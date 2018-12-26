26 декабря 2018, 15:18
В Москве вдвое увеличили штраф за неоплаченную парковку
- 1369
- 0
Депутаты московской городской думы приняли в последнем, третьем чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неоплаченную парковку с 2 500 до 5 000 рублей. Народные избранники сочли, что прежний размер штрафа утратил экономическую целесообразность после повышения тарифов.
Ранее мы писали
С 15 декабря 2018 года в Москве подорожала муниципальная парковка. На ряде центральных улиц столицы, включая ...Читать далее
Парковки на центральных улицах Москвы пользуются повышенным спросом. Поэтому стоимость парковки и штраф за ее несвоевременную оплату должны быть соразмерны друг другу. Теперь справедливость можно считать восстановленной. Штраф увеличили с 2 500 до 5 000 рублей. Законодатели подчеркивают, что данная мера направлена, в первую очередь, на борьбу со злостными нарушителями.
Повышение тарифов на парковку вызвало волну негодования у московских автомобилистов. В минувшие выходные в парке Сокольники общественное движение «Синие ведерки» провело согласованный митинг против новых расценок. В акции приняли участие порядка 3 000 человек. Помимо прочего собравшиеся отмечали, что пяти бесплатных минут не хватит, чтобы припарковаться, выйти из автомобиля, дойти до паркомата и внести плату. По их мнению, добропорядочных водителей намеренно подставляют под штраф.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Первая интерактивная платформа про налоги "TaxLink" - уникальный ресурс, созданный с целью информирования и консультирования в сфере налогового, пенсионного, таможенного, финансового, трудового и пенсионного законодательства, бухгалтерского учета и аудита. Детальнее по ссылке: https:// taxlink.ua/
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
Цитата:| Кому: Сан Саныч Если брать конкретно Лукойл Генезис, то у них пластиковые канистры защищены технологией вплавляемой этикетки ( читал где-то) . так что в первую очередь надо на это обращать внимание.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве