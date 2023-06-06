В Россию привезли маленький хэтчбек Hyundai: сколько он стоит?
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В списке доступного оборудования значится медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, 4,2-дюймовый экран бортового компьютера, беспроводная зарядка для смартфона и порт USB-C, а также комплекс безопасности Smart Sense с системой автоматического экстренного торможения, которая распознает автомобили, пешеходов и велосипедистов. Хэтчбеки Hyundai i20 собирают в Турции и Индии. Откуда родом конкретный автомобиль, не сообщается. Продавец готов расстаться с ним за 2,4 млн рублей.
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05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
02.11.2021, 00:10
Top Gear назвал лучшие спорткары 2021 года, номер один вас удивит
Редакция Top Gear провела десятки тест-драйвов, чтобы выбрать лучший спорткар 2021 года. В шорт-лист вошли пять автомобилей: два «немца», один «итальянец», один «кореец» и один «француз».Читать далее
-
02.03.2021, 15:25
Hyundai представил новый эксцентричный кроссовер
Hyundai Bayon представляет собой модель B-сегмента с эксцентричным внешним видом. Передние фонари причудливо разделены, а во внешнем облике прослеживаются резкие линии, как у Tucson. По сути, это кроссоверная версия хэтчбека i20 для европейского рынка.Читать далее
-
22.10.2020, 08:26
Новый Hyundai i20 N готовится выйти на европейский рынок
Компания Hyundai пополнила спортивную N-линейку младшей моделью. Компактный хэтчбек Hyundai i20 N доработали по образцу старших «братьев». Продажи в Европе стартуют весной 2021 года.Читать далее
-
07.10.2020, 10:33
Стали известны технические характеристики нового Hyundai i20 N
Появление нового заряженного хэтчбека Hyundai i20 N ожидается в 2021 году. Но уже сейчас стали известны некоторые технические подробности. Автомобиль составит достойную конкуренцию Ford Fiesta ST и VW Polo GTI.Читать далее
-
19.02.2020, 00:15
Незапланированный дебют нового Hyundai i20
Официальная премьера нового Hyundai i20 должна состояться на автосалоне в Женеве в следующем месяце. Но уже сейчас в сети появились фотографии супермини следующего поколения.Читать далее
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