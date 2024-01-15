В Нижнем Тагиле пьяную женщину поймали за рулем учебной машины

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, инспекторы остановили в половине четвертого утра воскресенья, 14 января, автомобиль Hyundai i20 в учебной ливрее и с включенным световым фонарем одной из городских автошкол. За рулем оказалась 26-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования показала 0,607 мг/л в выдыхаемом воздухе, что приблизительно соответствует выпитому стакану водки.

Инспекторы составили в отношении женщины административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Ответственность за данное правонарушение предусматривает лишение водительских прав на срок от 18 месяцев, а также штраф в размере 30 000 рублей. Автомобиль задержали и отправили на штрафстоянку.

Упомянутые модели: Hyundai i20

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