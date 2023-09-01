В рейтинге самых угоняемых автомобилей лидируют вовсе не Kia c Hyundai
При этом средневзвешенное число сообщений об угонах не превышало сотни на одну модель. Статистика включает только данные по угонам и не содержит сведений о кражах комплектующих (зеркал, колес или каталитических нейтрализаторов). Третья строчка досталась Infiniti Q50 с 878 сообщениями. На четвертом месте еще одна модель Dodge – Challenger (766). Замыкает первую пятерку Range Rover (611).
-
23.08.2023, 15:28
Edmunds: этих автомобилей не будет после 2023 года
Автопроизводители постоянно выпускают новые модели, а другие отправляют в отставку. В этом году оборвется жизнь на конвейере сразу нескольких некогда популярных и знаковых автомобилей.Читать далее
-
26.07.2023, 07:34
С аукциона продали Land Rover королевы Елизаветы II (но это не точно)
На британском аукционе Historics Auctioneers ушел с молотка уникальный внедорожник Range Rover 2004 года выпуска, который, как предполагают, первоначально был изготовлен подразделением Special Vehicle Operations (SVO) специально для королевы Елизаветы II.Читать далее
-
18.07.2023, 08:28
Названы самые смертельно опасные автомобили в США
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проанализировал статистику смертельных ДТП за последние несколько лет и составил список самых опасных автомобилей. Первые места достались малолитражкам и маслкарам.Читать далее
-
30.05.2023, 10:39
Взгляните на милый гибрид Jaguar E-Type и Range Rover за 1,95 млн рублей
На продажу выставили уникальный полноприводный родстер Jaguar E-Type 4x4 Monster с рамным шасси от Range Rover 1984 года выпуска и внушительным 3,5-литровым мотором V8.Читать далее
-
17.05.2023, 08:14
Новый роскошный Range Rover SV 2024 модельного года: 615 «лошадей» и люксовый комфорт
Компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover, который в версии SV обзавелся мощным двигателем BMW, форсированным до 615 лошадиных сил и 750 Нм пикового крутящего момента.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
23.08.2023, 15:28
Edmunds: этих автомобилей не будет после 2023 года
Автопроизводители постоянно выпускают новые модели, а другие отправляют в отставку. В этом году оборвется жизнь на конвейере сразу нескольких некогда популярных и знаковых автомобилей.Читать далее
-
26.07.2023, 07:34
С аукциона продали Land Rover королевы Елизаветы II (но это не точно)
На британском аукционе Historics Auctioneers ушел с молотка уникальный внедорожник Range Rover 2004 года выпуска, который, как предполагают, первоначально был изготовлен подразделением Special Vehicle Operations (SVO) специально для королевы Елизаветы II.Читать далее
-
18.07.2023, 08:28
Названы самые смертельно опасные автомобили в США
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проанализировал статистику смертельных ДТП за последние несколько лет и составил список самых опасных автомобилей. Первые места достались малолитражкам и маслкарам.Читать далее
-
30.05.2023, 10:39
Взгляните на милый гибрид Jaguar E-Type и Range Rover за 1,95 млн рублей
На продажу выставили уникальный полноприводный родстер Jaguar E-Type 4x4 Monster с рамным шасси от Range Rover 1984 года выпуска и внушительным 3,5-литровым мотором V8.Читать далее
-
17.05.2023, 08:14
Новый роскошный Range Rover SV 2024 модельного года: 615 «лошадей» и люксовый комфорт
Компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover, который в версии SV обзавелся мощным двигателем BMW, форсированным до 615 лошадиных сил и 750 Нм пикового крутящего момента.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
- 72 310 000 РLand Rover Range Rover 2020 в Москве
- 80 620 000 РLand Rover Range Rover 2023 в Москве
- 32 210 000 РLand Rover Range Rover 2014 в Москве
- 46 530 000 РDodge Challenger 2023 в Москве
- 7 230 000 РLand Rover Range Rover 2010 в Москве
- 28 050 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 21 000 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 24 350 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 13 080 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 27 240 000 РLand Rover Range Rover 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий