В Россию привезли маленький хэтчбек Hyundai: сколько он стоит?

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Объявление о продаже Hyundai i20 обнаружили журналисты «Российской газеты» на одном из классифайдов. По габаритам модель близка к Renault Sandero. Машину 2023 года выпуска без пробега привез частный продавец. Хэтчбек оснащен 1,0-литровой «турботройкой» T-GDI мощностью 100 л.с. и 7-ступенчатым преселективным «роботом».

В списке доступного оборудования значится медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, 4,2-дюймовый экран бортового компьютера, беспроводная зарядка для смартфона и порт USB-C, а также комплекс безопасности Smart Sense с системой автоматического экстренного торможения, которая распознает автомобили, пешеходов и велосипедистов. Хэтчбеки Hyundai i20 собирают в Турции и Индии. Откуда родом конкретный автомобиль, не сообщается. Продавец готов расстаться с ним за 2,4 млн рублей.

Упомянутые модели: Hyundai i20

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