 000 рублей). При этом для тех, кто оплачивает эвакуацию и штрафстоянку в течение 60 дней предусмотрена скидка 25%.
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Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
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Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
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