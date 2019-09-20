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20 сентября 2019, 17:16

В России продажи Rolls-Royce выросли в 4 раза

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Автомобили с увеличенным дорожным просветом набирают популярность во всех сегментах рынка. Появление в модельном ряду Rolls-Royce вседорожника Cullinan позволило марке расширить аудиторию и увеличить продажи. Именно Cullinan стал в августе бестселлером Rolls-Royce в России.
В России продажи Rolls Royce выросли в 4 раза

 

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Премьера роскошного вседорожника Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае 2018 года. Автомобиль построили на оригинальной модульной платформе «Архитектура роскоши», которая также легла в основу нового Phantom. Габаритная длина Cullinan – 5 341 мм, а колесная база – 3 295 мм. Под капотом работает модернизированный 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, выдающий 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Коробка – 8-диапазонный «автомат» ZF, привод – полный. Кнопка «Everywhere» («Повсюду») на центральной консоли активирует внедорожный режим.

В России первые автомобили, предназначенные исключительно для клиентских тест-драйвов, появились в декабре. Несмотря на внушительную цену в 25 млн рублей, очередь из предварительных заказов к тому моменту растянулась на несколько месяцев вперед. Компания Rolls-Royce всегда гордилась эксклюзивным статусом своих автомобилей и предлагала клиентам множество возможностей для персонализации, поэтому итоговую цену Cullinan легко можно увеличить до 30 млн рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», в августе счастливыми обладателями Rolls-Royce Cullinan стали 10 россиян. Всего за минувший месяц марка реализовала в России 21 автомобиль или в 4 раза больше чем в августе 2018 года. Второй по популярности моделью у отечественных клиентов стало купе Wraith. На нем остановили свой выбор 8 клиентов (в прошлом году – только трое). Кроме того, дилеры продали еще по одному экземпляру седанов Ghost и Phantom и один кабриолет Dawn. Основная часть машин осталась в Москве (14 экз.). Три отправились в Петербург, две – в Ленинградскую область, по одной – в Подмосковье и Пермский край. Всего с января по август 2019 года в России реализовали 115 автомобилей Rolls-Royce или вдвое больше, чем годом ранее.

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Отзывы по теме
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
Rolls-Royce Ghost: Series II
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Сергей
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
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В России продажи Rolls-Royce выросли в 4 раза
{{material_125694}}Премьера роскошного вседорожника Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае 2018 года. Автомобиль построили на оригинальной модульной платформе «Архитектура роскоши», которая также легла в основу нового Phantom. Габаритная длина Cullinan – 5 341 мм, а колесная база – 3 295 мм. Под капотом работает модернизированный 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, выдающий 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Коробка – 8-диапазонный «автомат» ZF, привод – полный. Кнопка «Everywhere» («Повсюду») на центральной консоли активирует внедорожный режим.В России первые автомобили, предназначенные исключительно для клиентских тест-драйвов, появились в декабре. Несмотря на внушительную цену в 25 млн рублей, очередь из предварительных заказов к тому моменту растянулась на несколько месяцев вперед. Компания Rolls-Royce всегда гордилась эксклюзивным статусом своих автомобилей и предлагала клиентам множество возможностей для персонализации, поэтому итоговую цену Cullinan легко можно увеличить до 30 млн рублей.По данным аналитического агентства «Автостат», в августе счастливыми обладателями Rolls-Royce Cullinan стали 10 россиян. Всего за минувший месяц марка реализовала в России 21 автомобиль или в 4 раза больше чем в августе 2018 года. Второй по популярности моделью у отечественных клиентов стало купе Wraith. На нем остановили свой выбор 8 клиентов (в прошлом году – только трое). Кроме того, дилеры продали еще по одному экземпляру седанов Ghost и Phantom и один кабриолет Dawn. Основная часть машин осталась в Москве (14 экз.). Три отправились в Петербург, две – в Ленинградскую область, по одной – в Подмосковье и Пермский край. Всего с января по август 2019 года в России реализовали 115 автомобилей Rolls-Royce или вдвое больше, чем годом ранее.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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