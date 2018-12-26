26 декабря 2018, 15:18

В Москве вдвое увеличили штраф за неоплаченную парковку

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Депутаты московской городской думы приняли в последнем, третьем чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неоплаченную парковку с 2 500 до 5 000 рублей. Народные избранники сочли, что прежний размер штрафа утратил экономическую целесообразность после повышения тарифов.
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В Москве вдвое увеличили штраф за неоплаченную парковку
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С 15 декабря 2018 года в Москве подорожала муниципальная парковка. На ряде центральных улиц столицы, включая ...
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С 15 декабря парковка в центре Москвы подорожала с 200 рублей в час до 380 рублей. С 80 до 200 рублей выросли тарифы на парковку днем в пределах Бульварного кольца. Время бесплатной остановки сократилось в три раза: с 5 до 15 минут. С учетом новых тарифов стоимость суток на муниципальной парковке составляет от 960 до 7 000 рублей. Поэтому прежний штраф в 2 500 рублей в комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы сочли не соответствующим «степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». 

Парковки на центральных улицах Москвы пользуются повышенным спросом. Поэтому стоимость парковки и штраф за ее несвоевременную оплату должны быть соразмерны друг другу. Теперь справедливость можно считать восстановленной. Штраф увеличили с 2 500 до 5 000 рублей. Законодатели подчеркивают, что данная мера направлена, в первую очередь, на борьбу со злостными нарушителями.

Повышение тарифов на парковку вызвало волну негодования у московских автомобилистов. В минувшие выходные в парке Сокольники общественное движение «Синие ведерки» провело согласованный митинг против новых расценок. В акции приняли участие порядка 3 000 человек. Помимо прочего собравшиеся отмечали, что пяти бесплатных минут не хватит, чтобы припарковаться, выйти из автомобиля, дойти до паркомата и внести плату. По их мнению, добропорядочных водителей намеренно подставляют под штраф.

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В Москве вдвое увеличили штраф за неоплаченную парковку
{{material_125292}}С 15 декабря парковка в центре Москвы подорожала с 200 рублей в час до 380 рублей. С 80 до 200 рублей выросли тарифы на парковку днем в пределах Бульварного кольца. Время бесплатной остановки сократилось в три раза: с 5 до 15 минут. С учетом новых тарифов стоимость суток на муниципальной парковке составляет от 960 до 7 000 рублей. Поэтому прежний штраф в 2 500 рублей в комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы сочли не соответствующим «степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». Парковки на центральных улицах Москвы пользуются повышенным спросом. Поэтому стоимость парковки и штраф за ее несвоевременную оплату должны быть соразмерны друг другу. Теперь справедливость можно считать восстановленной. Штраф увеличили с 2 500 до 5 000 рублей. Законодатели подчеркивают, что данная мера направлена, в первую очередь, на борьбу со злостными нарушителями.Повышение тарифов на парковку вызвало волну негодования у московских автомобилистов. В минувшие выходные в парке Сокольники общественное движение «Синие ведерки» провело согласованный митинг против новых расценок. В акции приняли участие порядка 3 000 человек. Помимо прочего собравшиеся отмечали, что пяти бесплатных минут не хватит, чтобы припарковаться, выйти из автомобиля, дойти до паркомата и внести плату. По их мнению, добропорядочных водителей намеренно подставляют под штраф.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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