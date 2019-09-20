20 сентября 2019, 17:16
В России продажи Rolls-Royce выросли в 4 раза
- 138
- 0
Автомобили с увеличенным дорожным просветом набирают популярность во всех сегментах рынка. Появление в модельном ряду Rolls-Royce вседорожника Cullinan позволило марке расширить аудиторию и увеличить продажи. Именно Cullinan стал в августе бестселлером Rolls-Royce в России.
Ранее мы писали
Rolls-Royce отметил наступивший Год Свиньи по Восточному календарю. Компания выпустила специальные версии ...Читать далее
В России первые автомобили, предназначенные исключительно для клиентских тест-драйвов, появились в декабре. Несмотря на внушительную цену в 25 млн рублей, очередь из предварительных заказов к тому моменту растянулась на несколько месяцев вперед. Компания Rolls-Royce всегда гордилась эксклюзивным статусом своих автомобилей и предлагала клиентам множество возможностей для персонализации, поэтому итоговую цену Cullinan легко можно увеличить до 30 млн рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат», в августе счастливыми обладателями Rolls-Royce Cullinan стали 10 россиян. Всего за минувший месяц марка реализовала в России 21 автомобиль или в 4 раза больше чем в августе 2018 года. Второй по популярности моделью у отечественных клиентов стало купе Wraith. На нем остановили свой выбор 8 клиентов (в прошлом году – только трое). Кроме того, дилеры продали еще по одному экземпляру седанов Ghost и Phantom и один кабриолет Dawn. Основная часть машин осталась в Москве (14 экз.). Три отправились в Петербург, две – в Ленинградскую область, по одной – в Подмосковье и Пермский край. Всего с января по август 2019 года в России реализовали 115 автомобилей Rolls-Royce или вдвое больше, чем годом ранее.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Дворец. Трон. Корона. Час счастья за рулем Rolls-Royce
22.07.2016, 08:28
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Дворец. Трон. Корона. Час счастья за рулем Rolls-Royce
22.07.2016, 08:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве