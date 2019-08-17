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17 августа 2019, 14:49

В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo

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Концерн PSA Groupe завершил продажи в России легких коммерческих автомобилей Peugeot Partner и Citroen Berlingo. В феврале 2018 года обе модели сменили поколение, но отечественным покупателям их предлагать не планируют.
В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo

Peugeot Partner

В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo

Peugeot Partner

В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo

Peugeot Partner

В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
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Родственные «каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения дебютировали в 2008 году и были идентичны в техническом плане. Они отличались лишь внешним оформлением. Покупатели могли выбирать между пассажирской и грузовой модификациями. В Россию автомобили поставлялись с 1,6-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, которые работали в сочетании с механической коробкой передач. 

Грузовая версия стоит от 1,2 млн рублей, а пассажирская – от 1,4 млн рублей, хотя последние экземпляры распродавались с большими скидками. Спрос на модели всегда был ограничен. В прошлом году дилеры реализовали чуть более 400 экземпляров Citroen Berlingo и почти 500 экземпляров Peugeot Partner.

В феврале 2018 года Peugeot Partner и Citroen Berlingo сменили поколение. Причем Partner переименовали в Rifter. Оба автомобиля, а также новый фургон Opel Combo построили на единой модульной платформе EMP2. Автомобили серьезно изменились внешне, обзавелись электронными системами безопасности и получили доступ к новейшим силовым установкам. В моторную гамму линейки вошли 1,2-литровые бензиновые наддувные двигатели (110 л.с. и 130 л.с.) и 1,5-литровые дизельные (75, 100 и 130 л.с). Младшие моторы работают с 5-ступенчатой «механикой», а для более мощных 130-сильных агрегатов есть выбор: 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонная АКПП. Продажи в Европе стартовали осенью 2018 года. Однако, как сообщили изданию Wroom в российском офисе PSA, на наш рынок эти автомобили поставлять не планируется.


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Отзывы по теме
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почему не заводится при минус 22 и выше
игорь
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Валерий
Citroen Berlingo Trek: продажи начались
Купил в Твери ситроен трек, высокий, багажник огромный, квадратный, салон вполне, если не считать автобусную посадку, просвет 220больше чем у некоторых паркетников плюс дифференциал тоже круто вытягивает из снега. Три дня горд не ехал, буксовал, откапывался, а он уверенно откатал без проблем. Жене нравиться ...
rumin4
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В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
{{material_122537}}Родственные «каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения дебютировали в 2008 году и были идентичны в техническом плане. Они отличались лишь внешним оформлением. Покупатели могли выбирать между пассажирской и грузовой модификациями. В Россию автомобили поставлялись с 1,6-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, которые работали в сочетании с механической коробкой передач. Грузовая версия стоит от 1,2 млн рублей, а пассажирская – от 1,4 млн рублей, хотя последние экземпляры распродавались с большими скидками. Спрос на модели всегда был ограничен. В прошлом году дилеры реализовали чуть более 400 экземпляров Citroen Berlingo и почти 500 экземпляров Peugeot Partner.В феврале 2018 года Peugeot Partner и Citroen Berlingo сменили поколение. Причем Partner переименовали в Rifter. Оба автомобиля, а также новый фургон Opel Combo построили на единой модульной платформе EMP2. Автомобили серьезно изменились внешне, обзавелись электронными системами безопасности и получили доступ к новейшим силовым установкам. В моторную гамму линейки вошли 1,2-литровые бензиновые наддувные двигатели (110 л.с. и 130 л.с.) и 1,5-литровые дизельные (75, 100 и 130 л.с). Младшие моторы работают с 5-ступенчатой «механикой», а для более мощных 130-сильных агрегатов есть выбор: 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонная АКПП. Продажи в Европе стартовали осенью 2018 года. Однако, как сообщили изданию Wroom в российском офисе PSA, на наш рынок эти автомобили поставлять не планируется.
2019-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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