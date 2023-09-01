В рейтинге самых угоняемых автомобилей лидируют вовсе не Kia c Hyundai

В США уже больше года развивается скандал вокруг уязвимых для угонщиков автомобилей Kia и Hyundai. Но, как выяснилось, в процентном отношении к общему объему автопарка, корейские машины угоняют не так уж часто.